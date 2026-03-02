От однушки на окраине до 67-метровой гостиной: как живет звезда «Сватов» Николай Добрынин

фото: кадр из сериала «Сваты»

Широкую известность Николай Добрынин получил после сериала «Сваты». Его герой Митяй жил в простом деревенском доме, и этот образ прочно закрепился у зрителей. Но в реальной жизни все выглядит совсем иначе, уверяют авторы канала VEASY.

Несколько лет назад актер вместе с семьей переехал в новую квартиру. Главная гордость — просторная гостиная площадью 67 квадратных метров. Раньше Николай, его супруга и дочь жили в однокомнатной квартире на окраине Москвы, поэтому переезд в центр и покупка более комфортного жилья стали важным этапом.

Интерьер гостиной оформили в эклектичном стиле с опорой на классику. Высокие потолки украсили лепниной с позолотой, стены сделали в спокойных серых тонах, потолок оставили белым. Пол выложили двухслойной доской насыщенного оттенка. В центре комнаты — глубокий диван сливового цвета с велюровой обивкой, напротив — большая плазма на светлом деревянном комоде.

Перед ремонтом полностью обновили отделку: выровняли стены, потолок и полы, использовали стойкие материалы. В дальней части гостиной оборудовали встроенные системы хранения — две глубокие ниши со шкафами. Между ними разместили шкаф с прозрачными дверцами для праздничной посуды, который выделили ярким панно из керамогранита.

В зоне отдыха стоит модульный диван итальянского производства, рядом — журнальный столик из искусственного камня и белый комод из бука. Дополняет интерьер шкаф-витрина со стеклянным сервизом. Есть и необычный стол из металла и стекла, который держится на двух ножках и выглядит почти невесомым. Рядом — кресла глубокого зеленого цвета.

Столовая зона расположена с другой стороны комнаты. Здесь компактный стол на шесть человек и стулья с малахитовой обивкой. По обе стороны встроены дополнительные шкафы, которые почти не заметны из гостиной.

Особую атмосферу создает освещение: над столом висит люстра с позолотой, а в шкафах предусмотрена подсветка, включающаяся при открытии дверей.

Отдельная деталь — широкий подоконник, превращенный в уютный уголок с мягким основанием и подушками. Именно здесь актер любит читать сценарии.

Вся квартира выдержана в нейтральной гамме, а акценты сделаны с помощью насыщенного зеленого и глубокого фиолетового. Интерьер получился продуманным, комфортным и выразительным.

