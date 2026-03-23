Саксофон против коньков: как Игорь Бутман нашел «страшную любовь» в 50+

Жизнь народного артиста России Игоря Бутмана — это не только безупречное звучание саксофона и мировая слава. Это еще и череда драматичных поворотов личной судьбы, в которой, как в хорошей джазовой композиции, были и минорные ноты, и неожиданные соло, и, наконец, долгожданный мажорный аккорд. Но как музыкант обрел свое истинное счастье? И при чем тут известный фигурист? Об этом и не только – читайте далее...

Путь музыканта начинался в Ленинграде. В семье Бутмана творчество буквально витало в воздухе: отец виртуозно играл на фортепиано, а по материнской линии передались гены артиста Мариинского театра. Игорь рос обычным мальчишкой, гонявшим шайбу, но в 11 лет судьба сделала крутой поворот: кларнет, а затем и саксофон навсегда изменили его жизнь. Инструмент стал для него второй натурой — юноша настолько погружался в музыку, что, по воспоминаниям родных, мог заснуть в обнимку с саксофоном.

В 80-х Бутман уже аккомпанировал звездам, его саксофон звучал на записях «Кино» и «Аквариума». Но амбиции требовали большего: в 1987 году он штурмует Америку, поступает в престижный колледж Беркли и вскоре становится своим в легендарном клубе Blue Note. Однако, добившись успеха в США, музыкант понимает: его миссия — развивать джаз на родине. Возвращение в Россию сделало его не просто исполнителем, а настоящим продюсером и отцом-основателем отечественной джазовой сцены.

Три аккорда прошлого

В отличие от головокружительной карьеры, личная жизнь маэстро долго напоминала поиск нужной тональности. Первый брак с американкой Айлин продлился недолго — слишком разными оказались жизненные ритмы супругов. Второй союз с певицей Донной Вудс подарил ему первенца Михаила, но обернулся трагедией отцовства. После разрыва экс-супруга фактически изолировала сына от отца и поставила ультиматум. Чтобы не травмировать ребенка судебными тяжбами, Бутман пошел на чудовищное для себя решение — подписал отказ от родительских прав. Встреча с повзрослевшим Майклом состоялась лишь спустя полтора десятилетия, и сегодня эти отношения восстановлены.

Казалось, что третий брак с моделью Оксаной станет надежной гаванью. Почти 20 лет пара держалась вместе, у них родились двое сыновей. Но в 2006 году музыкант принял участие в популярном ледовом шоу. Проект Ильи Авербуха принес публичность и новые знакомства, но он же, по словам самого Бутмана, невольно обнажил накопившиеся проблемы в семье. Плотный съемочный график и постоянная вовлеченность в телепроцесс отдаляли супругов друг от друга. В 2013 году брак распался.

Челябинская симфония

Судьба подарила ему второй шанс там, где он меньше всего ожидал. В Челябинске на интервью к маэстро пришла молодая журналистка Анна Львова. Бутман рассчитывал на стандартную светскую беседу, но был покорен глубиной вопросов девушки. Выяснилось, что Анна не просто репортер, а профессиональная оперная певица, тонко чувствующая музыку.

Отношения развивались постепенно: сначала Анна стала помощницей в организации фестивалей и пиар-директором. Профессиональное уважение переросло в нечто большее.

«Я страшно влюбился», — признавался музыкант, когда осознал, что не может и дня без ее улыбки.

Разница в 32 года вызвала шквал пересудов, но пара оказалась выше сплетен. Игорь сделал предложение прямо во время концерта, на глазах у сотен зрителей. Сегодня Анна стала для него не просто женой, а продюсером, музой и главным критиком в одном лице. Она привнесла в его жизнь спорт, здоровый образ жизни и ту самую гармонию, которую он искал десятилетиями. Сам Бутман с улыбкой называет их союз «взаимовыгодным соглашением»: он получил вторую молодость, она — мудрого спутника и настоящую любовь.

Сейчас, когда старшие сыновья нашли свой путь (Даниил учится в Оксфорде, Марк увлекается электронной музыкой), а рядом — любящая женщина, Игорь Бутман, кажется, обрел ту самую чистоту звучания. Джаз продолжается, и теперь в нем нет места фальшивым нотам.