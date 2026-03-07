Хроника преступлений первого серийного убийцы СССР

Первым признанным серийным убийцей советской эпохи считается Владимир Ионесян — преступник, действовавший в Москве и Иванове в 1963–1964 годах. Его дело стало рубежным для советской криминалистики. Подробнее о нем и его преступлениях — в материале «Рамблера».

Кем был Владимир Ионесян?

Владимир Ионесян родился в 1937 году. По образованию он был музыкантом, учился в консерватории, некоторое время работал в театральной среде, выступал в ансамблях. По воспоминаниям знакомых, производил впечатление образованного и спокойного человека. В его жизни не было открытых признаков асоциального поведения или судимостей. К началу 1960-х годов он жил в Москве, периодически менял работу и встречался с начинающей артисткой Алевтиной Дмитриевой, которая по итогу не осталась в стороне.

Схема преступлений

Метод Ионесяна был прост и повторялся от эпизода к эпизоду. Он представлялся сотрудником газовой службы или ЖЭКа и просил впустить его в квартиру якобы для проверки оборудования.

В большинстве случаев жертвами становились дети, находившиеся дома без взрослых. После проникновения в квартиру Ионесян наносил удары топором. В некоторых эпизодах преступления сопровождались насилием. Затем он покидал место преступления, забирая с собой найденные деньги или вещи.

Хроника убийств

20 декабря 1963 года — первое убийство

В районе Сокол на Балтийской улице Ионесян обходил квартиры под видом газовщика. В одной из них дверь открыл 12-летний мальчик. В квартире не было взрослых. Ионесян нанес ребенку смертельные удары топором. Позже мать, вернувшись домой, обнаружила истерзанное тело. Из квартиры были похищены 60 рублей и несколько личных вещей.

25 декабря 1963 года — Иваново

Ионесян покинул Москву и отправился в Иваново, где совершил еще одно убийство 12-летнего мальчика. В тот же день он убил 74-летнюю женщину. Из ее квартиры были похищены деньги и мелкие предметы.

28 декабря 1963 года — Москва

Вернувшись в столицу, он проник в квартиру на Ленинградском проспекте. Там находился 11-летний школьник. Ребенок был убит. По имеющимся данным, Ионесян не смог найти ценности и покинул квартиру без добычи. После этого последовал перерыв примерно на полторы недели.

8 января 1964 года — последнее убийство

На Шереметьевской улице была убита 46-летняя женщина. Из квартиры были похищены 30 рублей, мотки пряжи, несколько пар носков, настольные часы и телевизор «Старт-3».

Улики и розыск

Следствие обратило внимание на ряд деталей. Свидетели описывали мужчину в шапке-ушанке, завязанной непривычным для москвичей способом — с узлом на затылке. Это позволило предположить, что преступник не местный.

Ключевой уликой стал похищенный телевизор «Старт-3». Через покупателя, которому телевизор был перепродан, оперативники вышли на окружение Ионесяна. Вскоре была установлена его личность и местонахождение.

Арест

12 января 1964 года Ионесян был задержан в Казани, куда приехал на встречу с Алевтиной Дмитриевой. При задержании у него был изъят топор, который следствие признало орудием преступлений.

Суд и приговор

Дело находилось на контроле высшего партийного руководства. Расследование велось в ускоренном режиме. Следствие и судебный процесс заняли менее месяца. Ионесян был признан виновным в пяти убийствах, изнасиловании и ряде ограблений. 31 января 1964 года он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в Бутырской тюрьме. Алевтина Дмитриева была осуждена на 15 лет лишения свободы за пособничество, поскольку знала о происхождении некоторых похищенных вещей и скрывала преступника.

Мотивы

Официально преступления квалифицировались как убийства, совершенные с целью ограбления. Однако характер похищенных вещей и повторяемость эпизодов ставили под сомнение исключительно корыстный мотив.

Сам Ионесян не дал последовательного объяснения своим действиям. В ходе следствия он утверждал, что нуждался в деньгах, но это не объясняло всех обстоятельств. Позднейшие криминологические оценки указывали на признаки сексуально-садистской мотивации и стремление к доминированию над беззащитными жертвами.

Почему серийность дела долго отрицалась?

Начало 1960-х годов — период, который в общественном сознании ассоциируется с относительной либерализацией, научными достижениями и культурным подъемом. На этом фоне серия убийств, направленных против детей, вызвала серьезный общественный резонанс.

Советская криминологическая школа исходила из идеи социальной детерминированности преступности. Предполагалось, что с развитием социалистического общества системные причины тяжких преступлений будут устранены. Признание существования серийных убийц противоречило этой концепции. Поэтому дело рассматривалось как отклонение, а не как проявление отдельного криминального феномена.

Что изменило это дело?

История Ионесяна продемонстрировала необходимость систематического анализа схожих преступлений, межрегионального взаимодействия и более внимательного изучения психологических особенностей преступников. В дальнейшем советская и постсоветская криминалистика начнет активнее применять методы криминального анализа, профилирования и сопоставления эпизодов.

