«Я знаю, сколько мне осталось». История взлетов и падений одного из самых ярких бизнесменов 90-х

Бизнесмен Умар Джабраилов, экс-сенатор от Чечни и бывший заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, покончил с собой в жилом комплексе Vesper Tverskaya в центре Москвы. В 1990-е годы Джабраилов считался одним из ярких бизнесменов столицы, в его гостинице «Рэдиссон-Славянская» останавливался президент США Билл Клинтон, а сам чеченский предприниматель был звездой светских вечеринок мирового уровня. Он пытался делать карьеру в политике и даже баллотировался в президенты России, а про его скандальную выходку со стрельбой у Кремля писали все ведущие СМИ. Однако в последние годы Джабраилов вел все более уединенный образ жизни, страдал от одиночества, а его бизнес приходил в упадок — накануне трагедии в ЖК Vesper Tverskaya налоговая заблокировала все счета 67-летнего предпринимателя. Историю взлетов и падений одного из самых ярких российских бизнесменов эпохи перемен вспомнил корреспондент «Ленты.ру» Владимир Седов.

Ранние годы

Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 года в городе Грозном — столице Чечено-Игушской АССР. Его отец, Али Джабраилов, в послевоенные годы был депортирован в Казахстан, а после возвращения занимал должность секретаря райкома комсомола и трудился в нефтепромышленном комплексе республики. Он писал стихи, которые публиковали местные газеты.

Кроме Умара, в его большой семье воспитывались еще трое братьев и две сестры. Окончив школу в 1977 году, Джабраилов-младший ушел служить в советскую армию. Его распределили в ракетные войска стратегического назначения в городе Коростени (Украинская ССР), где он вступил в ряды Коммунистической партии Советского союза (КПСС).

Окончив службу, Умар активно занялся собственным образованием — он понял, что его интересуют международные отношения. Молодой человек поставил перед собой амбициозную задачу, во что бы то ни стало поступить в престижный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Мост через реку Сунжу в Грозном. 1969 год // РИА Новости

Джабраилов целый год упорно готовился к поступлению и добился цели. К учебе в МГИМО он относился ответственно и в 1985 году окончил вуз с отличием.

Карьера в бизнесе

Конец 1980-х годов в Советском Союзе стал временем больших перемен и предприимчивых людей: в Москву все чаще стали приезжать иностранцы, а с ними потянулись и зарубежные инвестиции. Джабраилов стал предлагать им свои услуги посредника и переговорщика: вскоре он работал сразу на несколько иностранных компаний, став их представителем в СССР.

Именно тогда, по некоторым данным, предприимчивый бизнесмен сколотил свой первый капитал благодаря финансовым аферам с «чеченскими авизо». Их суть сводилась к получению денег у Центробанка по несуществующим банковским ордерам — для перечисления средств требовалась лишь телеграмма с паролем.

Как бы то ни было, уже в декабре 1992 года Джабраилов основал свою первую компанию «Данако» — сеть АЗС в столичном регионе. Она быстро развивалась: сначала топливо шло простым водителям, но затем «Данако» заключила контракты на обеспечение нефтепродуктами государственных предприятий новой России.

Правда, сам Джабраилов вскоре передал управление «Данако» своему брату — ему хотелось яркой и красивой жизни, и он с головой окунулся в новые увлечения. Именно Умар откроет в Москве первый магазин французской моды в здании гостиницы «Рэдиссон-Славянская» у Киевского вокзала. Правда, с ней будет связана и самая темная из страниц его биографии.

Дело об убийстве американского бизнесмена Пола Тэйтума: справка «Ленты.ру» В середине 1990-х годов бизнесмен из США Пол Тэйтум владел крупным пакетом акций управляющей компании (УК) «Интурист Радамер — гостиница и деловой центр», которая на 50 процентов принадлежала Госкоминтуристу и еще на 50 —американской компании Redamer. В одном из интервью Тэйтум заявил, что Джабраилов якобы пытался захватить всю УК. По словам американца, представители Москомимущества вошли в правление и отстранили от должности гендиректора УК Уве Кристиансена, а на его место поставили Джабраилова. «Нас попытались отстранить от управления гостиницей, я судился и жаловался. Бесполезно. Но больше всего руководство холдинга боялось чеченцев, которые фактически завладели гостиницей», — заявил Тэйтум в беседе с изданием «Коммерсантъ». Уже на следующий день после интервью неизвестный пригласил Тэйтума на разговор. Когда американец с охранниками спустился в пешеходный переход у станции метро «Киевская», раздалась автоматная очередь — выстрелы стали для Тэйтума летальными. Это дело так и осталось нераскрытым, а следствие не нашло никаких улик, которые могли бы указывать на возможную причастность Джабраилова к преступлению.

После истории с расправой над Полом Тэйтумом Джабраилов продолжил управлять УК «Интурист-Радамер» — в принадлежавшей ей гостинице «Рэдиссон-Славянская» во время официальных визитов в Россию останавливался президент США Билл Клинтон. При этом Умар продолжал богатеть, занимаясь элитной столичной недвижимостью.

Прощание с американским бизнесменом Полом Тэйтумом в Москве

С 1996 года он заведовал в компании «Манежная площадь» сдачей в аренду торговых площадей, а с 1997-го стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей новыми столичными ТЦ — «Охотный ряд» и «Смоленский пассаж». Также Джабраилов, по некоторым данным, контролировал ЖК «Кунцево» и гостиницу «Россия».

К началу 2000-х Умар Джабраилов считался одним из богатейших чеченцев России — его чистое состояние оценивалось почти в миллиард долларов. В московском районе Крылатское он купил себе огромный особняк площадью в 1,5 тысячи квадратных метров, который украсил премиальными предметами искусства.

Путь в политике

Головокружительный успех в бизнесе пробудил в Умаре Джабраилове политические амбиции. В 2000 году он зарегистрировался кандидатом на выборах президента России в качестве выдвиженца от инициативной группы избирателей «Сила разума». Правда, результат оказался весьма скромным — на выборах 26 марта Джабраилов занял последнее 11-е место.

Суммарно он набрал около 78 тысяч голосов. Тем не менее на этом политику бизнесмен не оставил и в январе 2004 года стал членом Совета Федерации от исполнительной власти Чечни. Джабраилов занял пост зампредседателя комитета Совфеда по международным делам и вошел в комитет по экономике.

Умар Джабраилов. 1990-е годы

Тогда же он совершил хадж — паломничество в Мекку (Саудовская Аравия) — с Ахмадом Кадыровым, в то время — президентом Чечни. В 2009-м Джабраилов подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий в Совфеде, а с 2009 по 2013 год занимал пост советника помощника президента России Сергея Приходько.

Джабраилов неоднократно участвовал в международных переговорах — в частности, входил в состав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он вел активную общественную деятельность и отметился идеей о транспортировке памятников с Украины в Россию для сохранения советского наследия.

Личная жизнь

Между тем широкой публике Умар Джабраилов во многом стал известен даже не как бизнесмен или политик, а как герой светских хроник. Он был дважды официально женат, но имена обеих его жен никогда не разглашались. Известно лишь, что одна из них — московская топ-модель, а вторая — некая столичная художница.

Именно вторая супруга родила Умару двух дочерей, Данату и Альвину. По данным СМИ, и жены, и дети Джабраилова достаточно давно покинули Россию и последние годы живут в Монте-Карло (Монако). Самому Умару приписывали романы с российскими звездами шоу-бизнеса — телеведущей Тиной Канделаки и певицей Жанной Фриске.

Умар Джабраилов со спутницей перед началом 14-й церемонии вручения премии «Серебряная калоша» в Москве. 2010 год // ТАСС

Однако героиней самого известного романа Умара Джабраилова стала журналистка Ксения Собчак, которой на момент романа с 41-летним бизнесменом было всего 18 лет.

У меня были отношения с этим человеком — и я вспоминаю это время с огромной теплотой журналистка Ксения Собчак

При этом светские хроникеры приписывали Джабраилову романы не только с российскими, но и с зарубежными звездами шоу-бизнеса — в том числе с итальянской актрисой Орнеллой Мути, ее американской коллегой Шэрон Стоун и британской супермоделью Наоми Кэмпбелл.

Я дарил любимым девушкам машины, квартиры и часы за два миллиона евро. Если я мог подарить ей Вселенную, я дарил ей Вселенную бизнесмен Умар Джабраилов

Связь с Эпштейном

Чеченский бизнесмен был гостем вечеринок музыкантов P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе, с которыми познакомился в Каннах. При этом, как пишет Mash, Джабраилов упоминался в документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, которые недавно стали достоянием общественности — Умар якобы общался с помощницей американца Гислейн Максвелл.

Джеффри Эпштейн со своей помощницей Гислейн Максвелл в Нью-Йорке (США). 1995 год

В 2001 году в переписке бизнесмен просил Максвелл сообщить, когда она прилетает в Россию, чтобы встретиться с ней. Та ответила, что будет в Москве «на следующей неделе». Кроме того, в документах по делу Эпштейна нашли фото Джабраилова от 1990 года, сделанное во время занятий каратэ. Сам бизнесмен говорил, что не мог вспомнить, кто и когда его снял.

Скандал со стрельбой у Кремля

29 августа 2017 года Умар Джабраилов оказался в центре крупного скандала: находясь под воздействием кокаина, он устроил в элитной гостинице Four Seasons у стен Кремля стрельбу из наградного пистолета Ярыгина. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили в номере бизнесмена следы пуль на потолке и белый порошок.

Об этой истории написали все ведущие СМИ России, а сам Джабраилов объяснил произошедшее нервным срывом из-за отказа ряда коммерсантов поддержать его благотворительный фонд и последствиями контузии, полученной им в молодости во время боевых действий в Чечне.

Пистолет Ярыгина

В октябре 2017 года Тверской суд признал Джабраилова виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к штрафу 500 тысяч рублей. В декабре того же года его исключили из состава партии «Единая Россия».

Джабраилов Умар Алиевич был исключен из членов партии на законных и легитимных основаниях в соответствии с пунктом устава партии за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам из сообщения пресс-службы партии «Единая Россия»

После скандала со стрельбой чеченский бизнесмен практически исчез из информационного поля — о нем вспоминали лишь иногда. В частности, 10 ноября 2018-го СМИ писали о том, что Джабраилов устроил роскошную свадьбу для своей любимой 22-летней племянницы Айны Джабраиловой в банкетном зале столичного ресторана восточной кухни Safisa.

Журналисты сообщали о просторных залах, украшенных огромными букетами живых цветов, изысканных деликатесах из самых разных стран мира и двухметровом торте для гостей. Стоимость торжества оценили в 60 миллионов рублей.

Последние годы

2 апреля 2020 года Умара Джабраилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского из столичного гостиничного комплекса «Измайлово» с травмами после попытки суицида. Прибывшим на место врачам скорой помощи, которых вызвал водитель бывшего сенатора, пострадавший пояснил, что действовал, находясь в «шоковом состоянии».

Уже на следующий день, 3 апреля, врачи оценили состояние Джабраилова, как удовлетворительное. В 2023 году бизнесмен дал интервью своей экс-возлюбленной Ксении Собчак — уже тогда пользователи отмечали его помятый внешний вид, невнятную речь, деформированный нос и грусть на лице. Джабраилов говорил о том, что потерял интерес к жизни.

Раньше всем нужен был — трубка от звонков разрывалась буквально, накалялась. Теперь же телефон сутками молчит: никому я не интересен стал из интервью Умара Джабраилова Ксении Собчак

Умар Джабраилов на интервью у Ксении Собчак

В следующем, 2024-м, Джабраилов давал интервью блогеру Амирану Сардарову — и, казалось, был настроен более оптимистично, чем годом ранее.

Мне сейчас хорошо заниматься тем, что я хочу — популяризировать свои книги. Я знаю, сколько мне надо для нормального уровня жизни, мне надо, чтобы я жил и путешествовал. Больше не надо. Я знаю, предполагаю, сколько мне осталось жить… 10 лет осталось еще жить из интервью Умара Джабраилова Амирану Сардарову

По данным издания Baza, в конце 2025 года Джабраилов объявил о старте нового проекта — «1,62 Development», став его амбассадором. Компания, зарегистрированная в Грозном в 2024-м, позиционировала себя как застройщик объектов любого масштаба — жилых комплексов, инфраструктуры, социальных учреждений и городских центров.

«Мы возрождаем города Новороссии», — говорилось на сайте«1,62 Development». В последние месяцы жизни Умар Джабраилов призывал инвесторов вложиться в этот проект.

Суицид

По данным Telegram-канала Mash, в воскресенье, 1 марта, Умар Джабраилов написал своей подруге, имя которой не раскрывается, и пожаловался, что у него нет настроения. Он часто говорил об одиночестве: рядом не было ни одного близкого человека, а дочери редко навещали его. При этом копились проблемы: личные, деловые и связанные со здоровьем.

Бизнесмен регулярно проходил медицинские обследования, нередко болел — то гриппом, то простудой — и в целом чувствовал себя плохо. В минувшем феврале он ездил в Мекку, чтобы помолиться и привести мысли в порядок. Но, как отмечали его друзья, после возвращения лучше ему не стало — наоборот, он стал более подавленным.

Как пишет Mash, минимум последние две недели Джабраилов не употреблял алкоголь и запрещенные вещества, он держал пост в Рамадан. Незадолго до трагедии налоговая служба заблокировала все счета Джабраилова в пяти банках. Как уточняет РИА Новости, причиной стал долг 40 тысяч рублей.

В последнее время Умар Алиевич был в депрессии, переживал неудачи в бизнесе — его финансовое падение связано с текущей ситуацией адвокат Тимур Маршани

В ночь на понедельник, 2 марта, Джабраилова, рядом с которым лежал пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров, госпитализировали из апартаментов в столичном жилом комплексе Vesper Tverskaya как неизвестного в тяжелом состоянии. Опознать его помогли охранники, прибывшие на место происшествия около часа ночи.

Джабраилов оставался живым в течение трех часов — не стало его около четырех часов утра. Бизнесмена пытались реанимировать около получаса, но спасти не смогли. У него был диагностирован отек мозга. Правоохранительные органы начали проверку по поводу произошедшего, однако, по предварительным данным, не нашли в нем криминала.