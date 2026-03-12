Василий Чапаев: что не так было с его национальностью

Василия Ивановича Чапаева знают все. Герой Гражданской войны, любимец красноармейцев, лихая шашка и неизменная бурка — его образ стараниями писателя Дмитрия Фурманова и одноименного фильма 1934 года стал поистине народным мифом. Но за кадром этой красивой легенды долгое время оставался простой вопрос: а какой крови был этот русский самородок? Откуда пошел род человека, ставшего символом Красной армии? Ответы на эти вопросы уводят нас далеко от привычного образа — в чувашские деревни и мордовские степи.

© Кадр из фильма «Чапаев»

Плотник из Будайки

Будущий комдив появился на свет 28 января 1887 года в поселке Будайка под Чебоксарами. Сейчас это окраина столицы Чувашии, а тогда была крошечная деревушка, где семья крестьянина Ивана Степановича Чапаева едва сводила концы с концами. Василий был шестым ребенком — в таких семьях лишний рот означал лишние проблемы, поэтому с детства он помогал отцу: они вместе плотничали, ставили дома, амбары и церкви.

Ремесло плотника кормило их лучше крестьянского труда, но в историю Чапаев вошел, конечно, не как строитель. Однако вопрос национальности его семьи оказался куда запутаннее, чем биография.

Эрзя, чуваш или русский?

Самая распространенная версия гласит, что отец Чапаева — Иван Степанович — по происхождению был эрзя. Эрзяне — это одна из этнических групп мордовского народа (финно-угорская группа). Они издревле жили на территории Поволжья, и впоследствии многие из них переселялись в Чувашию и соседние губернии.

Но есть и альтернативная точка зрения. Место рождения Ивана Чапаева — Чувашия, и это заставляет многих историков предполагать, что в жилах комдива текла и тюркская кровь. Ситуация становится еще интереснее, если вспомнить, что мать Василия Ивановича была чувашкой по национальности. А значит, сам Чапаев с детства впитал культуру сразу двух народов Поволжья.

Кровь наций

Таким образом, перед нами вырисовывается удивительный портрет: национальный герой советской мифологии, которого долгие годы воспринимали как «исконно русского мужика», на самом деле был представителем двух коренных народов региона — мордвы-эрзи и чувашей. Более того, не исключено, что в его роду были и русские корни — слишком уж пестрым и многонациональным было в те времена Поволжье.

Откуда такая путаница?

В советское время вопрос национальности героев старались лишний раз не поднимать. В официальной биографии Чапаева значилось просто: «из крестьян». Понятие «русский» тогда было скорее политическим и культурным, нежели этническим. И только в постсоветские годы историки и краеведы из Чувашии и Мордовии всерьез занялись изучением родословной легендарного комдива.

Сегодня в Чебоксарах гордятся земляком: здесь есть музей Чапаева, а на его родине в Будайке установлен памятник. В Саранске тоже считают его «своим» — ведь отец Василия Ивановича, по главной версии, был именно эрзя.