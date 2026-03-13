Как Стас Михайлов поссорился с Пугачевой и бросил пить

Народный артист России Стас Михайлов, чей хриплый баритон уже два десятилетия собирает полные залы, продолжает оставаться одной из самых заметных фигур отечественного шоу-бизнеса. Однако в последнее время имя певца появляется в новостях не только из-за блестящих выступлений. Громкие заявления, личные перемены и даже финансовые вопросы стали поводом для очередных публикаций и обсуждений.

От сочинского парня до народного любимца

Путь Стаса Михайлова на сцену был долгим и тернистым. Уроженец Сочи, окончивший Тамбовский институт культуры, он покорил столицу. Пять лет службы в Театре эстрады, участие в конкурсах и работа над собственным материалом не приносили мгновенной славы. Дебютный альбом «Свеча» 1997 года остался незамеченным широкой публикой.

Поворотный момент наступил только в начале нулевых с композицией «Без тебя». С тех пор его дискографию пополнили хиты «Там», «Королева вдохновения», «Мама» и «Возьми мою руку», которые прочно закрепили за ним статус «главного певца для женщин».

Семья как тихая гавань

В отличие от многих коллег, личная жизнь артиста сейчас стабильна. Уже почти два десятилетия, с 2006 года, он женат на Инне Пономаревой, солистке «Новых Самоцветов». Певица стала его третьей избранницей. Сам Михайлов с теплотой вспоминает времена их знакомства, подчеркивая, что Инна была рядом, когда он еще не добился вершин популярности и находился «в начале пути».

В браке родились две дочери — Мария и Иванна. Также у певца есть сын Никита от первого брака и внебрачная дочь Дарья, матерью которой является двоюродная сестра певицы Валерии.

Общественная позиция и отношение к СВО

С начала специальной военной операции Михайлов занял однозначную патриотическую позицию. Он не только поддержал действия властей, но и выступил с резкой критикой в адрес коллег, предпочитающих отмалчиваться.

В своем обращении артист призвал интеллигенцию перестать бояться и вспомнить о национальной гордости, напомнив о подвиге предков в борьбе с фашизмом. Его риторика строится вокруг единства и необходимости открыто заявлять о своей гражданской позиции.

Заочный диалог с Примадонной

Одним из самых обсуждаемых эпизодов 2024 года стал словесный конфликт Михайлова с Аллой Пугачевой. Поводом послужило возвращение Примадонны к музыкальному творчеству после долгого перерыва. Михайлов тогда заявил, что не станет слушать новую работу артистки, и позволил себе резкое высказывание в адрес звезд, покинувших Россию, предрекши им возвращение «на коленях».

Ответ не заставил себя ждать: Алла Борисовна записала ироничный видеоролик, в котором, спародировав собственную манеру речи, поинтересовалась у «Стасика», не напрасно ли он испугался, и пошутила про больные ноги, мешающие встать перед ним на колени.

Примечательно, что спустя непродолжительное время певец сменил гнев на милость. В одном из интервью он назвал Пугачеву «великим человеком», отметив ее неоспоримый вклад в культуру и добавив, что ее личные переживания и выбор — это ее право, с которым она и будет жить.

Новые привычки и отказ от Европы

Сегодня, в свои 56 лет, Стас Михайлов продолжает активную концертную деятельность. Каждое 8 Марта он традиционно радует поклонниц выступлениями. Однако его образ жизни претерпел серьезные изменения. В прошлом году артист признался, что полностью исключил алкоголь. По его словам, это решение принесло удивительную ясность: мысли стали другими, а жизнь встала на свои места. Вместе со спиртным из рациона ушли и вредные закуски, а освободившееся время занял спорт.

Изменилась и география путешествий. Если раньше певец часто отдыхал в Европе, то теперь предпочитает российские курорты. Виллу в Черногории он продал, объяснив это простым принципом: «Ехать нужно туда, где ждут». По его убеждению, навязываться со своими деньгами туда, где не рады, не стоит.

На фоне благополучной картины в начале 2025 года появилась информация о финансовых трудностях исполнителя. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», у Михайлова образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга превысила 800 тысяч рублей. Официальных комментариев от самого артиста или его представителей по этому поводу пока не поступало, поэтому детали инцидента остаются неизвестными.