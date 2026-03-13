100-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты долголетия

Жительница города Даллас, США, Джоан Эйхнер рассказала, что ей помогло дожить до 100 лет. Об этом она поговорила с Ассоциацией молодых христиан (YMCA), передает People.

Своими главными секретами долголетия Эйхнер назвала вино и шоколад, хотя дочери и просили ее не говорить так. Они переживали, что этот ответ не подходит YMCA. Для этого случая 100-летняя женщина заготовила еще один секрет — аквааэробику.

Эйхнер рассказала, что ходит в бассейн три раза в неделю. Ей нравится не только само занятие, но и возможность увидеться с другими людьми: пить после тренировки кофе и общаться.

«Если вам не хочется вставать с постели по утрам, все равно вставайте и продолжайте идти. Это лучшее, что я могу сказать», — добавила она.

Долгожительница призналась, что не ощущает свой возраст. Ей просто нравится быть живой и продолжать двигаться, что она и делает.

Эйхнер родилась в Англии и 30 лет назад переехала в США, чтобы больше времени проводить с внуками. Ради них она и вступила в YMCA.

Ранее сообщалось, что жительница США Джорджия Морфорд, отметившая вековой юбилей, призвала окружающих жить на полную и не отказываться от новых возможностей. Она уверена, что секрет долгой жизни — в постоянном развитии и образовании.