Советские женщины на Афганской войне: чем они отличились

Когда говорят об афганской войне, перед глазами встают образы солдат в броне, вертолеты и пыльные дороги. Но за этими кадрами часто остаются незамеченными те, кто тоже носил погоны, но не держал в руках автомат наперевес. По данным британского исследователя и дипломата Родрика Брейтвейта, к началу 80-х годов женщина-военнослужащие составляли около 1,5% личного состава Ограниченного контингента. А всего за девять лет войны через Афганистан прошло порядка 20 тысяч советских женщин.

Они не были пассажирами на этой войне. Они были ее частью.

Гражданских не брали: только в погонах

До 1986 года в Афганистан не отправляли вольнонаемных женщин — только тех, кто уже служил в армии. В отличие от Великой Отечественной, где женщины воевали плечом к плечу с мужчинами, здесь их роль была иной. В бой с моджахедами они не вступали (хотя случались исключения). Но именно женщины обеспечивали связь, лечили, шифровали, переводили и кормили армию.

Медики, архивариусы, шифровальщицы, переводчицы, сотрудницы баз материально-технического обеспечения в Пули-Хумри и Кабуле — они были везде, где требовались точность, ответственность и выдержка. И при этом они оставались женщинами — в условиях, где даже вода была роскошью, а жара достигала пятидесяти градусов.

Оборотная сторона медали: за девять лет в Афганистане погибли четыре женщины-прапорщика и 48 гражданских служащих. Они не ходили в атаки, но умирали под обстрелами колонн, на минных полях, от болезней и случайных пуль. Их смерть часто оставалась за кадром официальных сводок.

«Мировая баба»: история Анны Сагун

Большая часть архивов о судьбах женщин в Афганистане до сих пор закрыта. Но кое-что сохранилось в памяти сослуживцев.

Валерий Малый, бывший санинструктор инженерно-саперного полка, вспоминает старшего прапорщика медицинской службы Анну Сагун. В части ее называли «мировой бабой» и «мамкой». Она заведовала полковой аптекой и, по воспоминаниям коллег, всегда защищала солдат — не только словом, но и делом.

Однажды колонна с московскими советниками и грузом медикаментов попала в засаду в кишлаке. Путь перегородил грузовик, начался плотный огонь. Несколько солдат из прикрытия погибли, пулемет на БТРе заклинило. Анна Сагун, рискуя жизнью, заняла позицию за броней и открыла огонь из автомата. Местные женщины подавали ей магазины, перезаряжали оружие. Она держалась до прихода подкрепления.

Анна выжила и вернулась домой. Но наградили ли ее — неизвестно. Как неизвестна и ее дальнейшая судьба. Война не всегда справедлива к тем, кто прошел через нее.

Валентина Кагочкина: любовь под обстрелами

27-летняя Валентина Кагочкина из Новосибирска попала в Афганистан в 1985 году. К тому моменту за плечами был год службы во внутренних войсках. Два года она работала фельдшером в медсанчасти Кабула.

В интервью местной газете она вспоминала: жили в «модулях» — дощатых времянках с минимумом мебели. Стол, шкаф, кровать. Обязательный кондиционер: днем температура поднималась выше 50 градусов. По выходным, если был пропуск, можно было выбраться в город — пройтись по рынкам, купить что-то на память. Валентина до сих пор хранит швейцарские часы, купленные там. Они идут уже больше тридцати лет.

Лечили солдат от того, с чем дома никогда не сталкивались: брюшной тиф, холера, малярия. Вместе с ранеными под обстрелами сопровождали их в госпитали — с оружием в руках. Валентина дважды попадала под огонь.

Там же, в Афганистане, она встретила своего будущего мужа — военного советника Павла. Война подарила не только шрамы, но и любовь.

Сегодня «афганская» пенсия Валентины Кагочкиной — чуть больше трех тысяч рублей. Небольшие льготы по ЖКХ, юбилейные медали. Таких, как она, женщин-ветеранов афганской войны, осталось немного. По неофициальным данным, за службу в Афганистане награждено около полутора тысяч женщин. Но их главная награда — память, которую у них никто не отнимет.

Они прошли через ад и вернулись. Чтобы жить, любить, помнить.