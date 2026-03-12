Как Федор Конюхов стал путешественником-рекордсменом

Он умело управляет яхтой, пилотирует свободный аэростат, слывёт бесстрашным альпинистом, пишет книги и прекрасно рисует.

Фёдор Конюхов – первый профессиональный путешественник в Советском Союзе и России, которому покорился почти каждый уголок земного шара. За его плечами сотни невероятных достижений. И некоторые из них занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Биография Фёдора Конюхова

Фёдор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалове Запорожской области. Детство и юность будущего путешественника прошли на берегу Азовского моря. Возможно, страсть к приключениям, испытаниям духа и тела привил ему дедушка – Михаил Конюхов. Он когда-то служил в одном гарнизоне с легендарным полярником Георгием Седовым. Рассказы деда об экспедициях к Северному полюсу заронили в сердце Фёдора тайную мечту: обязательно побывать в самых трудных и недоступных местах планеты.

В 15 лет Конюхов-младший, скрываясь от глаз строгого родителя, построил в сарае семиметровую лодку. Чтобы, по словам Фёдора, «перегрести» Азовское море. Увы, планы юноши рухнули, когда лодку заметил глава семьи. Родитель в гневе разнес её топором в щепки. Но Фёдор проявил характер и упорно шёл к своей желанной цели.

«Я обиделся и украл у отца маленькую лодку и на ней уже пошёл в море. Может, и хорошо, что он разбил ту, что я построил, иначе я бы утонул», – позже рассказывал Фёдор Конюхов.

Юноша хорошо понимал, что для осуществления давней мечты требуется серьёзная и основательная подготовка. Он поступил в одесскую мореходку и успешно её окончил. Учёба в Бобруйском техникуме по дереворезке и инкрустации дала Фёдору Конюхову новые знания. Впрочем, этого ему было мало. Знаменитый путешественник считает, что студенческие годы, проведённые в Ленинградском арктическом училище, открыли перед ним новые горизонты.

Получив специальность штурмана-навигатора, он служил на Балтийском флоте. Судьба однажды забросила Фёдора Конюхова во Вьетнам. Здесь в течение двух лет матрос спецсудна доставлял вьетконговцам боеприпасы. Он успел также побывать в Никарагуа и Сальвадоре.

Первое путешествие в океане

Несмотря на жизненные перипетии, Фёдора Конюхова не покидала мысль поскорее заняться делом всей своей жизни – путешествиями. И в 1977 году он впервые совершил поход под парусом яхты в Тихом океане. Фёдор Конюхов проплыл по маршруту легендарного первооткрывателя Витуса Беринга. Это событие стало переломным в его судьбе.

Позже в своей книге «Мои путешествия» Фёдор Конюхов рассказал, что значит для него море: «Я его люблю почти как любимую женщину. Я хочу обойти земной шар три раза без захода в порты, но не стремлюсь ни к каким рекордам. Я хочу оказаться в океане один на один с ветрами и беспокойными волнами, разговаривать с птицами и животными, населяющими океаны, почувствовать вращение Земли».

Полярная экспедиция

Подвиг полярной экспедиции Георгия Седова вдохновил Фёдора Конюхова, казалось бы, на безрассудный шаг. Он готовился совершить в одиночку первый поход в район относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, – точки, наиболее удалённой от суши. Перед этим рискованным путешествием он прошёл на Чукотке курсы обучения в экстремальных условиях.

Поначалу Фёдор Конюхов осваивал искусство каюра — управления собачьей упряжкой. Затем учился строить хижины изо льда и постепенно приобрёл другие навыки, которые были необходимы в борьбе за выживание в суровых условиях.

В 1990 году в полярную ночь Фёдор Конюхов на лыжах отправился в сложный путь. Тяжёлый рюкзак за плечами, снаряжение затрудняли ход. Но через 72 дня, преодолевая шквальный ветер и мороз, обжигающий лицо, он достиг Северного полюса. И стал первопроходцем, который в одиночку добрался до самой желанной для каждого полярника цели.

В 1998 году была создана лаборатория дистанционного образования в экстремальных условиях (ЛДОЭУ). Здесь проводились научные эксперименты по исследованию возможностей человека, способного преодолеть любые трудности. Конюхов как заведующий лабораторией дистанционного обучения делился со студентами знаниями, прошедшими суровую практику.

Рекорды Фёдора Конюхова

Знаменитый путешественник не переставал удивлять мир феноменальными достижениями. 6 декабря 2018 года Конюхов отправился на вёсельной лодке в одиночное плавание через Южный океан. Во время путешествия он отпраздновал свой день рождения. 12 декабря ему исполнилось 67 лет.

Британский дизайнер Филипп Моррисон спроектировал вёсельную лодку, у которой был ряд технических преимуществ. Например, в каюте для отдыха были установлены полы с подогревом. Лодку также оснастили системой выработки энергии, приборами навигации и спутниковой связи. Самый критический момент в экспедиции Фёдора Конюхова наступил при приближении к мысу Горн. Нужно было без помех войти на вёсельной лодке в пролив Дрейка, известный своим коварным характером.

Высокие волны, подводные камни и сильный ветер затруднили ход. Грести вёслами было невероятно трудно, но Конюхову удалось добраться до спасительного берега. Одиночное плавание русского путешественника закончилось 9 мая 2019 года. Фёдор стал первым в истории возрастным гребцом, который провёл в Южном океане 154 дня и преодолел на лодке 15 525 км пути. В итоге он сразу же установил три мировых рекорда.

Фёдор Конюхов – первый россиянин, который успешно выполнил программу «Большой шлем» (Северный полюс, Южный полюс, мыс Горн, Джомолунгма). 14 мая 1992 года он вместе с группой российских альпинистов совершил восхождение на вершину Эвереста. Подъём был сложным, и однажды спортсмены чудом спаслись от обвала, который едва не засыпал команду грудой камней.

Путешествие на воздушном шаре

Через пять дней Конюхов стал участником второго восхождения на вершину самой высокой горы в мире. На этот раз к заветной цели двигались по Северному хребту со стороны Тибета. 11 июля 2016 года на воздушном шаре «Мортон» Фёдор отправился в одиночную кругосветку. Подготовка к этому путешествию потребовала немало времени, и учитывалась каждая деталь.

Воздушный шар высотой в 52 метра и весом в две тонны был снабжён самым необходимым. В капсуле судна разместили 35 баллонов пропана. Поэтому было решено в длительном полете отказаться от горячей пищи: огонь мог привести к катастрофе. В дорогу Фёдор Конюхов взял немного еды и 50 литров пресной воды. В течение 12 дней воздушный шар пересёк Тихий океан, затем пролетел над южной частью Южной Америки. По ходу путешествия Фёдор Конюхов также преодолел Атлантический океан, южную часть Африки и Индийский океан.

Приземлился воздушный шар 23 июля 2016 года в Австралии. В итоге было установлено четыре мировых рекорда.

Это уникальное путешествие надолго осталось в памяти Конюхова. Он признался, что был на волосок от гибели, и вспоминал позже: «Я шёл очень хорошо, думал, что уложусь в 10 дней, но холодный фронт в Индийском океане заставил меня повернуть в сторону Антарктиды. У меня был выбор – идти под этим фронтом и потерять в скорости или перепрыгнуть через него. В любом случае у меня не хватило бы топлива и я упал бы в океан. Потому мы решили обогнуть этот фронт и удалиться в сторону Антарктиды, чтобы его обогнать. И вот, когда до Антарктиды оставалось меньше 1000 км, меня начал накрывать этот фронт. Грозы, ветер… Я подумал, что, наверное, столько грехов совершил, что сгорю не в аду, а здесь».

Ни одно из путешествий Фёдора Конюхова не обошлось без риска. Однажды во время участия в международной парусной гонке «Вокруг света – в одиночку» на яхту «Современный гуманитарный университет», которую вёл русский путешественник, напали бразильские пираты.

По словам Конюхова, из-за лёгкой дымки выскочила быстроходная шхуна без опознавательных знаков и стала быстро приближаться к паруснику. Если судить по лицам современных флибустьеров, намерения у них были самые серьёзные. И когда несколько пиратов пытались перепрыгнуть на борт яхты, Фёдор не мешкая выстрелил из ракетницы. Он удачно попал в рубку, которая загорелась. Теперь уже пираты опасались за свои жизни и забегали с огнетушителями. На всякий случай Конюхов вытащил ружьё для подводной охоты и держал наготове чайник с кипятком. Пираты вскоре ретировались.

Первый во всем

Послужной список легендарного искателя приключения просто впечатляет. К 74 годам Фёдор Конюхов установил 25 мировых рекордов, стал первым человеком, который достиг пяти полюсов. Он 17 раз пересёк Атлантику, и за его плечами пять кругосветных путешествий.

Фёдор Конюхов участвовал в советско-американском велопробеге Находка – Москва – Ленинград 1989 года и в российско-австралийском ралли на внедорожниках Находка – Москва 1991 года. Добавим сюда также караванную экспедицию по маршруту Великого шёлкового пути.

Конюхов наконец-таки добился исполнения своей давней мечты. В июле 2024 года он вместе с пилотом Игорем Потапкиным установил мировой рекорд, преодолев на паралете 440 км за 10 часов 13 минут. Это было время маршрута от архипелага Земля Франца-Иосифа до Северного полюса. Здесь же, на полярной станции Конюхов в полном одиночестве провёл 20 дней 22 часа 45 минут. Это было ещё одно мировое достижение.

За свои заслуги знаменитый путешественник был удостоен правительственных наград: ордена Дружбы народов, ордена Почёта. В 2014 году Федору Конюхову вручили Золотую медаль имени Н. Н. Миклухо-Маклая Русского географического общества.

Личная жизнь Фёдора Конюхова

Личная жизнь незаурядного человека, почти не бывающего дома, всегда вызывала интерес у журналистов. Первый брак Фёдора Конюхова был неудачным: жена не выдержала долгих разлук с мужем и ушла от него. Первенец – сын Оскар – остался с отцом и помогает ему во всех начинаниях. А дочь Татьяна в конце 90-х переехала к матери в США.

Второй брак с юристом Ириной Умновой оказался счастливым, в 2005 году родился сын Николай. Ради любимого мужчины Ирина даже отказалась от карьеры в ООН. Она приняла участие в одной из экспедиций Фёдора Конюхова. Семейная чета едва не погибла, попав в самый центр разбушевавшегося шторма.

В 2023 году на экраны вышел фильм режиссёра Игоря Волошина «Повелитель ветра», в основу которого была положена автобиография знаменитого путешественника. Главную роль в картине сыграл Федор Бондарчук.

Ни в одном из путешествий он не обходился без карандаша. Фёдор Конюхов – участник российских и международных выставок, автор более трёх тысяч картин. С 2012 года легендарный путешественник – академик Российской академии художеств. По его признанию, он особо не любит посещать собственные выставки.

В 2010 году Фёдор Конюхов принял духовный сан и стал священником. Через пять лет он вместе с сыном Оскаром и друзьями основал деревню в Заокском районе Тульской области, которая носит его фамилию. Это тихое и красивое место, по словам знаменитого путешественника, обладает притягательной силой, вдохновляющей на творчество.

Спорт и секрет вечной энергии

Фёдор Конюхов признался, что поддерживать отличную физическую форму для длительных, тяжёлых путешествий помогают занятия спортом. Но его самое главное правило – интенсивно жить.

Приличный возраст ничуть не умерил романтический пыл легендарного искателя приключений. 21 ноября 2025 года на острове Ливингстон начала работать первая в мире одиночная сезонная станция, которой руководит Конюхов. Он изучает загрязнение прибрежных вод Антарктиды микропластиком, который наносит огромный вред окружающей среде. Результаты исследования будут известны к концу марта текущего года, когда по намеченному плану завершатся все работы.

Уже сейчас речь идёт о другом затеянном грандиозном мероприятии – исследовании Большого тихоокеанского мусорного пятна. В масштабной экологической экспедиции примут участие Конюхов и компания «Миррико». А ещё отечественный Робинзон мечтает в 2033 году пересечь Тихий океан на большом плоту «Возраст не помеха». Фёдор Конюхов обещает, что после этой рискованной экспедиции он заживёт тихой и спокойной жизнью.