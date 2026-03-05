Надя Команечи: история побед и проблем «феи Карпат»

Мастерство советских гимнасток долгие годы оставалось недосягаемой вершиной для соперниц из других стран на главных мировых соревнованиях. Но иногда появлялись спортсменки, способные бросить им вызов. Одна из них — румынка Надя Команечи, которая в 14-летнем возрасте обошла звездных гимнасток из СССР на Играх-1976 и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Но яркие победы на родине принесли ей больше проблем, чем счастья. Команечи пришлось жить под постоянным надзором спецслужб, отбиваться от навязчивого внимания Николае Чаушеску-младшего, а также мириться с запретом на выезд из страны. «Лента.ру» — подробнее о яркой биографии уникальной спортсменки.

Июль 1976 года, Монреаль. 14-летняя Команечи идеально выполняет упражнения на разновысоких брусьях на олимпийском турнире, делая финальный соскок под бурю аплодисментов болельщиков. Но толпа тут же затихает, увидев цифры на электронном табло. Там горит 1,00, и никто не понимает, как румынка за фантастическое выступление получает такие баллы по 10-балльной шкале. Очень быстро все становится понятно: к такому перфомансу румынки не был готов даже производитель табло, ведь никто в спортивной гимнастике прежде не получал максимальные 10 баллов за свое выступление. Команечи в одночасье стала звездой мирового спорта, но путь к личному счастью у румынки тогда только начинался.

«Доходили слухи, что в команде есть одна очень хорошая девочка»

Испытания для Нади Команечи начались с самого рождения. Девочка появилась на свет в 1961 году в небольшом городке Георге-Георгиу-Деж (ныне — Онешти) на востоке Румынии с опухолью в голове. Она была доброкачественной, и врачи не рискнули оперировать новорожденную. Родителям предложили ждать и надеяться на то, что опухоль рассосется сама собой, и чудо произошло: вскоре от новообразования не осталось и следа. Мать девочки была уверена в том, что помогли молитвы, в которых она проводила каждую свободную минуту.

Надя росла очень активным ребенком, и в возрасте трех лет родители отдали ее в секцию спортивной гимнастики. Выбор вида спорта был случайным, но вскоре оказалось, что отец с матерью попали в точку. В шесть лет юную спортсменку приметили тренеры Бела и Марта Каройи, и Надя стала тренироваться под началом семейной пары. Режим был жестким даже для взрослого, не говоря о совсем маленькой девочке: три-четыре часа тренировок шесть дней в неделю. Но Надя выдерживала сумасшедшие нагрузки.

Надя Команечи

Уже спустя три года Команечи стала чемпионкой Румынии среди юниоров, но тренеры ежедневно внушали ей, что до идеала еще далеко и нужно постоянно совершенствоваться. Так по возможным зачаткам звездной болезни спортсменки был нанесен превентивный удар.

До меня доходили какие-то слухи, говорили, что в команде есть одна очень хорошая девочка. Но откуда мне было знать, что эта девочка — я сама Надя Команечи

Тренеры отлично делали свою работу, и прогресс спортсменки был стремительным. В 1975-м 13-летняя Надя вовсю соревновалась со взрослыми и стала чемпионкой Европы в абсолютном первенстве (упражнения на брусьях, на бревне и в опорном прыжке). Путь на Олимпиаду-1976 в Монреале был открыт.

«Фея Карпат»

Мощные впечатления от Олимпиады Команечи получила еще до выхода на старт. Девочку поразила не только атмосфера главных соревнований четырехлетия, но и антураж Олимпийской деревни, где для румынки, которая воспитывалась в очень небогатой семье, все выглядело как в сказке.

Я была бедным ребенком, дочерью механика и домохозяйки. Я никогда не видела Олимпийские игры, даже по телевизору. Как же я была удивлена, когда в Олимпийской деревне поняла, что все бесплатно! Даже еда: пицца, хлопья, рикотта, арахисовое масло, чего я никогда раньше не видела. Мой командный врач постоянно сажал меня на диету Надя Команечи

Командный врач не подвел, и на Играх Команечи блестяще дебютировала в упражнениях на разновысоких брусьях, где судьи дали ей те самые 10 баллов. Позже на той же Олимпиаде Надя собрала еще шесть «десяток» и стала олимпийской чемпионкой не только на брусьях, но и в индивидуальном многоборье, а также в упражнениях на бревне. В последней дисциплине 14-летняя румынка обошла великую советскую гимнастку Ольгу Корбут, четырежды побеждавшую на Играх.

«Мы смотрели ее выступления с открытыми ртами. Честно искали ошибки, но их не было!» — вспоминала судья из США Джеки Фи.

Команечи стала главной звездой Олимпиады в Монреале, в СМИ ее называли «феей Карпат». Юную гимнастку придавило огромной плитой славы: ведущие мировые издания наперебой отдавали Наде титул «Спортсменка года», а на родине ей вручили Золотую медаль Серпа и Молота, а также звание Героя Социалистического Труда. Надя стала самой молодой румынкой, удостоившейся такой чести.

Надя Команечи

«Давайте не будем ругаться»

Как это случается почти всегда, у медалей и наград Команечи была и обратная сторона. Режим Николае Чаушеску сделал ее своим знаменем. В Румынии спортсменку бесконечно таскали по всевозможным партсобраниям и массовым мероприятиям. Кроме того, за Надей установили тотальный контроль. Сотрудники спецслужб следили за каждым шагом гимнастки, а ее тренеру Беле Каройе передали, что от подопечной ждут еще больших побед.

Но после Игр в Монреале в карьере Команечи последовал спад: на ЧМ-1978 Надя взяла лишь золото на бревне, а на Олимпиаду-1980 в Москву ехала не в статусе главной фаворитки. Тем не менее там ей удалось завоевать еще две золотые медали, хотя соревнования в вольных упражнениях обернулись скандалом.

На пьедестале почета олимпийские чемпионки в вольных упражнениях Нелли Ким (вторая слева) и Надя Команечи

Изначально судьи отдали победу советской гимнастке Нелли Ким, но румынская сторона тут же подала протест. В итоге оценки Команечи пересмотрели в сторону увеличения, причем так, что обе спортсменки получили одинаковую сумму: 19,875. Под свист болельщиков было принято беспрецедентное на тот момент решение: вручить обеим гимнасткам по золотой медали. Судя по сохранившимся кадрам с пьедестала почета, ни одна из победительниц не была довольна таким развитием событий.

Я считаю, что сыграла дружба народов: давайте не будем ругаться — лучше поделимся золотом, чтобы не обидеть страну соцблока. Рассмотрение протеста отняло минут 5, все решили быстро Нелли Ким

«Жизнь кардинально изменилась»

В 1981-м Команечи в возрасте 20 лет ушла из гимнастики и в том же году отправилась вместе со сборной Румынии в турне по США. Там ее тренер Бела Каройи вместе с женой Мартой приняли решение не возвращаться на родину, попросив политического убежища. Супруги предлагали Наде последовать их примеру, но она отказалась.

«Моя жизнь кардинально изменилась после отъезда Каройи. Мне запретили выезжать за пределы Румынии. Всякий раз, когда Федерация гимнастики включала меня в список на поездку на какой-нибудь выставочный тур, список возвращался с моим зачеркнутым именем. Меня отрезали даже от тех небольших сумм денег, которые действительно влияли на жизнь моей семьи. Я начала чувствовать себя заключенной», — рассказывала Команечи.

Бела Каройи

Точная причина решения тренеров сбежать в США неизвестна. По одной версии, они отправились за океан за лучшей жизнью, ведь там талантливые специалисты могли получать несоизмеримо большие деньги. По другой — у Белы начались проблемы в Румынии из-за того, что он оберегал Надю от навязчивого внимания Николая Чаушеску-младшего — сына диктатора.

В западной прессе писали, что наследник румынского «престола», известный тягой к молоденьким соотечественницам, определил Надю в фаворитки и преследовал ее. Сама спортсменка подробно не рассказывала об отношениях с Чаушеску, описав происходившее одной фразой: «Это был ад!»

Ад продолжался долгих восемь лет, пока в 1989-м, за несколько недель до свержения Чаушеску-старшего, Надя не решилась на побег. Вместе с группой молодых людей она нелегально пересекла границу Венгрии.

Много раз я теряла доверие к тому, кто нас вел. Он говорил нам, что если мы не пойдем влево, то вернемся в Румынию. Налево… какое это было направление? Мне хотелось увидеть компас, карту или что-то в этом роде, но что еще мы могли сделать в темноте, кроме как следовать за человеком и надеяться, что он знает, куда нас ведет Надя Команечи

«Это меня не касается»

Проводник не подвел, и беглецы оказались в Венгрии. Часть из них хотели отправить обратно в Румынию, но Надя поставила полицейским ультиматум: «Либо принимаете всех, либо никого». Венгры под давлением известной на весь мир спортсменки согласились. Позже транзитом через Австрию Команечи прилетела в США.

«Когда самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка, меня ждало множество журналистов. Меня спросили, как румынское правительство отреагирует на мой побег, я ответила: это меня не касается», — рассказывала спортсменка.

Надя Команечи

В США Команечи полетела не только из-за тренеров. В штатах ее ждал американский гимнаст Барт Коннер, с которым она познакомилась на международных соревнованиях. Вскоре они поженились, а потом долго и безуспешно пытались зачать ребенка. Когда гимнасты уже всерьез думали об усыновлении, в жизни Нади произошло очередное чудо: она забеременела и в возрасте 45 лет родила сына.

Связи с Румынией Надя не оборвала. Она сохранила румынское гражданство, а в 1996-м впервые после побега приехала на родину. В 2009-м Команечи вместе с мужем открыла детскую клинику в Бухаресте, которая предоставляет бесплатное лечение детям-сиротам и другим нуждающимся в бесплатной медицинской помощи. В США супруги возглавляют академию спортивной гимнастики, выпускают посвященный этому виду спорта журнал, а также продают спортивную экипировку.

В 2006 году на родине гимнастки проводили опрос «100 величайших румын». Команечи заняла 10-е место — самое высокое среди живущих на тот момент людей, среди женщин и среди спортсменов.