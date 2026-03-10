Как «нетипичная царевна» Софья стала первой женщиной у российского трона

Задолго до эмансипации в теремах допетровской Руси росла царевна, отказавшаяся разделить судьбу женщин при дворе. Вопреки традициям, она нашла наставника, получила образование и сумела возглавить огромную страну. Вспоминаем удивительную судьбу «нетипичной царевны» Софьи Алексеевны.

Детство и юность Софьи Алексеевны — дочери Тишайшего

В 1657 году в семье царя Алексея Михайловича родилась дочь Софья — шестой ребёнок из 16 детей государя. Природное любопытство позволило ей получить неплохое образование. И хотя красотой она не отличалась, многие свидетельства сходятся в том, что Софья обладала острым умом, сильным характером и политической проницательностью, что уже в юности выделяло её среди других представительниц царской семьи.

В допетровской Руси браки с европейскими монархами исключались из-за строгого запрета на переход из православия в католичество, а женихи из числа русских бояр считались неподходящими по статусу. Поэтому царевны нередко росли в уединении, почти не покидая женскую половину дворца. В 20—25 лет многие из них отправлялись в монастырь. Поэтому и образование их было весьма ограниченным: девочек обучали лишь основам грамоты, молитвам и традиционному рукоделию.

Но живой характер Софьи не позволил ей смириться с такой участью. Несмотря на строгие традиции воспитания, она с ранних лет проявляла живой ум и любознательность. По её просьбе для неё пригласили наставника — известного учёного и поэта Симеона Полоцкого.

Под его руководством царевна освоила чтение и письмо, изучала греческий и латинский языки, познакомилась с историей и богословской литературой. Благодаря книгам из царской библиотеки она узнала о правительницах других стран и с интересом читала о правлении английской королевы Елизаветы I.

«Нетипичная царевна»: первая женщина, которая присутствовала на царских докладах

В 1676 году, после смерти Алексея Михайловича, престол перешёл к его старшему сыну Фёдору Алексеевичу. Он имел слабое здоровье и много времени проводил в своих покоях. Софья заботилась о немощном брате и почти всё время проводила с ним. Так она постепенно вошла в круг придворной политики и познакомилась с влиятельными боярами и советниками.

Понимая, что здоровье Фёдора вызывает сомнения, многие придворные готовились к будущей борьбе за власть, нарастало противостояние между двумя родственными группировками — Милославскими и Нарышкиными. Софья активно участвовала в придворных обсуждениях и постепенно укрепляла позиции сторонников Милославских, используя свои способности к убеждению и дипломатии.

Игра царевны Софьи в борьбе между Милославскими и Нарышкиными

27 апреля 1682 года скончался русский царь Фёдор Алексеевич. Во время похорон царевна Софья Алексеевна, нарушая придворный этикет, шла за гробом в первом ряду рядом со своими младшими братьями — Иваном V и Петром I. Уже вскоре после похорон борьба за власть при дворе обострилась.

Боярская дума провозгласила новым государем малолетнего Петра, а регентшей при нём стала его мать — Наталья Кирилловна Нарышкина. Такое решение усилило противостояние между двумя влиятельными родами. Софья, принадлежавшая к Милославским, начала активно действовать, стремясь изменить расстановку сил.

Её сторонники распространяли среди стрельцов слухи, что Нарышкины намерены разослать их по отдалённым гарнизонам, тем самым разлучив с семьями. Эти разговоры быстро вызвали недовольство в Стрелецкой слободе. Напряжение усиливалось и действиями самих Нарышкиных, которые, получив власть, не всегда действовали осторожно и тем самым вызывали ещё большее раздражение.

В мае 1682 года ситуация достигла критической точки. Среди стрельцов распространился слух, будто Нарышкины задушили царевича Ивана. Возмущённые солдаты направились в Московский Кремль. Чтобы опровергнуть эти обвинения, Наталья Нарышкина вывела на крыльцо обоих царевичей, показывая, что они живы. Однако это не остановило толпу.

По свидетельствам современников, Софья убедила мачеху выдать стрельцам нескольких представителей рода Нарышкиных и их сторонников. Разъярённые стрельцы жестоко расправились с ними прямо на глазах царевичей. После этих событий испуганные бояре приняли компромиссное решение: царями были провозглашены сразу оба брата — Иван и Пётр, а власть регентши до их совершеннолетия передали Софье. Так она фактически стала правительницей государства.

Первые указы царевны Софьи

Формально российский престол после событий 1682 года занимали два юных государя — Иван V Алексеевич и Пётр I. Но фактически реальная власть сосредоточилась в руках их старшей сестры — царевны Софьи Алексеевны, ставшей регентшей. Государством управляла женщина, что для России того времени было необычным явлением.

Для молодых царей изготовили двойной трон, который сегодня хранится в Московском Кремле. В его спинке было сделано небольшое отверстие. По распространённой версии, через него Софья могла подсказывать братьям, какие ответы следует давать боярам во время торжественных приёмов.

Первые решения регентши были направлены на смягчение ряда наказаний. Например, за кражу вместо смертной казни стали применять отсечение руки. Были изменены и наказания для женщин, осуждённых за убийство мужа. Раньше виновную закапывали в землю по грудь, теперь применялось обезглавливание. По меркам XVII века такие меры считались относительно более гуманными.

В культурной и образовательной сферах также произошли важные изменения. По инициативе её бывшего наставника Симеона Полоцкого в Москве начала работу Славяно-греко-латинская академия — первое в России учебное заведение высшего типа. Софья, по свидетельствам современников, рассматривала возможность создания образовательного учреждения и для девушек.

Значительным внешнеполитическим успехом стало подписание Вечного мира 1686 года между Россией и Речью Посполитой. Этот договор закрепил важные территориальные и политические договорённости и стал одним из ключевых дипломатических достижений эпохи её правления.

Вечный мир с Польшей, Нерчинский договор с Китаем: внешнеполитические успехи во время регентства Софьи

Регентство Софьи Алексеевны отличалось стремлением к укреплению государства и расширению внешнеполитических связей, а также осторожными шагами в сторону модернизации страны. Многие из начатых в эти годы процессов получили дальнейшее развитие уже в эпоху правления Петра I.

В экономике наблюдалось оживление торговли и развитие ремесленного производства. В России начали активнее осваивать изготовление дорогих тканей — бархата и атласа, которые раньше в основном привозили из-за границы. Расширялась сеть мануфактур и мастерских, росли торговые связи как внутри страны, так и с иностранными государствами.

Значительное внимание уделялось образованию и культуре. В 1685 году в Москве открылось первое в стране высшее учебное заведение — Славяно-греко-латинская академия. Здесь обучали богословию, философии, риторике, иностранным языкам и другим наукам. Академия стала важным центром подготовки образованных людей для государственной и церковной службы.

В области внешней политики правительство Софьи стремилось укрепить международное положение России. В 1686 году был подписан Вечный мир с Речью Посполитой. Этот договор окончательно закрепил за Россией ряд важных территорий, включая Левобережную Украину, Киев и Смоленск. Кроме того, Россия вступила в союз европейских государств, выступавших против Османской империи.Продолжением этой политики стало участие России в войне против Османской империи и её союзника — Крымского ханства. Были организованы Крымские походы русской армии, хотя они и не привели к решающим военным успехам.

Важным шагом стало и развитие отношений с Востоком. В 1689 году Россия и Китай подписали Нерчинский договор. Это был первый официальный договор между русским государством и империей Цин, который определил границу между странами и установил правила торговли и дипломатических отношений.

Софья также предпринимала попытки модернизации армии. В этот период усиливалась роль полков «нового строя», созданных по европейскому образцу. Такие подразделения обучались современной тактике и использовали более совершенное вооружение, что постепенно меняло структуру русских вооружённых сил.

Личная жизнь Софьи

Наиболее известной стала её связь с князем Василием Голицыным. Познакомились они ещё в годы правления царя Фёдора Алексеевича, когда Голицын занимал важную должность главы Пушкарского приказа и считался одним из самых образованных и влиятельных людей при дворе.

По воспоминаниям современников, Софья испытывала к князю сильное чувство. Однако в то время их отношения не могли получить продолжения, ведь Голицын был женат и имел детей. Ситуация изменилась после того, как Софья стала фактической правительницей государства при своих малолетних братьях. Став регентшей, она приблизила Голицына к власти, и их отношения стали предметом обсуждения при дворе. Царевна осыпала своего фаворита милостями, высокими должностями и дарами, а также писала ему личные письма. Подобная открытость вызывала недовольство среди современников. Правление женщины само по себе воспринималось как необычное явление, а близкие отношения с придворным ещё больше усиливали критику.

Желая укрепить положение Голицына и придать ему политический вес, Софья поручила ему командование крупным военным походом против крымских татар. Однако дипломат и государственный деятель оказался слабым полководцем. Два похода к Перекопу завершились без решающих результатов, и русская армия вернулась в Москву без успехов. Попытка представить экспедиции как победу не убедила ни знать, ни молодого царя Петра.

После неудачи влияние Голицына при дворе и в жизни Софьи ослабло. В окружении царевны появился новый приближённый — глава Стрелецкого приказа Фёдор Шакловитый. Он отличался решительностью и жёстким характером и стал одним из главных сторонников сохранения власти царевны. По свидетельствам современников, Шакловитый даже обсуждал возможность устранения её соперников, прежде всего молодого Петра.

К этому времени Пётр достиг 17-летнего возраста, женился и по традиции считался совершеннолетним правителем. Усиление его самостоятельности тревожило Софью и её сторонников. В 1689 году противостояние между двумя центрами власти обострилось. Узнав о заговоре, Пётр бежал из Москвы и укрылся в Троице-Сергиевой лавре, где начал собирать сторонников.

Большинство знати постепенно перешло на сторону Петра. Стрельцы, опасаясь наказания, выдали Шакловитого, который был казнён. Голицын также лишился влияния, вскоре Пётр отправил его в ссылку на север, в Каргополь. Софья же потеряла власть и была отстранена от политической жизни.