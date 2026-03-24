«Настоящий Штирлиц»: судьба разведчика, предупредившего о дате нападения Гитлера

В 1930-х годах советская внешняя разведка приобрела агента, которого позже назовут одним из самых ценных источников информации о Третьем рейхе. Немецкий полицейский Вильгельм Леман передал Москве первые сведения о точной дате нападения Германии на СССР. Считается, что именно его судьба отчасти вдохновила создателей образа Штирлица в «Семнадцати мгновениях весны». В отличие от вымышленного героя, реальный Леман работал до 1942 года, а затем исчез при загадочных обстоятельствах.

© Кадр из фильма // РИА Новости

От кайзеровского флота до берлинской полиции

Вильгельм Леман родился в 1884 году под Лейпцигом. При крещении родители назвали сына в честь будущего императора Германии — тогда никто не знал, что он станет последним. В семнадцать лет Вилли добровольцем поступил на военно-морской флот, где прослужил двенадцать лет. После демобилизации он переехал в Берлин и по протекции товарища устроился в тайную полицию.

Служба шла успешно. В 1914 году Лемана перевели в контрразведывательное отделение полицай-президиума Берлина на должность помощника начальника канцелярии. Через четыре года в Берлине открылось посольство РСФСР, и наблюдение за советскими дипломатами стало одной из обязанностей отдела Лемана.

Поворотный момент

После Первой мировой войны Леман не хотел повторения конфликта с Россией. Он симпатизировал нашей стране, не разделял нацистских взглядов, а за годы службы в полиции разочаровался в политике Германии. Была и более прозаическая причина: Леман болел диабетом, денег на лекарства не хватало, а работа в полиции приносила скромный доход.

Работая в картотеке своего отдела, Леман пришел к выводу: советские представители в Берлине не ведут против Германии никакой подрывной деятельности. В 1929 году он предложил свои услуги советской внешней разведке.

Предложение приняли. Лемана ценили за самостоятельность, решительность, энергичность и отсутствие тщеславия. Впоследствии его назовут разведчиком самого высокого класса.

В гестапо под чужим именем

После прихода Гитлера к власти в 1933 году отдел Лемана влился в структуру гестапо. Теперь его информация — контрразведывательная, военно-техническая, политическая — приобрела для Москвы особую ценность. Многие уже понимали: война неизбежна.

Действуя под псевдонимом «Брайтенбах», Леман передавал советскому руководству описания новых типов артиллерийских орудий, бронетехники, минометов, бронебойных пуль, специальных гранат и даже твердотопливных ракет для газовых атак.

В 1938 году из-за смерти одного из сотрудников резидентуры связь с Леманом прервалась. Восстановить ее удалось лишь через два года.

Последняя встреча: 19 июня 1941 года

В середине марта 1941 года Леман сообщил: абвер в срочном порядке укрепляет подразделение для работы против России, а государственный аппарат Третьего рейха проводит мобилизационные мероприятия.

Вечером 19 июня 1941 года на окраине Берлина состоялась последняя встреча Лемана с советским резидентом Журавлевым. Немец был взволнован — несвойственное для него состояние. Он доложил: в его учреждении только что получен приказ — 22 июня после трех часов утра начать боевые действия против СССР.

Информация была немедленно передана в Москву телеграфом через посла. Это оказалась последняя встреча с Вилли Леманом.

Загадка гибели

О дальнейшей судьбе «Брайтенбаха» в советской разведке долго ничего не знали. После войны его вдова рассказала: в декабре 1942 года мужа среди ночи срочно вызвали на службу. Он не вернулся. Когда женщина обратилась в гестапо, ей сообщили, что во время спецоперации Леману стало плохо и он выпал из поезда. В нацистской газете появился короткий некролог: криминальный инспектор Вильгельм Леман отдал свою жизнь за фюрера и Третий рейх.

Позже один из сослуживцев признался вдове: Лемана расстреляли.

Что произошло на самом деле? Согласно справке из личного дела «Брайтенбаха», 4 декабря 1942 года агенту «Беку», заброшенному в Германию, передали по радио пароль для встречи с Леманом. «Бек» — немецкий коммунист, добровольно сдавшийся в советский плен, прошедший разведшколу и заброшенный в немецкий тыл. В условиях военного времени он не прошел полной подготовки — и провалился.

«Бек» попал в гестапо и подал Москве сигнал: «работаю под контролем противника». 11 декабря в СССР получили радиограмму о том, что «Бек» якобы общался с «Брайтенбахом» по телефону, обменялся паролями, но на следующий день тот не явился на встречу.

В справке для Особого совещания из дела «Бека» указано: по заданию гестапо он поддерживал связь с Москвой и передавал сообщения под диктовку сотрудников тайной полиции. Результатом этих действий в декабре 1942 года стал арест и расстрел агента НКГБ — человека, которого мы знаем как «Брайтенбаха».

Эпилог: награда, которой не было

В советское время у руководства страны хватало забот, но однажды Леонид Брежнев задал своему помощнику Андрею Александрову неожиданный вопрос: «А мы наградили разведчика-нелегала Штирлица?» После паузы генсек продолжил: «По вашему молчанию я понял, что награждения не было. Предлагаю присвоить Штирлицу звание Героя Советского Союза».

Поскольку Штирлиц был выдуманным персонажем, из ситуации вышли, наградив актера Вячеслава Тихонова — он получил звание Героя Социалистического Труда. Неизвестно, знал ли Брежнев о существовании реального прототипа своего любимого героя. Наградить его в любом случае было бы невозможно: Вилли Леман был немцем, работал в гестапо и погиб в 1942 году.

Вилли Леман неоднократно рисковал жизнью, передавая Москве ценнейшую информацию. Его гибель стала результатом трагической случайности и чужого предательства. Но история сохранила его имя — одного из тех, кто предупредил советское руководство о грядущей войне и заплатил за это самую высокую цену.