Владимир Истомин: загадочный «бессменный часовой Малахова кургана»

Среди русских флотоводцев особое место занимают адмиралы, которые организовали и руководили героической обороной Севастополя в Крымскую войну 1853-1855 годов. Корнилов, Нахимов, Истомин. Все они сложили головы, защищая город. Контр-адмиралу Владимиру Истомину довелось оборонять самый знаменитый участок – Малахов курган. Там он и погиб 170 лет назад – 19 марта 1855 года.

Об Истомине все очень хорошо известно с момента начала его службы и почти ничего до этого времени. Есть даже определенные тайны, которые так и не разгаданы полностью исследователями. Например, долгое время считалось неясным, где же родился будущий адмирал. Назывались Псковская, Эстляндская и, даже, далекая от них Пензенская губернии.

И вот лишь совсем недавно в Казанской церкви Таллина (в его годы Ревеля), была обнаружена запись в метрической книге о рождении 9 (21) февраля 1810 года мальчика Владислава. Родители – Иван и Евдокия Истомины. Но нашего адмирала звали же Владимир. Оказалось, что не всегда, и до поступления в Морской корпус он был именно Владиславом. А вот по какой причине сменил имя – это загадка.

Отец был из потомственных дворян, служил коллежским советником камерального суда Эстляндской губернии. Любопытно, что крестным отцом его сына стал начальник Ревельской эскадры, вице-адмирал Федор Лемен. Он помогал всем пятерым детям старшего Истомина — они тоже стали морскими офицерами, а вот крестным был только у Владислава-Владимира.

В сентябре 1820 года Владислав Истомин подает прошение на имя императора Александра I о зачислении в Морскую академию. Но пришлось ждать еще три года, прежде чем это случится. И вот тут в документах он упоминается уже как Владимир — родные в письмах тоже начинают обращаться к нему по этому имени. Учеником он был настолько старательным, что досрочно, в 1824 году, за три года до выпуска, стал гардемарином.

Тут надо пояснить, что «гардемарин» — это не синоним курсанта или ученика морского училища, а именно звание. Оно присваивалось обычно ученикам последнего курса, а потом они в этом качестве и приходили во флот. И только спустя время, когда их навыки становились неоспоримыми, присваивалось первое офицерское звание.

Владимиру Истомину мичмана собирались присвоить сразу по окончании Морского корпуса, но помешала бюрократия – не подходил по возрасту! Зато талантливого юношу забирает к себе на линейный корабль «Азов» не кто-нибудь, а сам капитан 1-го ранга Михаил Лазарев. Тот самый, что прославился открытием Антарктиды. Удивительно, но на этом же судне служили Корнилов и Нахимов – все три будущих героя Севастополя. Впрочем, Лазарев славился умением замечать и взращивать таланты.

Мичманом Истомин стал только после знаменитого Наваринского сражения 1827 года, когда соединенная русско-англо-французская эскадра разбила турецко-египетский флот. Его заслуги в рапорте лично отметил командующий эскадрой граф Гейден. Истомина произвели в офицеры в 18 лет, наградили еще и орденом св. Георгия 4-й степени.

Следующие пять лет прошли на том же «Азове», а потом перевели на Балтийский флот на «Память Азова». В 1833 году получил чин лейтенанта. В это время Лазарева назначают командующим Черноморским флотом, и он всех талантливых офицеров стягивает туда.

Истомин принимает участие в Кавказской войне, проводя крейсерские рейды вдоль берегов. В 1837 впервые принял командование судном – парохода «Северная звезда». Именно его выбрал однажды император Николай I для семейного путешествия. Он настолько был впечатлен командованием кораблем Истоминым, что наградил двумя перстнями с бриллиантами, орденом св. Владимира 4-й степени и распорядился выдать годовой оклад.

Истомин в последующие годы занимает ряд должностей, отметился и на административной службе – был у губернатора Воронцова офицером «по разработке морских вопросов». Впрочем, это скорее не административная, а штабная была работа – советы Истомина по организации морских и сухопутных операций на Кавказе оказались очень ценными.

В 1849 году Истомин становится капитаном 1-го ранга. Через год он уже командует 120-пушечным линейным кораблем «Париж» и именно в этом качестве принимает участие в знаменитом Синопском сражении 18 ноября 1853 года.

Действовал настолько успешно, что командовавший эскадрой адмирал Нахимов в разгар боя велел поднять вымпел с благодарностью, что в момент битвы никогда не делалось. Правда, не получилось – фалы для вымпела оказались все перебиты. «Нельзя было налюбоваться прекрасными и хладнокровно рассчитанными действиями корабля «Париж», — отмечал в рапорте императору Нахимов.

За Синопское сражение Владимир Истомин был произведен в контр-адмиралы. Экипаж «Парижа» в качестве подарка преподнес своему командиру адмиральские эполеты. Растроганный Истомин пообещал никогда их не снимать и выполнит эту клятву.

А дальше была оборона Севастополя. Затопив корабли и не дав этим вражескому флоту подойти к городу с моря, знаменитые адмиралы перешли на сушу. Всей обороной руководил Нахимов, южным участком – Корнилов. А Истомину досталась почти вся Корабельная сторона — это 1-й и 2-й бастионы и тот самый Малахов курган.

Истомин практически круглосуточно находится на позициях, так что даже солдаты и матросы прозвали его «бессменным часовым Малахова кургана». После отражения первой бомбардировки был награжден орденом св. Георгия 3-й степени.

За время обороны Истомин был ранен и контужен. И много шутил по этому поводу, говорил, что «живет на счет англичан и французов». Гренадеры Бутырского полка ворчали, что он «в самый кипяток так и лезет… как будто о семи головах». А сам Истомин в своих письмах отмечал, что не может надивиться мужеству солдат и матросов.

На Малаховом кургане контр-адмирал Истомин и погиб. Случилось это 19 марта (7 по старому стилю) 1855 года. Вражеское ядро угодило в голову и смерть была мгновенной. Героя похоронили во Владимирском соборе Севастополя рядом с Корниловым. Он был накрыт корабельным флагом с линкора «Париж» и в подаренных эполетах. Адмирал выполнил данное экипажу обещание.