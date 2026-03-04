Паша Ангелина: как женщина-трактористка обогнала всех мужчин

Ее видели на трибунах рядом с вождями Советского Союза, ее имя было таким же громким как Чкалова, Папанина или героев Гражданской войны. Она стала депутатом Верховного Совета СССР. Но при этом она была всего лишь трактористкой – но намного результативнее мужчин. Над призывом «Женщины – на трактор!» посмеивались, но он помог избежать голода в войну. Это первая женщина-механизатор Паша Ангелина.

Ее полное имя – Прасковья Никитична Ангелина. Родилась 30 декабря 1912 года по старому стилю или 12 января 1913 по новому стилю. Произошло это в селе Старобешево Екатеринославской губернии, ныне это Донецкая народная республика. В поселке, а он был недалеко от Мариуполя, жили по преимуществу греки, переселенцы из Крыма, к ним семья Ангелиных и относилась.

Она была очень патриархальной, религиозной, но это не помешало отцу Никите Васильевичу поддержать советскую власть. Он одним из первых вступил в Товарищество по обработке земли (ТОЗ), которые послужат прообразом колхозов. А когда появились и они, то стал председателем колхоза имени Ленина. Старший брат Паши был одним из первых секретарей комсомола в стране.

И вот при всем при этом в семье сохранялся патриархальный и религиозный уклад. Родители были безграмотные, но считали, что дети обязательно должны обучиться в школе. Потом Паша Ангелина, став уже знаменитой, все же получит и высшее образование – закончит Тимирязевскую сельхозакадемию. А еще влюбится в литературу – посылки с заказанными книгами в Старобешево будут идти всю ее жизнь.

Пашу всегда тянуло к каким-то «железкам», машинам и механизмам. Отец и братья ворчали, говорили, что дело не женское и рекомендовали продолжать пасти и доить коров. Но потом махнули рукой. А тут в 1929 году в Юзовке открылись первые курсы трактористов, которые закончил старший брат Иван. Паша им невероятно гордилась и любовалась как он разъезжает на одном из четырех полученных колхозом «Фордзонах».

Вот тут и зародилась мысль: а чем я хуже?! И когда в селе Стыла открылись курсы трактористов, то единственной девушкой на них оказалась Паша Ангелина. Ради этого оставила школу, и экзамены за 10-й класс потом сдавала экстерном. Как Прасковья в первый едет на тракторе прибежало посмотреть все Старобешево.

Возможно, парни и подшучивали, глядя на «моториста в юбке», даже наверняка. Но когда она в первый же год перевыполнила план на 30 процентов и обошла всех их, стали смотреть с нескрываемым уважением. На собрании моторно-тракторной станции (МТС) 17-летней Ангелиной вручили удостоверение ударника труда, значок отличника сельского хозяйства и ценный подарок.

Глядя на Ангелину, на трактор потянулись и ее подруги, в результате в 1933 году была образована первая в стране, а многие полагают, что и в мире, женская бригада трактористок. И девушки дали жару! В первый же год обратили на себя внимание тем, что не допустили ни одного простоя техники. Это и сейчас редкость, а тогда она ломалась чаще. Оказалось, дамы сами освоили ремонт, а еще ввели понятие плановой профилактики.

В 1934 году бригада Ангелиной начала устанавливать рекорды – при норме в 497 гектаров за сезон на каждый трактор они вспахали по 795 га. Поверить в это было сложно, поэтому начальство и коллеги-мужчины ринулись проверять качество вспашки. Оно оказалось выше среднего! Окончательно подтвердил это полученный в тот год рекордный урожай.

О Паше Ангелиной заговорили, появились публикации в прессе. Становится символом стахановского движения на селе. А она постоит на трибуне со Сталиным, а потом вечерним поездом понесется на свои родные поля.

На II Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 году дает обещание выйти на норму в 1200 га за сезон. В результате ее бригада с отечественным трактором ХТЗ добилась 1225 га, при этом девушки умудрились сэкономить более 20 тонн горючего. И все это с сохранением качества.

Ей предлагают различные должности, а она отказывается, говорит, что «с трактора не так высоко падать». Единственное что приняла – помощь в поступлении и разрешении учиться заочно в Тимирязевской сельхоз академии. Да там только рады были такой старательной студентке.

Было еще одно обстоятельство, в котором помогло ее имя. Семья, как мы уже говорили, была очень религиозной. Это чуть не послужило причиной репрессий, несмотря на то что все поддерживали советскую власть. И даже когда арестовали старшего брата, то позвонила Сталину. И это был единственный случай, когда она воспользовалась оставленным им лично телефоном.

6 января 1936 года Прасковье Ангелиной вручили орден Ленина (Указ от 30 декабря 1935 года). В этот день она дает обещание довести выработку до 1600 га за сезон. И бросает клич: «100 000 подруг – на трактор!» Первыми отзываются землячки — девчонки из ее бригады сами ставятся бригадирами, и уже вскоре на полях Донецкой области работало 10 женских команд.

Можно отнестись к такому лозунгу с иронией, но он по факту спас сельское хозяйство страны во время Великой Отечественной войны. Мужчины ушли на фронт, а девушки уже умели и сами трактора водить — такие женские бригады почти во всех колхозах были. И они смогли обучить даже тех, кто и не собирался становиться механизаторами, но вынуждены были пахать. Сама Ангелина в войну работала в Казахстане, на Буденновском МТС.

А вот личная жизнь не сложилась. И даже не потому, что муж, партработник, Сергей Чернышев не видел супруги – вечно в поле. А потому, что оказался крайне ревнив к ее славе. Его приводило в бешенство, когда приходила телеграмма с примерным содержанием:

«Приглашается в Москву Прасковья Никитична Ангелина с супругом».

Вот это обезличенное «с супругом» больше всего и бесило. Ангелина терпела, но, когда муж, прошедший всю войну, начал еще выпивать и хулиганить, не выдержала и развелась. При этом у них было трое детей, а еще воспитывала племянника, которого бросила родная мать.

Прожила Прасковья Ангелина лишь до 46 лет. Долгая работа с горюче-смазочными материалами не лучшим образом сказалось на здоровье: у нее перестала выводиться вода из организма. Врачи скачивали до ведра жидкости в сутки. А она шутила, глядя на «подросший» живот: «Никак опять беременна, не иначе ветром надуло». Врачи рискнули сделать операцию, но неудачно. Паша Ангелина впала в кому и 21 ноября 1959 года скончалась, так навсегда и войдя в историю как первая женщина тракторист, которая к тому же сумела обойти в профессии всех мужчин.