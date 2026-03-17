Василий Чичагов: единственный русский адмирал с георгиевской лентой

Россия по праву гордится своим флотом и адмиралами. Ушаков, Нахимов, Крузенштерн – они совершали как ратные подвиги, так и научные. И рядом с ними на корабельном мостике вечного почета стоит один скромный человек, имя которого если кто из обывателей и вспомнит, то только по известному историческому анекдоту – адмирал Василий Яковлевич Чичагов. А между тем, из всей плеяды славных русских адмиралов лишь он носил Георгиевскую ленту через плечо.

Родился будущий флотоводец недалеко от совершенно сухопутной Костромы 28 февраля (11 марта) 1726 года. Семья была дворянская, но явно не родовитая. Точная родословная Чичагова нам сейчас неизвестна, поскольку все документы сгорели в пожаре в Москве в 1812 году. Но сохранились данные, что прапрадед Арсений Чичагов в 1673 году уже состоял на государственной службе.

Служба для дворян практически весь XVIII век была обязательной, а потому вскоре перед семьей встал выбор – куда отправить отрока Василия? Поскольку она была небогатой, то дорогой Петербург даже не рассматривался. А потому поступил юный Чичагов в московскую Навигацкую школу. Вот так и стал гардемарином, причем учился там как раз в то время, когда разворачивалось действие ставшего знаменитым фильма «Гардемарины, вперед!»

В никаких головокружительных приключениях гардемарин Чичагов не участвовал, но как один из самых прилежных учеников попал в столичную Морскую академию. Завершали учебу обычно уже непосредственно на кораблях, поэтому в 1742 году он уже приступил к реальной службе. Показал себя столь старательным, что в 1745 году досрочно произведен в мичманы, а в 1754 году — в лейтенанты.

А тут и первая в жизни Чичагова война подоспела – Семилетняя. Служил на фрегате «Архангел Михаил», который не просто курсировал вдоль берегов Пруссии, а выполнял функции посыльного корабля между правительством России и союзниками. В 1757 году ему даже довелось командовать кораблем, когда переводил его из Ревеля (Таллина) в Кронштадт.

На следующий год получил чин капитан-лейтенанта, принимал участие в осаде крепости Кольберг. Состоял офицером для особых поручений при командующем русской эскадрой адмирала Полянского. Тот дал ему очень емкую и краткую характеристику: «честный человек». В 1762 году становится капитаном II ранга.

В этот момент на престол восходит Екатерина II. Чичагов уже готовился принять командование каким-нибудь кораблем, но вдруг попал в опалу. Оказалось, что кто-то внушил начальству, что он был сторонником свергнутого Петра III. Считается, что сделано это было исключительно из зависти к успехам перспективного офицера.

Чичагова отправляют в Казань «считать дрова» — проинспектировать склады корабельной древесины в местном Адмиралтействе, которое поставляло корабли для галерного флота. Он проделал это бюрократическое поручение столь блестяще, что обратил на себя внимание Екатерины. В апреле Чичагов получает звание капитана I ранга и назначается командовать линейным кораблем «Ревель».

И вдруг резкая перемена. Чичагова внезапно отправляют помощником главного командира Архангельского порта адмирал-командора П. Чаплина. Оказывается, виной был секретный доклад М. Ломоносова Екатерине о возможности Северного морского пути. В случае его нахождения открывался короткий путь в Америку и Азию, включая Индию.

Началась подготовка к экспедиции. Было решено, что она будет осуществляться двумя отрядами – из Архангельска и Охотска. С Дальнего Востока направлялся отряд капитана I ранга Криницина, а вот из Архангельска должен был выступить Чичагов. Место встречи – Берингов пролив.

В Архангельске началась постройка трех кораблей, все офицеры, назначенные в экспедицию, получили двойной оклад, а Чичагов произведен в капитаны бригадирского ранга. Весной 1765 года они вышли из Архангельска, но уже в августе уперлись с сплошные льды. На следующий год попытка была повторена, но снова сплошное ледяное поле у Шпицбергена остановило поход.

Попытка оказалась неудачной, но факт остается фактом – Чичагов, наряду с Ломоносовым и Екатериной, оказались у истоков Северного морского пути, который сейчас стал таким важным. Они одними из первых поняли его стратегическое значение. Сам же Чичагов вскоре становится начальником Архангельского порта.

А потом были победоносные русско-турецкие войны. Чичагов уже контр-адмирал, он в 1772 году выполняет некую миссию в Средиземном море и получает орден Св. Анны. В июле 1774 года у приазовских берегов Крыма наносит поражение превосходящему турецкому флоту. Награжден орденом св. Георгия 4-й степени, произведен в вице-адмиралы и назначен членом Адмиралтейств-коллегии.

Но самый свой главный подвиг Василий Чичагов совершил на посту командующего Балтийским флотом. С началом русско-шведской войны 1788-1790 годов он вначале командовал Ревельской эскадрой, отбил нападение превосходящих численно шведов защитив город и получил высший орден Андрея Первозванного. После внезапной кончины адмирала Грейга стал командующим всем Балтийским флотом.

Но это еще не все. Король Густав III упорно стремился захватить Петербург и направился к нему всем флотом. Он 23 мая (3 июня) 1790 года напал на эскадру вице-адмирала Круза у Красной Горки. Узнав об этом, Чичагов выдвинулся на помощь всем флотом. Шведы спрятались в Выборгской бухте и оказались там заперты.

Целый месяц адмирал истощал силы противника. Позже его упрекали, что не атаковал, но там было очень много подводных скал и Чичагов не хотел рисковать. Последующие события покажут, что адмирал был прав.

Когда через четыре недели блокады и штиля, 22 июня (3 июля), подул попутный шведам ветер, то они пошли в атаку дабы прорвать ее. Чичагов измотал их загодя выставленными отрядами кораблей, а потом ударил основными силами. Шведы все же смогли прорваться с боем, но 17 их кораблей были сожжены или нарвались на те самые скалы, которых опасался Чичагов.

Но и вырвавшиеся корабли не смогли далеко уйти. Они спрятались в бухте города Свеаборг и снова были заперты. Больше никакой надежды уйти к берегам Швеции у неприятельского флота не было.

Это событие положило конец всей войне. Всего за время Выборгского «сидения» было уничтожено 64 вражеских корабля, Швеция по факту потеряла весь свой флот на Балтике и больше так и не смогла его восстановить.

Екатерина II высоко оценила действия адмирала – она самолично придумала родовой герб и наградила орденом св. Георгия I-й степени. Таким образом, Василий Яковлевич Чичагов стал единственным из всех флотоводцев России, кто носил Георгиевскую ленту через плечо – высший знак воинского отличия.

Но вот в памяти потомков Чичагов сохранился лишь как герой исторического анекдота. Однажды Екатерина пригласила его на беседу и попросила рассказать что-то интересное. Уже престарелый адмирал ударился в воспоминания и так распалился, что не заметил, как начал сыпать отборнейшим матросским матом. Вдруг осекся и пал на колени перед императрицей умоляя простить за эту вольность. Екатерина же с улыбкой ответила, что ничего не понимает в «этих морских терминах».

Чичагов продолжал командовать Балтийским флотом и при Павле I. В отставку вышел в 1797 году и прожил до 1809 года. Похоронен в Александро-Невской лавре. На его могиле написано:

«С тройною силою шли шведы на него. Узнав, он рек: Бог защитник мой. Не проглотят они нас. Отразив, пленил и победы получил».

Это строки принадлежат самой Екатерине. Имя Чичагова носит остров у берегов Северной Америки, группа островов на архипелаге Новая Земля и гора на острове Шпицберген.