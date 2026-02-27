Несостоявшийся правитель России: что случилось с конкурентом Ленина

Осенью 1917 года у партии эсеров были все основания считать себя настоящими хозяевами страны. Они получили большинство на выборах в Учредительное собрание, за ними стояла многолетняя история революционной борьбы, а их лидеры обладали опытом, связями и решимостью. Одним из таких людей был Абрам Гоц — террорист, политик и, возможно, самый опасный враг Ленина в первые месяцы советской власти.

Внук чаеторговца на тропе террора

Абрам Рафаилович Гоц родился в 1882 году в Москве, в богатой купеческой семье. По материнской линии он приходился внуком Вульфу Высоцкому — тому самому, чье имя до сих пор носит знаменитый чай. Деньги и положение позволяли получить лучшее образование: Гоц окончил философский факультет Берлинского университета. Но вместо того чтобы приумножать семейный капитал, он выбрал путь революционера.

В 1904 году Гоц вступил в Московский комитет партии эсеров, а спустя два года — в ее боевую организацию. Лидер эсеров Борис Савинков характеризовал его как правоверного социалиста-революционера, для которого террор был высшей формой борьбы. Слова не расходились с делом: в 1907 году Гоца арестовали за организацию покушения на генерала Николая Римана, известного карательными действиями в 1905 году.

Приговор — 8 лет каторги. Гоц отбывал срок в Александровском централе под Иркутском, но даже там не оставлял революционных убеждений. Февраль 1917-го застал его на поселении. Воспользовавшись хаосом, Гоц создал в Иркутске Комитет общественных организаций, Совет рабочих и солдатских депутатов и даже лично арестовал генерал-губернатора Пильца. В марте он уже был в Петрограде.

Кандидат в правители

В столице Гоц быстро занял пост председателя Петроградского бюро партии эсеров. В ноябре 1917 года прошли выборы в Учредительное собрание — первые и последние свободные выборы в истории России. Результаты оказались убийственными для большевиков: эсеры и их союзники получили около 59% голосов (410 мест из 715), тогда как ленинская партия довольствовалась 24% (175 мест).

Как пишет Станислав Аверков, Гоц воспринял победу как мандат на «отстрел большевистских правителей». И действительно, после Октябрьского переворота он вошел в Комитет спасения родины и революции — структуру, объединившую противников Ленина. По мнению историка Романа Ключника, именно люди Гоца стояли за убийством председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого и покушением на Ленина летом 1918 года. Большевики не простили.

Пять приговоров одной жизни

Вопреки расхожему мнению, что Гоц «доживал свой век в покое» (такую версию, например, выдвигал публицист Сергей Кремлев), судьба его сложилась иначе. Уже в начале 1920-х он был арестован, а в 1922 году Верховный Ревтрибунал приговорил его к расстрелу. Правда, казнь заменили пятью годами заключения.

Но это было только начало. В 1930-е годы Гоца не раз арестовывали по обвинениям в антисоветской деятельности. В июне 1939 года Военная коллегия Верховного суда СССР дала ему 25 лет лагерей. Сначала он сидел в Орловском централе, затем был переведен в лагерь Нижний Ингаш Красноярского края.

Там, в сибирских лагерях, Абрам Гоц и умер. Официальная версия — инсульт. Впрочем, писатель Юрий Щеглов сомневается: по его мнению, Гоц в любом случае был бы уничтожен — если не в лагере, то в 1941 году под Орлом, в урочище Медведевский лес, где НКВД расстрелял сотни политзаключенных.