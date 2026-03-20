Американские наследники Хрущева: как сложились судьбы потомков лидера СССР

В марте 2026 года СМИ снова вспомнили фамилию одного из самых неоднозначных советских лидеров. Причиной стало решение Министерства юстиции РФ, которое пополнило реестр иностранных агентов. В него попала Нина Хрущёва* — женщина, чья родословная восходит к Никите Сергеевичу. Это событие пролило свет на то, как сложилась судьба потомков генсека, большинство из которых уже десятилетиями живут за океаном. В этой статье рассмотрим судьбы некоторых из них. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

© runews24.ru

Кто такая Нина Хрущёва* и почему она попала в реестр

Нина Хрущёва*, которой сейчас 64 года, приходится правнучкой советскому руководителю. Формально она носит эту фамилию благодаря сложным семейным перипетиям: ее дед Леонид (сын Никиты Хрущёва) считался пропавшим без вести на войне, а его дочь Юлию воспитал лично генсек. Таким образом, Нина и ее сестра Ксения являются одновременно и внучками, и правнучками Хрущёва.

В молодости Нина* окончила филологический факультет МГУ, но построить карьеру в России не стремилась. В начале 90-х, воспользовавшись ослаблением государственных границ, она вместе с сестрой уехала в Штаты и поступила в Принстон. Если Ксения позже вернулась на родину и занималась общественной деятельностью вплоть до своей смерти в 2016 году, то Нина предпочла остаться в Америке навсегда.

Поводом для внесения в список иноагентов стала ее активная гражданская позиция. Как уточнили в ведомстве, Хрущёва* неоднократно распространяла сведения, не соответствующие действительности, о работе российских госструктур, выступала против СВО и сотрудничала с лицами, уже имеющими соответствующий статус. В ответ на это сама Нина* в разговоре с западными журналистами заметила, что давно ожидала подобного шага и не видит в нем ничего удивительного.

Научная карьера и быт в Нью-Йорке

Получив диплом литературоведа, Хрущёва* осталась в академической среде. Сегодня она значится сотрудником Института мировой политики — аналитического центра, который, по информации из открытых источников, поддерживает связи с разведывательными структурами США. Тематика ее исследований касается российской идентичности и того, как самосознание граждан влияет на внешнюю политику страны.

Журналисты изучили и материальную сторону жизни потомка генсека. Выяснилось, что долгое время Нина* снимала элитное жилье в небоскребе на Манхэттене. Эту квартиру, по данным риелторов, продали около года назад за 700 тысяч долларов. Предположительно, Хрущёва* вкладывает средства в нью-йоркские жилищные кооперативы — специфическую форму владения, когда человек покупает не сами квадратные метры, а акции компании-владельца здания.

С начала военной операции на Украине риторика правнучки Хрущёва стала предельно жесткой. Она регулярно появляется в эфирах оппозиционных ресурсов, где позволяет себе высказывания о неизбежности распада России. Попытка приехать в Москву в 2024 году для презентации книги о своем знаменитом предке провалилась: мероприятие в Ельцин-центре отменили из-за скандала, и Нине* пришлось спешно ретироваться обратно в США.

Дальние родственники: от космоса до биологии

Нина Хрущёва* — самая медийная фигура среди потомков, но далеко не единственная, кто покинул страну. Ее дядя, Сергей Хрущёв (сын генсека), уехал в Америку еще в перестройку. Интересно, что в СССР он был инженером-ракетчиком и имел отношение к космической программе, а за океаном неожиданно стал специалистом по истории холодной войны, читая лекции в Университете Брауна. Он умер в 2020 году в штате Род-Айленд.

Есть среди родственников и те, кто держится в стороне от политики. Иван Аджубей, сын Рады Аджубей (дочери Хрущёва), переехал в Массачусетс в начале нулевых. Выпускник биофака МГУ, он нашел себя в науке и сейчас работает в Гарвардской медицинской школе, публикуя исследования по генетике и эволюции. В отличие от кузины, он не делает громких заявлений и не ведет соцсети.

Ксения Аджубей, еще одна правнучка генсека, выбрала творческую стезю. Она училась в школе для девочек в Мэриленде, а затем получила архитектурное образование в Лондоне. После 2022 года она окончательно осела в Нью-Йорке, вышла замуж за американца корейского происхождения и теперь преподает урбанистику, параллельно развивая проекты в сфере экологии и искусства.

Таким образом, семья человека, стоявшего у руля СССР в эпоху оттепели, уже более тридцати лет интегрирована в западное общество. Кто-то из его потомков продолжает научную карьеру в престижных университетах, кто-то занялся бизнесом, а кто-то, как Нина Хрущёва*, сделал публичную антироссийскую риторику частью своей жизни, что в итоге и привело к присвоению ей официального статуса иностранного агента.

* Признана иностранным агентом в России