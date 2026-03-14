Кем был единственный человек, похороненный на Луне

Людей, побывавших на Луне, в истории человечества немного — всего двенадцать астронавтов ступали на ее поверхность. Но существует еще один человек, который не был астронавтом и так и не смог увидеть лунный пейзаж своими глазами, однако он там похоронен. Речь идет об американском астрогеологе Юджине Шумейкере — одном из ученых, которые помогли человечеству понять природу Луны. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Ученый, который помог людям понять Луну

Юджин Мерл Шумейкер родился в 1928 году в Лос-Анджелесе и с юности увлекался геологией и астрономией. Уже в молодом возрасте он начал изучать связь между геологическими процессами на Земле и явлениями, происходящими на других небесных телах. Позже именно такие исследования стали основой новой научной дисциплины — астрогеологии.

Работая в Геологической службе США, Шумейкер стал одним из первых ученых, которые систематически изучали лунные кратеры и предположили, что большинство из них образованы ударами астероидов. Его исследования сыграли важную роль в подготовке программы «Аполлон».

Фактически именно благодаря таким открытиям астронавты смогли понять, как ориентироваться на поверхности Луны. Шумейкер участвовал в создании первой геологической карты спутника Земли и помогал готовить астронавтов к экспедициям, объясняя им особенности лунного рельефа. Многие тренировки проходили в Метеоритном кратере в Аризоне — месте, которое по структуре напоминает лунные кратеры и потому идеально подходило для подготовки будущих участников лунных миссий.

Мечта, которой не суждено было сбыться

Несмотря на огромный вклад в изучение Луны, сам Шумейкер не смог стать астронавтом. В начале программы «Аполлон» он рассматривался как один из возможных кандидатов, однако медицинская комиссия выявила у него заболевание надпочечников. Это означало, что полет в космос для него невозможен.

Для человека, посвятившего жизнь изучению Луны, это стало большой трагедией. Тем не менее Шумейкер продолжал работать над лунной геологией и подготовкой космических миссий.

Он часто говорил друзьям, что если ему не удастся побывать на Луне при жизни, то он хотел бы хотя бы быть похороненным там после смерти. Кто бы тогда мог подумать, что спустя годы его мечта станет реальностью.

Комета, которая прославила его имя

Помимо исследований Луны, Шумейкер активно занимался поиском комет и астероидов. Вместе со своей женой Кэролин и астрономом Дэвидом Леви он участвовал в наблюдениях на Паломарской обсерватории.

В 1993 году им удалось обнаружить комету, получившую название Shoemaker–Levy 9. Через год она стала одним из самых знаменитых объектов в истории астрономии. Ученые впервые смогли наблюдать, как фрагменты кометы сталкиваются с другой планетой — Юпитером. Это событие позволило получить уникальные данные о динамике столкновений космических тел и стало важным шагом в изучении астероидной опасности для Земли.

Трагедия в Австралии

В последние годы жизни Шумейкер продолжал заниматься полевыми исследованиями. Его особенно интересовали ударные кратеры — структуры, образующиеся при падении астероидов и метеоритов.

В 1997 году он отправился в Австралию вместе со своей женой Кэролин, чтобы изучать предполагаемые метеоритные кратеры. 18 июля того же года произошла трагедия: автомобиль, в котором находилась пара, столкнулся с другой машиной недалеко от города Алис-Спрингс. Юджин Шумейкер погиб на месте, а его жена получила серьезные травмы, но выжила.

Смерть ученого стала тяжелым ударом для научного сообщества. Многие коллеги отмечали, что он был не только выдающимся исследователем, но и человеком редкой доброжелательности.

Как его прах оказался на Луне?

После гибели Шумейкера коллеги вспомнили о его давней мечте — оказаться на Луне. Так появилась необычная идея: отправить его прах на поверхность спутника Земли. NASA поддержало эту инициативу как символ признания его вклада в изучение Луны.

Прах ученого был помещен в небольшую поликарбонатную капсулу, на которой выгравировали его имя, даты жизни и цитату из произведения Шекспира. Капсула была доставлена на Луну космическим аппаратом Lunar Prospector. 31 июля 1999 года зонд завершил свою миссию и был намеренно направлен к поверхности спутника Земли. Вместе с ним на Луну опустилась и капсула с прахом Шумейкера. Так он стал единственным человеком в истории, похороненным на Луне.

