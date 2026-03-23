Настоящий Остап Бендер. Четыре судимости и всесоюзная слава Арчила Гомиашвили

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Арчила Гомиашвили — Народного артиста Грузинской ССР, актера театра и кино, а впоследствии успешного предпринимателя. Его жизнь была полна ярких событий, включая четыре судимости, но всесоюзную славу он обрел благодаря легендарной роли Остапа Бендера. MIR24.TV погружается в историю его авантюрного духа, проявившегося как на сцене, так и за ее пределами.

«Дедушка мой бандит»: семья и детство артиста

Арчил Гомиашвили родился 23 марта 1926 года в грузинском городе Чиатура, что в Имеретии. Его дед, до революции владевший постоялым двором и пунктом по смене лошадей на Военно-Грузинской дороге, оставил яркие воспоминания. «Вся эта дорога была епархией моего деда, цитировал актера его биограф.

Отец Арчила, Михаил Гомиашвили, успешно строил партийную карьеру в советское время. Он получил образование в московском Институте красной профессуры, готовившем партийных идеологов. В период рождения сына Михаил возглавлял комитет угольщиков на Донбассе, куда вскоре переехали Арчил с матерью.

Мать Арчила, Нина Гомиашвили, была дочерью священника самого католикоса Грузии Арчила Попхадзе, второго по значимости лица в иерархии грузинской церкви. Нина, получившая строгое домашнее, но при этом блестящее образование, по воспоминаниям актера, всю жизнь оставалась неунывающей, жизнерадостной оптимисткой.

В своих интервью Арчил Гомиашвили живо рассказывал, как его отец, следуя старинным горским обычаям, похитил свою будущую жену, мать Арчила, прямо средь бела дня. «Моя мама, интеллигентная девочка, попала в стаю волков, вспоминал актер. Семья четыре сына, и дедушка мой бандит. Там были очень строгие и дикие обычаи. Моя мама была обязана каждую ночь мыть ноги моему деду. Это считалось почтением к старшим. Ну дикари!

Актер безмерно любил свою мать, но с грустью отмечал, что с подросшим сыном ей было справиться непросто. В конце 1930-х годов Михаил Гомиашвили был репрессирован по ложному доносу и провел несколько лет в исправительных лагерях. После ареста отца Арчил с матерью вернулись с Донбасса в родную Грузию.

Четыре судимости и партбилет

С подросткового возраста будущий актер рос без отцовского присмотра Михаил Гомиашвили вышел из заключения, когда сын уже повзрослел. Арчил сам не скрывал, что в юности дружил с хулиганами и мошенниками, ведь его родная улица считалась бандитской. Однако это не помешало ему поступить в Тбилисское художественное училище при Академии художеств.

Уже тогда, на заре своей взрослой жизни, Арчил мог бы начать актерскую карьеру. Сама судьба будто подталкивала его в этом направлении. В Тбилиси в те годы работал молодой Георгий Товстоногов. Режиссер заказал юноше оформление спектакля «Лисички по одноименной пьесе Хеллман. Природный артистизм и интересная пластика Гомиашвили приглянулись Товстоногову, и тот предложил Арчилу небольшую роль в постановке.

Однако авантюрный дух, всегда присущий молодому Гомиашвили, взял верх. Увидев в Тбилисском театре драмы имени Грибоедова роскошные стулья, будущий Остап Бендер не смог устоять перед их красотой. Вместе с приятелем он пробрался ночью в театр, аккуратно срезал кожаную обивку со стульев в зрительном зале и продал ее на черном рынке. Результатом стало отчисление из художественного училища и тюремный срок. К счастью, от реального заключения его спасла объявленная в то время амнистия.

Впрочем, сам актер, будучи мастером увлекательного рассказа, излагал эту историю каждый раз по-разному. Возможно, эпизод со стульями произошел в его жизни несколько позднее. Артист с нескрываемым восторгом вспоминал: «Я сидел в тюрьме целых 4 раза! Правда, это было в молодости. И фотография сохранилась: я в тюрьме, на нарах, в камере.

Один из первых сроков ему дали по политической статье. В юные годы Гомиашвили участвовал в выпуске нескольких тиражей нелегальных журналов, хотя, по его собственному признанию, содержание этой литературы он не особо понимал.

Несмотря на это, Арчил получил суровое наказание 10 лет лишения свободы. Отсидев четыре года и поработав бригадиром комплексной бригады на строительстве Волго-Донского канала, он написал прошение министру МВД СССР и вскоре был отпущен. Более того, Гомиашвили даже оправдали «за неимением состава преступления.

Еще одна судимость появилась у актера из-за его взрывного характера и, как он сам говорил, «по любви. К тому времени Арчил уже перебрался в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ, где проучился несколько лет. Однако вскоре Школу-студию ему пришлось оставить из-за крупного скандала.

Дело в том, что Гомиашвили с юности отличался невероятной влюбчивостью. В тот период 22-летний Арчил ухаживал за знаменитой артисткой Людмилой Целиковской. В 1948 году в ресторане гостиницы «Националь горячий и пылкий Гомиашвили приревновал её к нетрезвому поклоннику, который попытался ухаживать за популярной киноактрисой. Завязалась драка, и Арчил оказался в милиции. В тот раз ему удалось избежать тюремного срока, но пришлось уехать из Москвы и вернуться в Грузию.

После этого была еще судимость за воровство. Свои «грехи молодости Гомиашвили объяснял просто: «Хотелось жить красиво! Криминальная глава в биографии актера закрылась, когда Арчилу Гомиашвили исполнилось 27 лет. В этот момент он вступил в партию и окончательно «завязал с криминалом. Партбилет в СССР был не просто предметом гордости; он открывал для советского гражданина многие двери, которые были закрыты для беспартийных, и помогал строить карьеру.

Правда, коллеги по цеху поговаривали, что врожденный буйный нрав Гомиашвили и его склонность к авантюризму никуда не делись. Но с годами они стали уравновешиваться опытом и осторожностью. «Я чту уголовный кодекс, это моя слабость, говорил Остап Бендер. Возможно, Арчил Гомиашвили взял эту фразу Великого Комбинатора на вооружение, ещё не зная, что ему суждено его сыграть.

Блистательный Остап, или Почему поссорились Гайдай и Гомиашвили?

Вынужденно покинув Москву и Школу-студию МХАТ, Арчил Гомиашвили вернулся в Грузию, где был принят в труппу Академического театра имени Марджанишвили. Через 10 лет актер перебрался в Поти, где продолжил работать в Русском театре имени Грибоедова.

Именно в Поти, в 1958 году, Арчил Гомиашвили впервые воплотил на сцене образ великого комбинатора. Он поставил моноспектакль «Похождение Остапа Бендера по мотивам «Золотого теленка Ильфа и Петрова, где играл не только самого Остапа, но и все остальные роли: Паниковского, Балаганова, подпольного миллионера Корейко и даже Зосю Синицкую. С этим моноспектаклем Гомиашвили объехал полстраны.

В те же годы актер начал сниматься в кино. Его первой работой в кинематографе стала роль Манташерова в фильме «Лично известен о революционере-большевике Камо. Затем Гомиашвили снялся в криминальной комедии «Крот, а в 1961 году сыграл Ерошку в драме «Казаки по одноименной повести Льва Толстого. Причем за эту роль он был удостоен международной награды, чем могли похвастаться лишь единицы советских актеров.

Но подлинную всесоюзную известность актеру принесла роль Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев, снятой в 1971 году.

Гайдай долго не мог найти подходящего актера для этой культовой роли. Он провел масштабный кастинг, где среди более двадцати кандидатур были Валентин Гафт, Михаил Козаков, Владимир Высоцкий, Александр Ширвиндт, Олег Басилашвили, Алексей Баталов и Андрей Миронов. Но все они, по мнению режиссера, «были не то. И тогда Гайдаю подсказали, что в Грузии есть актер, который уже блестяще играет Остапа Бендера на театральной сцене.

Арчил Гомиашвили был приглашен на пробы и мгновенно очаровал Леонида Гайдая. Всего за три года до этого Сергей Юрский уже представил своего Бендера в «Золотом теленке Михаила Швейцера, поэтому сравнения были неизбежны.

Остап в исполнении Гомиашвили получился гораздо более жестким и брутальным. Актер наделил героя решительностью, напором и внутренней силой. Поиск стульев для его персонажа был не просто жаждой наживы, а способом почувствовать остроту момента и вкус жизни. В его игре чувствовалось страстное желание жить в бешеном темпе — состояние, которое сам Арчил прекрасно знал по своей бурной и полной риска молодости.

Яркий кавказский темперамент актера добавил персонажу пламени, но он же стал причиной конфликтов на съемочной площадке. Самый громкий скандал разгорелся на этапе озвучивания: Гайдай решил, что Остап должен говорить голосом другого артиста (Юрия Саранцева). Гомиашвили был глубоко оскорблен. Он заявил режиссеру, что если бы знал о таком подходе заранее, то никогда бы не согласился на роль. Гайдай в долгу не остался: «Если бы я знал, что ты такой плохой артист, я бы тебя не снимал. После этого обмена любезностями они не разговаривали несколько лет.

Несмотря на обиды, фильм «Двенадцать стульев имел феноменальный успех. Именно роль Великого комбинатора позволила Гомиашвили окончательно перебраться в Москву. Ему торжественно вручили ордер на роскошную трехкомнатную квартиру — ту самую, в которой когда-то жила дочь Сталина Светлана Аллилуева. Сам актер, впрочем, считал, что гораздо полнее раскрыл образ Бендера в своем первом моноспектакле, с которого и начался его путь к славе.

Не сыграл Штирлица, зато Сталина целых пять раз

В столице Гомиашвили сначала устроился в Театр имени Ленинского комсомола, но не нашел общего языка с Марком Захаровым и перешел в Театр имени Пушкина.

Мало кто знает, что Арчил Гомиашвили всерьез претендовал на роль Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны. С режиссером Татьяной Лиозновой его связывали романтические отношения, они даже планировали свадьбу и очень хотели работать вместе. Гомиашвили был практически утвержден, но руководство «Мосфильма отклонило его кандидатуру.

Сам актер вспоминал об этом с горечью:

«Вячеслав Тихонов вел себя очень активно, доказывал, что эта роль создана для него. Я тогда в Москве был человеком новым, а Тихонов — уже величиной! На режиссера начали давить, и Татьяна заняла нейтральную позицию. Меня это глубоко задело. Я обиделся, бросил всё и уехал в Грузию.

Лиознова предлагала ему роль Мюллера, но Гомиашвили наотрез отказался. В итоге в легендарном сериале он так и не появился, а с Татьяной Лиозновой не общался до конца её жизни.

За свою карьеру Гомиашвили снялся почти в тридцати картинах. Особое место в его фильмографии занял образ Иосифа Сталина — его он воплотил на экране пять раз. Режиссеры высоко ценили умение Арчила Михайловича передать внутреннюю мощь и сложный характер советского вождя.

Как Арчил Гомиашвили сказочно разбогател?

Личная жизнь Арчила Гомиашвили была такой же яркой, как и его творческий путь. Он всегда пользовался успехом у женщин и был официально женат трижды. В каждом браке у него рождались дети, с которыми актер поддерживал активное общение на протяжении всей жизни.

Третью и последнюю жену, балерину Татьяну Гомиашвили, он, по собственному признанию, «увез точно так же, как когда-то его отец поступил с матерью. Разница в возрасте была значительной: Татьяне было всего 16 лет, Арчилу почти 40. Актер вспоминал об этом так:

«Я на гастролях был в Белоруссии. Увидел ее под мышку и увез. Я старше ее на 24 года. У нее главное оружие умение не воевать за себя, не отстаивать своей позиции. Приходил, когда хотел, уходил, когда хотел. Все всегда было готово. Были частые переезды все чемоданы уложены, все постирано. Никто меня не спрашивал, куда я иду, почему не пришел, почему опоздал. Мне надо быть вольным!

Когда актеру перевалило за шестьдесят, произошло невероятное он сказочно разбогател. Точные обстоятельства его успеха остаются предметом догадок, но известно, что этому предшествовали пять лет, проведенных в Германии. Существовало несколько версий о происхождении его стартового капитала. По одной из них, однажды Гомиашвили поставил последние 100 марок в одном из немецких казино и сорвал куш в 100 тысяч. По другой он заработал эти деньги на игорном бизнесе на протяжении всех пяти лет, проведенных за границей.

Согласно рассказам самого актера, всё началось с его идеи снять фильм о миллиардере Майкле Филде по его книге «Америка глазами таксиста. В книге Филд повествовал о своем пути от уличного нищего, питавшегося буквально из мусорных баков, до состоятельного человека. Гомиашвили загорелся идеей воплотить эту историю на экране, сыграв главную роль.

Актера познакомил с миллиардером посол России в Германии. Гомиашвили целый год убеждал Филда профинансировать съемки.

«Я жил в Западном Берлине и почти ничего не зарабатывал, все тратил, - рассказывал актер. - Я дошел до ручки. Но Майкл Филд всё же отказал в финансировании.

Зато, по словам Арчила Гомиашвили, Филд сделал ему поистине царский подарок, который позволил актеру самому заработать миллионы. Он подарил ему целый игорный бизнес десять комнат с игровыми автоматами, расположенных на самых оживленных улицах Западного Берлина! Так или иначе, Арчил Гомиашвили внезапно стал очень богатым человеком. Мечта Остапа Бендера чудесным образом сбылась в жизни самого актера!

В 1994 году Гомиашвили открыл в Москве собственный клуб с рестораном, казино и баром, назвав его, конечно же, «Золотой Остап. Заведение быстро стало одним из самых популярных в столице, где нередко можно было встретить и самого актера, чаще всего в образе легендарного комбинатора. Клуб пользовался огромным успехом: два года подряд «Золотой Остап удостаивался звания лучшего заведения в Европе! Он просуществовал 21 год.

Одновременно с этим Арчил Гомиашвили открыл в Москве несколько бутиков итальянской одежды. Таким образом, после 65 лет в его жизни сбылись все юношеские мечты, и последние десять с лишним лет он провел в полном благополучии и достатке.