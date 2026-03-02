«Была великая страна. И все распалось» Как Михаил Горбачев пробивался к власти

2 марта 1931 года, ровно 95 лет назад, в селе Привольное на Северном Кавказе родился Михаил Горбачев — будущий лидер СССР, человек, который изменил мировую историю. Отношение к этому политику остается сложным: как показал опрос «Ленты.ру», большинство россиян относятся к нему отрицательно и считают виновным в развале СССР. Но есть и те, кто благодарны Горбачеву за демократизацию общества, экономические реформы и открытие границ. О деятельности Горбачева на посту генсека ЦК КПСС знают многие. Как он пришел к этой должности и чем занимался до того, как возглавил СССР и приобрел всесоюзную известность, — в материале «Ленты.ру».

Впервые имя Михаила Горбачева попало в газеты 2 марта 1950 года — в день его 19-летия. Читателям газеты «Молодой ленинец» рассказывали о трудовом подвиге комбайнеров из села Привольное на севере Ставропольского края: при уборке зерновых культур летом прошлого года отец и сын Горбачевы за 20 дней намолотили 885 тонн.

«Правительство высоко оценило стахановскую работу патриотов: отец награжден орденом Ленина, сын — орденом Трудового Красного Знамени», — сообщалось в заметке.

Миша был одним из главных передовиков и в учебе, причем благодаря высокой награде его приняли на юрфак МГУ без экзаменов. Он стал первым жителем Привольного, отправившимся учиться в Москву.

Михаил Горбачев с однокашниками по юрфаку МГУ, 1952 год

Отцы и дети

Дед Горбачева по материнской линии, Пантелей Гопкало, воевал еще в Первую мировую. При советской власти он трудился председателем колхоза, пользовался уважением среди сельчан. В 1937-м его репрессировали как участника контрреволюционной троцкистской организации. Дед Горбачева много чего пережил, но все-таки вернулся домой.

Во время Великой Отечественной войны в селе Привольное хозяйничали немцы, поэтому Горбачев окончил школу поздно — в том возрасте, когда уже служат в армии. Правда, ему самому так и не довелось наматывать портянки, а вот отец Михаила, Сергей Андреевич, воевал сапером, участвовал в Курской битве, был дважды награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». «Старший сержант Горбачев в боях с немецко-фашистскими захватчиками неоднократно проявлял мужество и отвагу, показывая высокие образцы саперного искусства», — отмечалось в наградном листе.

Сергей Горбачев (1909-1976), отец Михаила

В 1944-м Горбачевым в Привольное пришла похоронка: глава семейства погиб в Карпатах. Три дня овдовевшая в 33 года Мария Пантелеевна и подросток Миша плакали не переставая. Но потом от отца неожиданно пришло письмо и выяснилось, что в его части что-то напутали. Вскоре домой вернулся подтянутый старшина — вся грудь в орденах.

После демобилизации Сергей Горбачев трудился механизатором и комбайнером, стал известным и уважаемым человеком в Молотовском (с 1957 года — Красногвардейском) районе. Наступило мирное время, и у Михаила родился младший брат Александр. Он выбрал для себя карьеру военного, служил на высоких должностях в РВСН и вышел в отставку в звании полковника. Всю свою жизнь Горбачев-младший старался избегать публичности.

Несостоявшийся прокурор

Горбачев должен был стать прокурором, но, отработав по своей специальности всего десять дней, оказался на комсомольской работе и к 1961 году дорос до первого секретаря крайкома комсомола.

«Бесцеремонность, проявленная работниками Прокуратуры СССР, безразличие к моей семейной ситуации и вся история с моим распределением зародили у меня серьезные сомнения относительно работы по специальности, — отмечал в мемуарах Горбачев, обиженный на то, что ему пришлось самому искать себе в Ставрополе комнату. — И я принял решение порвать с прокуратурой».

Он признавал, что его мировоззрение во многом сформировалось под влиянием XX съезда КПСС в феврале 1956 года, на котором Никита Хрущев впервые осудил культ личности Иосифа Сталина. «Я поддерживал мужественный шаг Хрущева, — пояснял Горбачев. — Своей позиции не скрывал, выражал ее публично».

«Трудно сказать, как бы сложилось будущее Михаила Сергеевича, если бы в его жизни не появилась Раиса Максимовна, — размышлял его многолетний помощник Валерий Болдин. — Может показаться удивительным, но позиция, характер жены сыграли определяющую роль в судьбе Горбачева и, полагаю, в значительной мере в судьбе партии, всей страны»

Раисе претила роль домохозяйки, чем вполне довольствовались жены многих партийных деятелей. Она преподавала философию в институте.

Михаил Горбачев в Ставрополе с женой Раисой и дочерью Ириной, 1964 год

Начало карьеры

Крестным отцом Горбачева в большой политике стал Федор Кулаков. В 1960-м этот человек, «реалист в делах и целях», возглавил Ставропольский край. Он хорошо ориентировался в вопросах сельского хозяйства, искренне любил село и старался помогать аграриям.

Именно при Кулакове началось стремительное восхождение Горбачева по карьерной лестнице. В 1963-м он уже заведовал отделом партийных органов в Ставропольском крайкоме КПСС, еще через три года стал первым секретарем Ставропольского горкома партии, то есть по сути — главой краевого центра.

Ставрополь являл собой образчик провинциального города. До середины 1960-х годов вся городская инфраструктура была убогой. Нечистоты нередко сливали прямо в канавы, тянувшиеся вдоль улиц. Мысль о необходимости изменения всего облика города витала в воздухе Михаил Горбачев

При Горбачеве был принят генеральный план развития Ставрополя, предусматривавший реконструкцию центра и освоение новых свободных территорий. Для 35-летнего выходца из глухого села это, без сомнения, был головокружительный успех. Перед ним уже открывались заманчивые перспективы, ведь амбициозный Кулаков очень хотел на повышение — в Москву.

«Был Кулаков человеком сильным и щедрым, — подмечал Горбачев. — Ум у него был своеобразный — я бы сказал, крестьянский. Когда в октябре 1964 года Кулакова перевели на работу в ЦК КПСС, мы расстались друзьями и сохраняли близкие отношения все последующие годы».

Михаил Горбачев в составе советской делегации во время визита в Нюрнберг, 1975 год

Много лет Кулаков был секретарем ЦК по сельскому хозяйству, вошел в состав Политбюро. В середине 1970-х он попытался перетащить в столицу и своего протеже. В тот раз не получилось — Горбачев попал в секретари ЦК только в 1978 году и заменил как раз Кулакова, который ушел из жизни при крайне странных и до сих пор не выясненных обстоятельствах. У своего наставника он перенял и фронт работы — сельское хозяйство. Тогда считалось, что нигде в СССР в нем не разбираются так хорошо, как на Ставрополье.

Вторую половину 1960-х «начальником» края был Леонид Ефремов, которого сослали в провинцию из Москвы. Он мечтал о возвращении в центр и был совершенно безынициативным, Горбачев при нем работал вторым секретарем. Отношения между ними не складывались: Ефремову не нравилось, что его подчиненный регулярно советуется с Кулаковым. Но в 1970 году Ефремова перевели на малозначимую должность, а по сути отправили на пенсию. И Горбачев, к радости Кулакова, в 39 лет стал первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС — полновесным хозяином целого края, где главным приоритетом было сельское хозяйство.

«Михаил Сергеевич производил хорошее впечатление, — вспоминал генерал Эдуард Нордман, в 1968-1974 годах — начальник УКГБ по Ставропольскому краю. — Молодой, энергичный, общительный… Семья была скромной. Жили они без излишеств. Даже дачи — обычного финского домика — не имели. По выходным выезжали на природу. Ходили пешком по двадцать и более километров. Бражничать не любили»

Хозяин Ставрополья

Горбачев попал в Москву, когда на него обратил внимание Юрий Андропов. Понятно, что этому должна была предшествовать эффективная работа во вверенном регионе, и его деятельность во главе Ставрополья многие действительно оценивали положительно.

Так, Горбачеву удалось решить ряд давно назревших проблем: вопросы мелиорации, строительства Большого Ставропольского канала, развития племенного овцеводства, парового земледелия, социального развития села. При нем был остановлен отток населения из края. «Я исколесил все Ставрополье, познакомился с тысячами людей, имел возможность наблюдать работу многих из них в городах и районах, краевом центре», — вспоминал Горбачев.

Михаил Горбачев осматривает строительство Большого Ставропольского канала

По словам старшего научного сотрудника отдела истории Ставропольского музея-заповедника Татьяны Джонс, в годы его руководства «отмечалось улучшение уровня жизни людей».

Достаточно емко о достижениях и промашках Горбачева написал в своих мемуарах «Годы, люди, встречи» Иван Таранов, долгое время занимавший различные руководящие посты в регионе (с 1973 по 1990 год — председатель исполкома Ставропольского краевого Совета народных депутатов).

«В крае он много советовался со специалистами при проработке крупных хозяйственных вопросов, с представителями науки, практиками, рядовыми производственниками, — перечислял партийный функционер. — Но это все, конечно, не могло заменить ему собственный опыт, приобретенную жизнью практику там, "внизу". Ему удавалось это компенсировать за счет свойственной ему энергии».

По свидетельству Таранова, Горбачев славился умением быстро налаживать контакты с высшим руководством КПСС и государства. Он допускал, что именно эта черта помогла политику в быстром продвижении по служебной лестнице, «это сказывалось и на международных отношениях — он нравился руководителям многих зарубежных стран».

По характеру своему — оптимист. Любил пошутить, вставить в обращение какой-нибудь каламбур, кого-нибудь разыграть Иван Таранов о Горбачеве

В числе отрицательных черт Горбачева он выделял поспешность принимаемых решений: например, ему не хватило терпения при ликвидации дополнительных и подсобных отраслей — свиноводства и птицеводства — в неспециализированных колхозах и совхозах. Еще один недостаток руководителя Ставрополья — нетерпимость к сотрудникам, которые «нередко попадали в опалу или освобождались, если были несговорчивы по характеру или критиковали первого секретаря».

Председатель КГБ СССР Юрий Андропов в гостях у первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС Михаила Горбачева, 1973 год

Тем не менее многие современники в 1970-е годы отмечали повышение уровня жизни в Ставропольском крае. При Горбачеве в регионе строились новые заводы, развивалась инфраструктура Кавказских Минеральных Вод, появлялись новые санатории. Развивался и Ставрополь, где построили дворец спорта «Спартак» и другие важные инфраструктурные объекты.

Но больше всего первый секретарь крайкома партии гордился своим участием в благоустройстве родного Привольного. Об этом он сообщал через газету «Советская культура»: на смену саманным хатам пришли новые дома, больница и дворец культуры, открылись средняя школа и магазины. И если раньше в межсезонье по улице было не проехать из-за грязи, то при Горбачеве село было полностью электрифицировано и радиофицировано.

В общем, попав в 1978 году в когорту избранных, он не появился из ниоткуда: у него уже был серьезный опыт хозяйственной работы, большие заслуги, признание земляков. А когда в марте 1985-го Горбачева выбрали генеральным секретарем ЦК партии, многие восприняли это с одобрением.

«Наше состояние все видели, этот бесконечный обман и пустые магазины всем надоели, — объяснял тогдашний расклад бывший губернатор Иркутской области Юрий Ножиков. — И когда пришел Горбачев — молодой, энергичный, ездит по стране, говорит с людьми на улицах, — его встретили с воодушевлением».

Что говорят о Горбачеве земляки

Горбачев старался поддерживать отношения со своими одноклассниками, друзьями детства. Регулярно приезжая в Привольное и в период пребывания на высоких постах, и уже после отставки, он встречался с деревенскими бабушками и дедушками, общался с ними, а кому-то даже помогал материально. Выполняя последнюю волю матери, выделил деньги на возведение церкви в селе. В отличие от его бурной и насыщенной событиями биографии, жизнь этих людей протекала, не выходя за рамки патриархальных сельских устоев. Многие общались на суржике — смеси русского и украинского языков.

Родственники и друзья Горбачева на фоне моста в Красногвардейском районе Ставропольского края, начало 1980-х годов

Как и все россияне, жители Привольного относятся к Горбачеву по-разному. После распада СССР в селе упал уровень жизни — в этом винили в том числе знаменитого земляка.

Почему негативное отношение? Была великая страна, у руля которой он стоял. И все распалось Татьяна Джонс сотрудница Ставропольского музея-заповедника имени Прозрителева и Праве

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев, 1979 год

По прошествии лет, впрочем, напряжение в оценках его персоны заметно снизилось. Сейчас те, кто еще помнит Горбачева, и их потомки просто гордятся тем, что именно их село вскормило единственного в истории советского президента. «В крае он вел правильно все, по сельскому хозяйству везде участвовал — молодцеватый, умный, грамотнее его не было тут, — рассказывал троюродный брат политика Василий Горбачев. — А в Москве нашлись люди, исковеркали все. Жаль, что так получилось».