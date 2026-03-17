Корней Чуковский: биография, сказки и интересные факты

Корней Иванович Чуковский - один из самых известных детских писателей XX века. Его произведения "Мойдодыр", "Айболит", "Тараканище" и "Муха-Цокотуха" стали классикой русской литературы, они до сих пор входят в школьную программу и экранизируются. Ко дню рождения писателя рассказываем, почему произведения Корнея Чуковского продолжают оставаться востребованными у детей и взрослых сегодня, вспоминаем его биографию и отвечаем на вопросы:

Корней Иванович Чуковский на своей даче в Переделкине. 1962 год. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

Биография Корнея Чуковского

Корней Чуковский беседует с детьми, пришедшими обменять книги в библиотеке на даче писателя, 1957 год. Фото: Максимов/РИА Новости

Корней Чуковский родился 31 марта 1882 года в Санкт-Петербурге. Его настоящее имя - Николай Васильевич Корнейчуков. В возрасте трех лет он переехал с матерью в Одессу, где прошло его детство и юность.

С 1901 года печатался в газете "Одесские новости", а в 1903 году как корреспондент издания отправился в Лондон. Весной 1905 года переехал в Санкт-Петербург, где в том же году организовал еженедельный журнал политической сатиры "Сигнал". Стал известен как автор детских произведений, литературовед, критик и переводчик.

Ранние годы и образование

Чуковский учился в одесской гимназии до пятого класса, но был исключен. В 1898 году вышел указ "О сокращении гимназического образования", который, по распространенному мнению, ограничивал прием детей "низкого" происхождения, к которым из-за незаконнорожденности относился и будущий писатель. Чуковский занялся самообразованием: по самоучителю и книгам самостоятельно выучил английский и французский языки.

Литературная карьера

Первым произведением Чуковского для детей стала сказка "Крокодил", написанная в 1916-1917 годах. Она вышла под названием "Ваня и Крокодил" в приложении "Для детей" к журналу "Нива" в 1917 году.

В 1920-е годы были изданы его самые известные детские произведения: "Мойдодыр", "Тараканище", "Айболит". Чуковский стал известен как сказочник, и в представлении родителей и детей сложился его образ как главного детского писателя страны. Позже он получил признание как переводчик, литературовед и критик.

Творчество и книги

Корней Иванович Чуковский во время встречи со школьниками на "Неделе детской книги" в Колонном зале Дома союзов, 1957 год. Фото: Александр Батанов/ТАСС

Чуковский сочинял сказки в стихах, издавал литературоведческие труды, посвященные творчеству русских писателей, писал их биографии и переводил зарубежных авторов.

Самые известные произведения

Известность Чуковскому в 1920-х годах принесли его сказки:

"Мойдодыр" - сказка в стихах о мальчишке, который не любил мыться."Айболит" - история о докторе, который лечил больных зверей и отправился для этого даже в Африку."Тараканище" - сказка, в которой насекомое напугало все царство зверей."Муха-Цокотуха" - история о мухе, которая пошла на базар и купила самовар."Телефон" - в этой сказке автору весь день звонят звери с разными просьбами."Бармалей" - произведение про ужасного разбойника Бармалея в Африке и маленьких детей, сбежавших из дома."Путаница" - в этой сказке лисички взяли спички и зажгли море.

Переводы и критика

Чуковский выпустил первый в России сборник произведений американского поэта Уолта Уитмена - "Поэт-анархист Уолт Уитмен" (1907). В 1967 году вышла его книга "Мой Уитмен" с очерками о жизни и творчестве поэта и избранными переводами. Исследователи, в частности Ефим Эткинд, отмечали высокое качество переводов Чуковского и их близость к творческой манере Уитмена.Корней Чуковский переводил произведения Редьярда Киплинга: "Дрей-Вара Йоу Ди", "На городской стене", "Как был придуман алфавит", "Сказание о старом Кенгуру".В 1929 году Чуковский перевел "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, книга выдержала множество изданий. Также он сделал перевод "Приключений Гекльберри Финна".Книга "От двух до пяти", посвященная формированию детской речи, была написана на основе наблюдений за его дочерью Марией (Мурочкой).

Сказки Корнея Чуковского

Сказки Чуковского отличают необычные сюжеты, динамика повествования, яркость образов и юмор. В них нередко звучит лейтмотив победы слабого и доброго над сильным и злым. Стихотворные сказки легко запоминаются благодаря:

Ритму ("Как пустился я по улице бежать, Прибежал я к умывальнику опять");

Звукоподражаниям ("А за ними блюдца, блюдца - дзынь-ля-ля! дзынь-ля-ля!");

Игре слов (Мойдодыр - слияние слов фразы "мой до дыр", Айболит образован от фразы "Ай, болит").

Почему сказки популярны до сих пор

Сказки Чуковского популярны до сих пор, потому что темы добра, смелости и справедливости понятны детям любого поколения. Простым и ярким языком автор ненавязчиво учит детей нравственным ценностям.

Экранизации и мультфильмы

Произведения Корнея Чуковского очень кинематографичны, по их мотивам сняты десятки мультфильмов и поставлены театральные постановки.

Семья и личная жизнь

Корней Чуковский с детьми гуляет около детской библиотеки в Переделкино, 1959 год. Фото: Семенов/РИА Новости

В 18 лет Чуковский женился на Марии Гольдфельд. Супруги воспитали четверых детей. Все они носили фамилию Чуковские и отчество Корнеевич/Корнеевна.

Дети Чуковского

Николай Чуковский - литератор и переводчик, в том числе произведений Марка Твена и Юлиана Тувима.

Лидия Чуковская - писательница, известная повестями "Софья Петровна" и "Спуск под воду", а также мемуарами "Записки об Анне Ахматовой".

Борис Чуковский - погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.

Мария Чуковская (Мурочка) - умерла в раннем возрасте от туберкулеза. Она вдохновила отца на написание многих произведений. В 1925 году вышел сборник "Муркина книга", посвященный дочери.

Переделкино и литературный круг

Рина Зеленая, Серафима Бирман, писатель Корней Чуковский участвуют в празднике "Здравствуй, лето!" на даче К. Чуковского в Переделкино, 1964 год. Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Чуковского периодически жестко критиковали, находя в сказках политический подтекст и обвиняя в высмеивании советской власти. Из-за гонений в конце 1929 года писатель опубликовал в "Литературной газете" письмо, в котором заявил, что больше не будет писать сказки. Чтобы содержать семью, он сосредоточился на переводах. В 1936 году вышла его книга "Искусство перевода", позже переиздававшаяся под названием "Высокое искусство".

В 1938 году Корней Иванович получил в пожизненную аренду дачу в поселке писателей Переделкино. Она стала своеобразным центром литературной жизни. В гостях у Чуковского часто бывали друзья и коллеги, здесь проходили обсуждения новых произведений.

После смерти Чуковского в 1969 году в дом стали приходить поклонники его творчества. Родные и близкие решили устроить в нем музей. Он долго существовал на общественных началах, а в 1994 году дом Чуковского стал филиалом Государственного литературного музея.

Награды и признание

Корней Иванович Чуковский в мантии и шапочке доктора литературы Оксфордского университета, 1962 год. Фото: Александра Лесса /Фотохроника ТАСС

Корней Чуковский был удостоен следующих наград и званий:

Лауреат Ленинской премии (1962) - за книгу "Мастерство Некрасова". В этой монографии писатель переработал множество рукописей и снабдил тексты научными комментариями. Благодаря его труду многие стихи Некрасова стали известны широкой публике.

Кавалер ордена Ленина (1957).

Доктор филологических наук (1957).

Почетный доктор литературы Оксфордского университета (1962).

Ключевые произведения Корнея Чуковского

"Мойдодыр" 1923

"Тараканище" 1921

"Муха-Цокотуха" 1924

"Айболит" 1929

"Телефон" 1926

Рина Зеленая и Корней Чуковский участвуют в празднике "Здравствуй, лето!" в Переделкино, 1964 год. Фото: Михаил Озерский/РИА Новости

Часто задаваемые вопросы

Какое настоящее имя Корнея Чуковского?

Настоящее имя писателя - Николай Васильевич Корнейчуков.

Почему Чуковский выбрал псевдоним?

Чуковский выбрал псевдоним, чтобы сократить и упростить свое имя для читателей. Также исследователи связывают это с тем, что писателя тяготило его положение незаконнорожденного. Его отцом был Эммануил Левенсон, в семье которого мать Чуковского работала прислугой.

Когда родился и умер Чуковский?

Корней Чуковский родился 31 марта (19 марта по старому стилю) 1882 года. Умер 28 октября 1969 года в Москве. Похоронен на Переделкинском кладбище.

Какие самые известные сказки написал Чуковский?

Самые известные сказки Чуковского: "Мойдодыр", "Айболит", "Тараканище", "Муха-Цокотуха", "Телефон", "Бармалей", "Путаница".

Где находится дом-музей Чуковского?

Дом-музей Чуковского находится в поселке Переделкино (Москва, поселение Внуковское, ДСК "Мичуринец", ул. Серафимовича, 3).

Заключение

Корней Чуковский - классик детской литературы XX века. Его произведения остаются актуальными более ста лет. Несмотря на периоды травли, для нескольких поколений детей и их родителей он оставался главным детским писателем страны. Сказки Чуковского продолжают формировать основы нравственного воспитания.