Андрей Губин: почему кумир 90-х прячется от публики

Кумир молодежи 1990-х, чьи песни «Ночь» и «Зима-холода» стали саундтреком к жизни целого поколения, исчез со сцены в момент оглушительного успеха. Андрей Губин долгие годы вел жизнь затворника, отказываясь от интервью и концертов. Лишь недавно артист начал редко появляться на публике, откровенно рассказывая поклонникам о тяжелой болезни и внутренних переживаниях. В свежем интервью 2026 года певец объяснил, почему не хочет «позориться» на сцене, и признался, что ежедневно работает над тем, чтобы разум победил недуг.

© ТАСС/РИА Новости

Золотой мальчик 90-х: от табуретки до национальной славы

Карьера Андрея Губина развивалась стремительно и ярко. В конце 1980-х он начинал как основатель группы «Вася» и даже играл в составе сборной СССР по футболу среди юношей, но травма поставила крест на спортивном будущем. Тогда Губин взял в руки гитару. Первые шаги на сцене были далеки от идеала: начинающего артиста не брали на радио, а первые выступления проходили буквально «на табуретках» в парках.

Прорыв случился благодаря знакомству с композитором Леонидом Агутиным, а затем и с продюсером Игорем Крутым. Альбом «Мальчик-бродяга» 1995 года взорвал хит-парады. Губин стал идолом подростков: его курносый профиль смотрел с обложек журналов, а стадионы собирали аншлаги.

В начале нулевых, несмотря на появление новых звезд, Губин оставался востребованным. Он писал песни не только для себя, но и для других исполнителей (например, для группы «Краски»), пробовал себя в продюсировании. Но в середине «нулевых» случилось то, что перечеркнуло все планы: музыкант столкнулся с проблемами со здоровьем, которые усугубились тяжелыми личными потерями.

«Одной ногой в могиле»: диагноз, который невозможно снять

Долгое время ходили слухи о депрессии, панических атаках и даже социопатии Губина. Однако сам артист в недавнем разговоре с Ксенией Собчак развеял эти мифы. Причина исчезновения — тяжелое неврологическое заболевание. Еще в середине 2000-х врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия» (лицевая боль). Это состояние, при котором нервные окончания посылают в мозг ложные болевые сигналы.

По словам Губина, боль бывает настолько сильной, что иногда даже утреннее пробуждение превращается в пытку.

«Иногда встать с кровати — это уже подвиг», — признается артист.

Чтобы выйти в магазин, который находится в ста метрах от дома, ему приходится мобилизовать всю свою волю.

Певец переехал из шумной московской квартиры в частный дом в Подмосковье в поисках тишины и покоя. Несмотря на то, что анализы не показывают критических отклонений (Губин шутит, что ждал диагноза «рак», но врачи развели руками), качество жизни артиста резко упало. Единственная отдушина — ежедневные часовые тренировки, которые, по его словам, поддерживают в нем остатки жизненной энергии.

«Многие с моими симптомами вообще лежат пластом. Я держусь только на силе воли», — говорит исполнитель.

© Андрей Губин // vk.com/andreygubinru

Тень на юбилее: почему Губин не выходит на сцену

Фанаты годами ждали возвращения кумира. В 2024 году, когда Андрею Губину исполнилось 50 лет, Игорь Крутой организовал в его честь грандиозный концерт на «Новой волне» в Сочи. Звезды первой величины — Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Сергей Лазарев — исполнили его хиты. Однако сам виновник торжества в зал вышел, а на сцену — нет.

Тогда Губин объяснил это плохим самочувствием, но позже признался, что аранжировки показались ему «устаревшими», а сам формат мероприятия — неинтересным. Тем не менее, он посчитал своим долгом присутствовать лично, чтобы не обидеть старого друга и коллегу Крутого.

Свое нежелание выходить к микрофону сегодня Губин объясняет просто и жестко:

«Это позор — в таком виде появляться перед людьми. Я не могу выйти и кривляться, если внутри пустота и боль. Такая работа не оживит, а добьет окончательно».

Интервью-сенсация: хайп или помощь?

В марте 2026 года Андрей Губин нарушил многолетнее молчание, согласившись на большое интервью. Беседа получилась неоднозначной. С одной стороны, поклонники услышали родной голос и увидели, что певец сохранил ясность ума и чувство юмора (на вопрос о панических атаках он ответил, что это «ложь» и он нормально общается с людьми).

Сам Андрей считает, что рано ставить на нем крест. Он уверен, что обязан вернуться к творчеству, но не ради денег или славы, а потому что песни должны жить.

«Я стремлюсь, чтобы разум победил болезнь. Каждый день работаю над этим. Сил меньше не становится, значит, есть смысл бороться», — резюмировал артист.

Несмотря на физические страдания, Губин остается примером несгибаемой воли. Он не хочет жалости, просит не верить слухам о своей социопатии и продолжает верить в чудо исцеления, которое позволит ему снова увидеть полные залы благодарных слушателей.