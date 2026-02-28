«Белая лилия Сталинграда»: тайна гибели лучшей летчицы в истории

Она была не просто женщиной за штурвалом истребителя. Лидия Литвяк, вошедшая в историю под поэтическим псевдонимом «Белая лилия Сталинграда», стала самым результативным женским асом Второй мировой войны. Её жизнь оборвалась в 21 год, а судьба долгие десятилетия оставалась загадкой, обросшей легендами и домыслами.

Рождённая в День авиации

Лидия (Лиля) Литвяк появилась на свет 18 августа 1921 года. Спустя 12 лет эта дата получила официальный статус — День Воздушного Флота СССР. Сама судьба, казалось, вела её в небо: семья жила в Москве в нескольких минутах ходьбы от аэроклуба.

В 14 лет, нарушив все инструкции, Лиля записалась в лётную школу. Уже через год она впервые поднялась в воздух, а затем, окончив Харьковское училище, вернулась в родной аэроклуб уже в качестве инструктора. К началу войны она была опытным пилотом, но на фронт девушку отпустили не сразу — лишь осенью 1941-го.

Сталинградский счёт

Литвяк попала в легендарный 586-й истребительный авиаполк Марины Расковой. Летом 1942 года над Саратовом она открыла свой боевой счёт. Хрупкая, нарочито белокурая девушка за штурвалом «Яка» стала настоящим кошмаром для люфтваффе. К февралю 1943 года на её счету было уже 8 сбитых самолётов противника.

Лиля получила статус «свободного охотника» — элиты истребительной авиации. Её тактика и манера боя вызывали уважение даже у врагов. Сбитый ею немецкий унтер-офицер Эрвин Мейер отказывался верить, что его «Мессершмитт» отправила на землю девушка, пока она жестами не воспроизвела перед ним перипетии воздушной дуэли.

Современники вспоминали её как зеленоглазую красавицу с мелодичным смехом. Она красила волосы под актрису Валентину Серову и, казалась, воплощением нежности. Но за этой внешностью скрывался стальной характер.

Любовь на передовой

Весной 1943 года, прямо между боевыми вылетами, Лиля вышла замуж за однополчанина, лётчика Алексея Соломатина. Их счастье длилось недолго. 21 мая она стала свидетельницей гибели мужа — его самолёт разбился на её глазах.

Спустя два месяца, 19 июля, погибла её боевая подруга Екатерина Буданова, с которой они вместе украшали обложку журнала «Огонёк». Потери не сломили Литвяк, а лишь превратили её в ещё более опасного противника.

Последний горизонт

1 августа 1943 года шли тяжёлые бои в небе над Миус-фронтом. В свой четвёртый боевой вылет за день Лиля ушла в составе группы «Яков». Они вступили в бой с армадой из 30 «Юнкерсов» и 12 «Мессершмиттов». Литвяк подбила два самолёта, вынудив противника отступить.

Советские лётчики, экономя топливо, легли на обратный курс, прижимаясь к облакам. Внезапно из пелены вынырнул Me-109 и дал очередь по замыкающей машине Литвяк. Её ведомый, сержант Табунов, видел, как «Як» начал падать, но у самой земли пилот, возможно, попытался выровнять машину.

Она не вернулась на аэродром. На момент последнего вылета за плечами 21-летней лётчицы было 186 боевых вылетов, 80 воздушных боёв и 12 личных побед — абсолютный рекорд среди женщин-истребителей.

Тайна длиною в полвека

Гибель «Белой лилии» породила слухи: говорили, что её видели живой, что она попала в плен. Официально Лидия Литвяк числилась пропавшей без вести. В 1946 году выяснилось, что местные жители сдали её самолёт на металлолом, но место захоронения оставалось неизвестным.

Лишь в 1969 году близ хутора Кожевня мальчишки наткнулись на останки лётчика. Пулевое отверстие во лбу, светлые волосы, заплетённые в две косички. Только спустя десятилетие поисковикам удалось установить имя: это была Лидия Владимировна Литвяк.

В 1988 году факт её гибели был официально подтверждён, а в 1990-м ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Так «Белая лилия» обрела бессмертие.