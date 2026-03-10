Константин Черненко: как безликий функционер стал главой сверхдержавы

Время с 10 ноября 1982 года по 10 марта 1985 в истории СССР известно как период «гонки на лафетах». За эти два года и восемь месяцев один за другим скончались сразу три руководителя страны – Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко. Последний руководил страной год и три месяца и запомнился как самый немощный из всех старцев. Но таковым ведь был не всегда, а его уход из жизни 40 лет назад обозначил новую эру – началась Перестройка.

Если можно было придумать самого безликого руководителя – то это Константин Устинович Черненко. Вся его карьера построена исключительно внутри коммунистической партии, где он выполнял роль функционера. Это не значит, что Черненко был бездарностью – отличный организатор, даже за год правления нашел чем запомниться. Но он никогда не стремился занять лидирующие позиции, его вполне устраивала роль исполнителя. И это, в его случае, стало залогом успеха.

Родился Черненко 11 (24) сентября 1911 года в самой что ни на есть Сибири – в селе Большая Тесь Минусинского уезда Енисейской губернии. Сейчас это Красноярский край, а села уже нет – оказалось в зоне подтопления Красноярского водохранилища. Отец, Устин Демидович, был рабочим на золотом прииске, мать Харитина Федоровна хлопотала на огороде и по хозяйству. Она очень рано, в 1919 году, умрет от тифа и четверых детей будет воспитывать нелюбимая мачеха.

Это обстоятельство повлияет на то, что Константин с малолетства начнет работать вне дома – у зажиточных крестьян. Но это не помешает учиться, тем более что советская власть возможности для этого уже дала. В школе Костя вступает вначале в пионеры, а потом и в комсомол. И сразу становится функционером. В 18 лет (1929 год) возглавляет отдел агитации и пропаганды Новоселковского райкома ВЛКСМ.

Но столь ответственная, и не самая маленькая, должность не освобождает от призыва в армию. В 1931 году Черненко идет в РККА, и он попадает в погранвойска. Служит в Казахстане на границе с Китаем.

Принимал участие в ликвидации басмачества, в частности банды Батыра Бекмуратова. Но вскоре и в армии стал продвигаться именно по партийной линии. Здесь он вступает в ряды ВКП(б) и почти сразу избирается секретарем партийной организации.

По окончании службы Черненко распределяется по партийной линии в Красноярск. Он становится руководителем краевого Дома партийного просвещения, при этом одновременно выполнял работу заведующего отделом агитации и пропаганды сразу двух райкомов – Новоселовского и Уярского. А в 1941 году и вовсе становится секретарем Красноярского крайкома партии и побудет в этой должности до 1943 года.

Такой взлет карьеры без каких-то видимых и осязаемых достижений удивляет. Среди исследователей есть предположение, что ему способствовала старшая сестра, которая еще раньше продвинулась по той же партийной линии, была в отличных отношениях с руководством Красноярского крайкома и тянула младшего брата. Кстати, Черненко в этом смысле всегда везло, к концу жизни и вовсе станет трижды (!) Героем Социалистического Труда, и никто не сможет сказать за что.

Но вначале, после Красноярска, будет учеба в течение двух лет в Высшей партийной школе в Москве. После ее окончания направляют на работу в Пензенскую область, где Черненко избирают секретарем местной парторганизации. По факту, сейчас бы мы его назвали губернатором.

Зарекомендовал себя неплохо и в 1948 году решили перевести в Москву, в аппарат ЦК. Но тут выяснились некоторые пикантные подробности. Оказалось, что Константин Устинович был не прочь крутить различные романы с женщинами. На него пришла анонимка, что имеет сразу две семьи. В результате – вместо Москвы направляют на работу в Молдавию. Вроде тоже повышение, все же союзная республика, а не отдельная область, но получил меньше, чем мог бы.

Зато он приобрел Брежнева – они стали неразлучными друзьями. Леонид Ильич через два года после приезда Черненко в Кишинев возглавил ЦК компартии Молдавии и уже шагу не мог ступить без своего заведующего отделом агитации и пропаганды.

Поэтому, как только Брежнев начал стремительно подниматься по карьерной лестнице, то вслед за ним шел и Черненко. Возглавил Брежнев в ЦК отдел агитации и пропаганды, так и Черненко там же заведующий сектором. Стал Брежнев председателем Президиума Верховного Совета СССР в 1960 году и Черненко тут же возглавляет там секретариат.

В 1964 году Леонид Брежнев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, а Черненко возглавил Общий отдел ЦК, став просто секретарем ЦК. А вот это уже абсолютная власть внутри партии. В свое время, заняв именно эту должность, неприметный Сталин сумел подчинить себе всю партию, даже такую глыбу как Троцкий свалить – кадры-то он расставляет!

Теперь за кадры в партии отвечал Черненко. Он подбирал и предлагал кандидатуры на все партийные должности в стране, от него зависело кто будет руководить той или иной областью или союзной республикой. А еще ведал всей перепиской Брежнева. Не случайно уже вскоре Черненко начинают называть «серым кардиналом».

Этой должности он не выпускал из рук до своего собственного избрания уже Генсеком. В партии все были уверены, что следующим генеральным будет именно Черненко. Но незадолго до смерти на пленуме ЦК Брежнев в качестве преемника вдруг называет Юрия Андропова. Но и он правил только год с небольшим. И вот 13 февраля 1984 года Черненко все же становится во главе партии и всего СССР.

Самому ему было отпущено тоже всего год, половину из которых еле передвигающийся Черненко провел в больницах. В народе он тут же получил прозвище «Кучер». Это сокращение от инициалов и первой части фамилии – К. У. Чер.

Поспособствовали его появлению… советские газеты. Они тогда печатались в большом формате, а в передовицах имя генерального секретаря было очень большим шрифтом. Имя во всю ширину газетного листа. В результате, на свернутых в четвертинку газетах было видно только вот это «К.У. Чер».

Но даже за этот год произошло немало событий, которые вошли в историю – бойкот Олимпийских игр в Лос-Анжелесе, проведение альтернативных игр «Дружба-84». При нем 1 сентября становится праздником – День знаний. А еще Черненко окончательно запретил рок-музыку в стране как идеологически вредную.

Вот, собственно, только этим новый генеральный секретарь и запомнился. 10 марта 1985 года Константин Устинович Черненко скончался в возрасте полных 73 лет. Новым генеральным секретарем избран Михаил Горбачев. Началась Перестройка.