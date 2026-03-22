Громкие романы, измены и наркотики: жизнь и творчество Лайзы Миннелли

12 марта культовой голливудской артистке, обладательнице «Оскара», двух «Золотых глобусов», «Эмми» и двух «Грэмми» Лайзе Миннелли исполнилось 80 лет. Свой юбилей она отметила выпуском мемуаров «Ребята, подождите, пока не услышите это!» («Kids, Wait till you hear this!»). В книге кинодива предельно откровенно рассказала о непростых отношениях с матерью, тяжелых зависимостях, четырех неудачных браках и многочисленных романах. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» изучила мемуары Миннелли, чтобы понять, как она справлялась с трудностями и при этом всегда оставалась верна себе и собственным принципам.

«Это моя история, и я хочу сама ее рассказать»

Работа над мемуарами заняла у Лайзы Миннелли 12 лет. Написать их она решила, потому что устала от того, как показывают историю ее жизни в документальных фильмах. Еще в 2024 году артистка жаловалась, что все посвященные ей картины, включая проекты «Дивы: Лайза Миннелли» и «Лайза: невероятная, но правдивая история», нельзя назвать достоверными.

На экране мою жизнь показывают неправильно. Эти документальные фильмы делают люди, которые по-настоящему не знают ни меня, ни мою семью. Увидев их, я пришла в ярость и решила, что это моя история и я хочу рассказать ее сама Лайза Миннелли.

Писать мемуары Миннелли помогали журналисты Хайди Эванс и Джош Гетлинг. Итог их совместной работы критики одобрили. По их мнению, книга получилась не просто сборником баек о закулисье Голливуда, а цельной и предельно откровенной историей женщины, которая на пути к успеху и личному счастью совершила те же самые ошибки, что и ее прославленная мать.

Звездный ребенок без детства

Лайза Миннелли — дочь двух легенд киноиндустрии 1940-х годов. Ее родителями были одна из главных голливудских звезд той эпохи Джуди Гарленд и кинорежиссер Винсент Миннелли.

Девочка воспитывалась в достатке и роскоши и с ранних лет знала, что хочет стать звездой сцены. Первым преподавателем пения и танца для нее стала мать. Вместе с ней Лайза в три года впервые снялась в ленте «Старым добрым летом». В пять лет она начала учиться степу у знаменитого Фреда Астера, в семь — уже танцевала на сцене нью-йоркского театра.

Однако в мемуарах Лайза Миннелли пишет о Гарленд не только как о любящей матери, но и как о человеке, жить рядом с которым было страшно.

Мать будущей звезды сама рано начала актерскую карьеру: она стала активно сниматься, когда ей было 14 лет. Киностудия MGM, с которой у юной звезды был эксклюзивный контракт, подсадила ее, как и многих других детей-актеров, на стимуляторы и седативные вещества, которые, как утверждали представители компании, помогали контролировать вес и справляться с усталостью. У Гарленд развилась зависимость от этих препаратов, с которой она боролась всю жизнь.

В 1951 году родители Лайзы Миннелли развелись, и ее мать пустилась во все тяжкие. Бесконечная вереница случайных мужчин, запои, зависимость от лекарств, нервные срывы — Гарленд занималась саморазрушением и почти похоронила свою кинокарьеру на глазах у дочери. Миннелли признала, что с ранних лет ей пришлось решать взрослые проблемы и спасать мать от глубокой депрессии и наркотической зависимости.

Вместе с домработницей она следила за тем, что и в каких количествах принимает Гарленд, переживала ее срывы и вспышки ярости, выслушивала ее жалобы на мужчин, а также присматривала за младшими братом и сестрой.

Более того, Гарленд больше 20 раз пыталась свести счеты с жизнью, и дочери приходилось вызывать ей скорую помощь. По словам Миннелли, из-за этого самым сильным ее страхом стала перспектива стать сиротой и оказаться никому не нужной.

В мемуарах актриса призналась, что к 13 годам чувствовала себя опекуном собственной матери — «сиделкой, врачом, фармакологом и психиатром в одном лице».

«Так же, как система киностудии MGM лишила маму детства, она лишила меня моего... Присматривать за родителями — это то, чего не должен делать ни один ребенок», — добавила Миннелли в мемуарах.

А лучшими мгновениями детства она назвала дни, когда отец брал ее с собой на съемки фильмов.

Дурная наследственность

Миннелли остро переживала все происходящее с матерью, поэтому, как только ей представилась возможность, поспешила уйти из дома. В 16 лет она переехала из Калифорнии в Нью-Йорк, где поступила в школу театрального искусства и параллельно начала пробовать свои силы как актриса и певица.

В 1963 году, когда девушке исполнилось 17 лет, мать предложила ей вместе выступить в лондонском театре «Палладиум». Но совместная работа не помогла им забыть старые обиды. Именно тогда Гарленд почувствовала в лице дочери сильную конкурентку. Миннелли же ощутила, что мать вновь отдаляется от нее.

В этом же году Миннелли сыграла главную роль в мюзикле «Лучшие ножки вперед». За эту театральную работу она получила премию Theatre World Award, которую вручают молодым артистам за выдающийся дебют.

«Я не говорила родителям, что хочу в шоу-бизнес — они сами все понимали. Первую главную роль я сыграла еще в старшей школе. После премьеры "Дневника Анны Франк" заплаканная мама подошла ко мне за кулисы и сказала: "Ты была великолепна". Папа одобрительно кивнул», — Лайза Миннелли.

В 1965 году молодая артистка уже блистала на Бродвее — в мюзикле «Флора — красная угроза». Работа над этой постановкой принесла ей премию «Тони» — аналог «Оскара» в театральном мире. Однако настоящая слава обрушилась на Миннелли благодаря мюзиклу «Кабаре».

В 1960-х годах актриса стала активно совмещать работу в театре со съемками в фильмах. В тот период ее фильмография пополнилась проектами «Чарли Бабблз», «Скажи, что ты любишь меня, Джуни Мун», «Опасное рождество Красной шапочки». За роль в комедийной драме «Бесплодная кукушка» Лайза впервые была номинирована на «Оскар». Но в тот раз заветная статуэтка ей не досталась.

Лучшей актрисой по версии Американской киноакадемии Миннелли стала два года спустя, после выхода в прокат в 1972 году киноверсии мюзикла «Кабаре». Помимо «Оскара», за эту роль она была удостоена премий «Золотой глобус» и BAFTA.

«Я никогда не думала, что выиграю "Оскар". Я была уверена, что победа достанется Дайане Росс. Подарком стало то, что когда я победила, мой отец, сидевший рядом со мной, так громко закричал, что у меня начался шум в ушах, который так и не прошел», — Лайза Миннелли.

Взлет карьеры Миннелли был стремительным, а успех поистине поразительным. В тот период она считалась одной из самых коммерчески успешных актрис Голливуда. Сама Миннелли объясняет этот факт тем, что была истинной дочерью своих родителей. Однако от них актриса унаследовала не только таланты, но и тягу к алкоголю и запрещенным веществам. В мемуарах она признала, что во многом — от зависимости до отношений с мужчинами — она повторила поведение своей матери.

Миннелли едва исполнилось 20 лет, когда она пристрастилась к алкоголю, рецептурным препаратам и наркотикам. На пике карьеры актриса старалась держать себя в руках, но, когда она стала терять популярность, зависимость резко усугубилась. Тогда ее спасла младшая сестра, настоявшая на лечении.

К 1984 году Миннелли, по ее словам, находилась в плачевном состоянии, но упрямо отказывалась от медицинской помощи. В тот раз убедить ее отправиться в реабилитационный центр смогла только подруга — актриса Элизабет Тейлор. Она заставила актрису посмотреть на себя в зеркало и признать наконец проблему.

После этого Тейлор устроила подруге суровую выволочку.

«Я никогда не забуду настойчивость в ее голосе и ее слова: "Лайза, эта болезнь убьет тебя, если ты не поступишь правильно. Посмотри в зеркало и увидишь то, что видим мы все. Ты выглядишь ужасно, и самочувствие у тебя еще хуже"», — вспоминает слова подруги Миннелли.

Впоследствии Миннелли много раз проходила подобные программы реабилитации, но снова и снова возвращалась к наркотикам и алкоголю. Например, в 2003-м, когда ей было 57 лет, после выхода из очередного рехаба актриса практически сразу начала употреблять алкоголь и психоактивные вещества. Все закончилось тем, что она «в почти коматозном состоянии» потеряла сознание на улице возле одного из баров Манхэттена.

«Я лежала на земле бог знает сколько времени. И самое ужасное, что сотни людей, проходящих по Лексингтон-авеню, просто перешагивали через меня. Я никогда не узнаю наверняка, идентифицировал ли меня кто-то как Лайзу Миннелли, но мне было очень стыдно», — Лайза Миннелли, актриса.

В мемуарах актриса добавила, что в итоге она смогла побороть зависимость. По словам Миннелли, она не употребляет ни алкоголь, ни наркотики уже 11 лет. Отказ от спиртного и запрещенных веществ она называет величайшей победой в жизни.

Сексуальная машина Миннелли

В личной жизни Миннелли тоже во многом повторила судьбу матери. Актриса всегда хотела, чтобы в ней видели только ее, и раздражалась из-за сравнений с матерью. Но если в профессии она смогла доказать свой талант и независимость, то в любовных делах она в итоге прослыла «второй Гарленд».

Харизматичная, яркая и уверенная в себе, Миннелли пользовалась огромным успехом у мужчин. Бурные романы актрисы, в том числе и с женатыми мужчинами, обсуждал весь Голливуд, а в прессе ее и вовсе окрестили «сексуальной машиной».

Любвеобильность Миннелли вызвала обеспокоенность даже у ее матери. В надежде обуздать страсть дочери к интрижкам, она познакомила ее со своим протеже — известным музыкантом и автором песен Питером Алленом. В 1967 году, поддавшись на уговоры матери, Миннелли вышла за него замуж.

Эту главу своей жизни она описывает довольно сдержанно, без попыток превратить ее в любовную драму. По словам актрисы, она еще не успела привыкнуть к новой для себя роли жены, как до нее дошли слухи об изменах мужа.

Через два года после свадьбы Миннелли приняла решение расстаться с Алленом. В тот раз только внезапная смерть матери остановила ее от развода. Окончательная точка в этих отношениях была поставлена в 1974 году, после того как актриса застала мужа в момент измены.

«Однажды, вернувшись домой после роскошного шопинга раньше, чем планировалось, я вошла в квартиру и застала Питера, который занимался страстным сексом в нашей кровати», — Лайза Миннелли, актриса.

Впрочем, оставалась одна Миннелли недолго: спустя всего два месяца после развода она вновь вышла замуж. На сей раз ее избранником стал голливудский аристократ Джек Хейли-младший. Он был успешным телевизионным продюсером и сделал Миннелли соведущей в одном из своих проектов. Благодаря этому начался новый виток ее популярности.

Однако второй брак не заставил актрису остепениться. Она продолжала вести бунтарский образ жизни и соблазнять понравившихся ей мужчин.

Например, в 1977 году она закрутила роман с режиссером Мартином Скорсезе, который тогда был женат. Их отношения начались во время съемок фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и то затихали, то возобновлялись на протяжении нескольких лет.

Отношения с режиссером Миннелли в мемуарах описала как наваждение.

«Мы оба были итальянцами. Страстными. Пылкими. Он был дьявольски красив и разделял мою любовь к кино. Я была дочерью режиссера и уважала роль и авторитет Марти», — писала актриса о романе со Скорсезе.

Ситуацию усугубляло то, что, кроме страсти, их объединяла любовь к запрещенным веществам.

«Во время съемок Марти все больше и больше употреблял кокаин. Казалось, что это перестало быть развлечением для нас обоих, это стало обязательным ритуалом, настоящей зависимостью», — Лайза Миннелли.

В те годы Миннелли не хранила верность не только мужу, но и любовнику. В начале 1979 года она на съемках познакомилась с танцовщиком Михаилом Барышниковым. Роман вспыхнул мгновенно. Скорсезе, узнав, что Миннелли изменяет ему с Барышниковым, устроил жуткую сцену. В приступе ревности он пытался выяснить с ней отношения на глазах у ее законного мужа.

Связь Миннелли и Скорсезе закончились лишь после того, как ей пришлось уволить его с поста режиссера бродвейского мюзикла The Act, в котором она играла главную роль и была продюсером. По ее словам, это решение «разбило ей сердце и едва не убило».

Скорсезе же так обиделся, что никогда не комментировал эти отношения и даже пытался их отрицать. Много лет спустя, в 2014 году, Миннелли подошла к Скорсезе на «Оскаре» поздороваться, но тот демонстративно от нее отвернулся.

Муж терпел загулы и неверность Миннелли целых пять лет. Он много раз вытаскивал ее из сомнительных мест, оправдывал срывы и отправлял на лечение в реабилитационные центры. Актриса же отказывалась что-либо менять в своей жизни.

«Зачем беспокоиться о моем "умеренном" употреблении таблеток и алкоголя, когда я танцую на сцене с людьми, которые делают то же самое?» — думала в тот период она.

Терпение Хейли лопнуло в апреле 1979 года. Он подал на развод и исчез из жизни актрисы.

«Я молилась каждый день, чтобы мой ребенок выжил»

В начале 1980-х годов пагубные пристрастия стали сказываться на здоровье Миннелли: она забывала слова своих песен и целые монологи в спектаклях, плохо выглядела и еще хуже себя чувствовала. Поняв, что так дальше продолжаться не может, она отправилась на лечение.

В больнице актриса многое переосмыслила. В 33 года Миннелли решила начать жизнь с чистого листа. Вскоре в ее жизни появился скульптор Марк Геро. Спокойный, рассудительный и далекий от шоу-бизнеса, он был полной противоположностью тем, с кем актриса встречалась ранее.

Вскоре они поженились, их брак продлился 13 лет. Миннелли называет этот период жизни очень хорошим: она взяла себя в руки, избавилась от зависимостей, вновь начала сниматься в кино и вернулась на Бродвей. Единственное, что омрачало ее счастье в тот период, — это невозможность иметь детей.

По признанию актрисы, она страстно желала стать матерью. Дважды ей удавалось забеременеть, но оба раза заканчивались выкидышами. Во второй раз Миннелли потеряла ребенка, когда была уже на пятом месяце.

«Я молилась каждый день, чтобы мой ребенок выжил, но этого не случилось. Меня отправили в госпиталь в Неваде, где я пережила этот ужасный опыт утраты. До сих пор не могу говорить об этом без грусти и тревоги. Невозможность стать матерью — это трагедия, от которой я не смогу оправиться никогда», — Лайза Миннелли.

В начале 1990-х у актрисы началась очередная черная полоса. Она очень болезненно переживала очередной спад в карьере, из-за чего вернулась к прежним пагубным привычкам. Это негативно сказалось на ее отношениях с мужем. После очередного пьяного скандала, устроенного женой, он ушел. В январе 1992 года Геро подал на развод.

В этот же период у Миннелли начались серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла операцию на позвоночнике, три операции на колене, две — на бедре, замену тазобедренного сустава. В 1997 году актрисе удалили полипы на голосовых связках, из-за чего она не могла петь в течение 18 месяцев.

В 1990-е Миннелли стала постоянной пациенткой реабилитационных центров и собраний «Анонимных алкоголиков».

«Эта болезнь свирепствовала во мне всю жизнь. Я унаследовала ее. Это было ужасно, но я всегда просила о помощи», — размышляла она об алкоголизме.

Однако самое тяжелое испытание ждало артистку в 2000 году, когда она попала в больницу с диагнозом «вирусный энцефалит». Врачи сомневались, что она выживет. Когда же Миннелли пошла на поправку, медики заявили, что остаток жизни она проведет в инвалидном кресле и, возможно, не сможет разговаривать. Однако, вопреки прогнозам, она смогла вернуться к нормальной жизни.

«Я явно была не в себе, когда выходила замуж за этого клоуна»

Восстановившись после тяжелой болезни, в 2002 году Миннелли в четвертый раз вышла замуж. Ее супругом стал продюсер и концертный промоутер Дэвид Гест. Они решили устроить пышное торжество, которое по размаху больше напоминало церемонию вручения премии «Грэмми». В холле отеля, где Миннелли и Гест праздновали свадьбу, собралось около полутора тысяч знаменитых гостей из мира кино и музыки.

$3,5 миллиона стоила свадьба Миннелли и Геста.

Этот брак, официально продлившийся 16 месяцев, был настолько неудачным, что Миннелли впоследствии называла себя «самой большой дурой на свете» за то, что связалась с таким человеком. Она утверждает, что Гест словесно и физически ее унижал, следил за ней, манипулировал ее финансами и пытался при разводе отсудить часть состояния. Также артистка обвинила бывшего мужа в том, что он красился сильнее, чем она, и крал ее накладные ресницы.

«Я явно была не в себе, когда вышла замуж за этого клоуна, который носил нелепые солнцезащитные очки день и ночь. Я не чувствовала к нему никакого физического влечения. Ноль. Я не была влюблена в него. Но я зачем-то убедила себя, что смогу научиться любить его», — Лайза Миннелли.

Миннелли не простила Геста даже после его смерти. Его уход из жизни она прокомментировала лишь репликой своей матери из фильма «Волшебник страны Оз»:

«Динь-дон, ведьма мертва!»

После четвертого неудачного брака Миннелли стала вести менее публичную жизнь, занялась благотворительностью и решила раз и навсегда завязать с замужеством. Но не перестала верить в любовь. В мемуарах актриса с иронией заявила, что по-прежнему открыта для романтических отношений и готова сходить на свидание как с элегантным джентльменом в возрасте, так и с молодым поклонником, «чье имя можно даже не запоминать».