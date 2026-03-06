Никита Пресняков: как жизнь напоказ обернулась катастрофой

Он уезжал за океан как наследник звездного клана — с молодой женой-моделью, амбициями рок-музыканта и роскошными апартаментами на Лубянке в кармане. Спустя три года 34-летний Никита Пресняков оказался у разбитого корыта: брак распался, бизнес прогорел, а бабушкин подарок стоимостью 200 миллионов рублей завис в банковском залоге. История о том, как доверчивость к родственникам и жизнь напоказ обернулись финансовой катастрофой.

Исход из России и несбывшиеся надежды

Решение об эмиграции Никита Пресняков принял практически сразу после 24 февраля 2022 года. Вместе с законной супругой Аленой Красновой музыкант обосновался в Лос-Анджелесе, где попытался построить карьеру с нуля. Под сценическим псевдонимом Nick Pres внук Аллы Пугачевой выступал в местных рок-клубах и пробовал силы в режиссуре музыкальных видео.

Первое время казалось, что фортуна на стороне наследника Примадонны. Творческая богема Калифорнии благосклонно приняла русского артиста, а супруга поддерживала его начинания. Но иллюзия благополучия развеялась стремительно: минувшим летом чета объявила о разводе. Пресняков остался доживать в Штатах, а Краснова экстренно вернулась на историческую родину.

Инсайдеры из окружения пары утверждают: фундамент отношений дал трещину из-за тотальной нехватки средств. Выступления на разогреве у малоизвестных коллективов и эпизодические заказы на съемки не способны обеспечить тот уровень жизни, к которому привыкла супруга музыканта.

Жест отчаяния и появление конкурента

Поначалу Алена Краснова пыталась сохранить реноме благородной женщины, уверяя общественность в дружеском характере расставания. Но Никита разрушил эту красивую легенду одним провокационным роликом. На видео внук Пугачевой без тени сомнений отправляет в мусорное ведро золотую статуэтку с трогательной надписью «Лучшая жена».

Спустя короткое время выяснился истинный подтекст этого жеста. В День святого Валентина Краснова обнародовала в соцсетях снимки с новым избранником — 30-летним Сергеем Тюленевым, инженером с внушительным достатком, работающим в структуре крупной газовой корпорации.

По информации из близкого круга модели, знакомство с состоятельным инженером произошло задолго до официального расторжения брака. Регулярные визиты Алены к родителям в Москву, судя по всему, имели двойную цель: одна из таких поездок оказалась фатальной для семейного союза.

Тайна апартаментов на Лубянке

На фоне стремительно развивающегося романа бывшей супруги вскрылись обстоятельства, которые выглядят куда драматичнее, чем обычная супружеская измена. Речь идет об элитной недвижимости, которая должна была стать гарантом стабильности Никиты, но превратилась в его финансовые оковы.

История этого жилья началась в 2010 году, когда Максим Галкин* (внесенный Минюстом в реестр иноагентов) преподнес Аллы Пугачевой шикарную квартиру в Варсонофьевском переулке. Стоимость этих апартаментов в престижном районе столицы сегодня достигает 200 миллионов рублей. Спустя семь лет Примадонна сделала щедрый свадебный подарок старшему внуку, переоформив недвижимость на Никиту.

Однако радость от владения элитными метрами оказалась недолгой. Уже в 2018 году Пресняков-младший заложил бабушкин дар в банке, оформив солидный кредит. Осведомленные источники исключают версию о приобретении альтернативного жилья — новую недвижимость музыкант не покупал. С сентября того же года на квартиру наложено обременение. Из-за долгов по выплатам наследник звездного семейства до сих пор не может ни реализовать апартаменты, ни провести с ними какие-либо другие операции.

Авантюра со спортивным оборудованием

Главный вопрос, волнующий общественность: на что были потрачены миллионы, вырученные под залог лубянской квартиры? Ответ следует искать в совместном предприятии с отцом тогда еще будущей жены.

В 2018 году Никита Пресняков и Роман Краснов организовали компанию ООО ТД «Нико Спорт», специализирующуюся на выпуске уличных тренажеров. Проект выглядел перспективно: внук Пугачевой вдохновлялся примером Нью-Йорка и грезил развитием спортивной инфраструктуры в российских городах. Руководящую роль взял на себя Краснов-старший, а Никита, по собственному признанию, выступал в роли его помощника.

Но реальность преподнесла неприятный сюрприз. Как выяснилось, бизнес отца Алены с самого начала балансировал на грани провала. В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве значатся многомиллионные иски к Роману Краснову — кредиторы пытались взыскать с него десятки миллионов рублей.

По информации из деловых кругов, Пресняков настолько полагался на родственника, что, возможно, оформил на него доверенность для управления своими активами. Когда информация о финансовых проблемах тестя стала достоянием гласности, Никита экстренно покинул состав учредителей «Нико Спорта». Предприятие осталось убыточным: потери только за прошлый год превысили 2 миллиона рублей.

Известный продюсер Леонид Дзюник в комментариях для прессы отметил, что Пресняков угодил в классическую ловушку, доверившись человеку с подмоченной репутацией, который закономерно потянул за собой зятя.

Кипр как последняя надежда

Недавно Никита посетил Кипр, где в настоящее время проживают Алла Пугачева и Максим Галкин*. Вряд ли эта поездка ограничивалась чаепитием с бабушкой — скорее всего, внук отправился за мудрым советом и моральной поддержкой к Примадонне, которая не раз выручала его в сложных ситуациях.

Теперь перед Никитой стоит непростая задача: разобраться с кредитными обязательствами, урегулировать последствия неудавшегося партнерства с бывшим тестем и попытаться сохранить остатки репутации. Пока его экс-супруга демонстрирует счастливые фото с новым обеспеченным покровителем, внук величайшей певицы России пытается выжить в Лос-Анджелесе со скромным знанием языка и творчеством, которое пока не приносит желаемых дивидендов.

История с золотой статуэткой, отправленной в мусор, обрела зловещий символизм: вместе с ней Никита похоронил иллюзии о вечной любви, семейном счастье и быстрых деньгах.

* — признан Министерством юстиции России иноагентом