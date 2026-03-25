Екатерина Ворошилова: почему по живой жене маршала провели похоронный обряд

Екатерину Ворошилову похоронили еще при жизни. И сделали это самые близкие люди — родители, которые не смогли простить дочери ее выбора. Такова цена, которую заплатила женщина, ставшая супругой одного из самых известных маршалов СССР.

Ссылка и первая любовь

На самом деле жену Климента Ворошилова звали Голда. В девичестве — Горбман. Она родилась в 1887 году в бедной многодетной еврейской семье в селе Мардаровка под Одессой. Неудивительно, что позже она перебралась именно в Одессу, где окончила профессиональное училище. Работала в мастерской по пошиву женского платья, затем — шитьем на дому.

Там же судьба свела ее с революционеркой Серафимой Гопнер. Увлеченная новыми идеями, Голда вступила в партию эсеров. За это последовала ссылка в Архангельскую губернию.

Именно в ссылке, как пишет Симон Себаг-Монтефиоре в книге «Молодой Сталин», она познакомилась с Авелем Енукидзе — человеком, который впоследствии прослыл развратником. Между ними вспыхнул роман. Он закончился трагедией: Енукидзе ушел, оставив Голду беременной. Девушка сделала аборт, который навсегда лишил ее возможности иметь детей.

Но Голда не осталась одна. В ссылке она обратила внимание на другого — Климента Ворошилова. Вскоре срок ее наказания истек, и она уехала на родину.

«Похороны» и новая жизнь

Разлука длилась недолго — меньше полутора месяцев. Голда вернулась к Климу в Архангельскую губернию, туда, где еще недавно отбывала ссылку.

В царской России официальный брак был возможен только через венчание в церкви. Как пишет историк Николай Зенькович в книге «Самые секретные родственники», Голда Горбман приняла православие и получила новое имя — Екатерина.

На родине это решение восприняли как предательство. Раввин синагоги проклял ее. Родители, шокированные выбором дочери, отреклись от нее. По свидетельству Петра Балаева, автора книги «Клим Ворошилов», они даже провели символический похоронный обряд — показав, что для них дочь умерла.

А новоиспеченная Екатерина, казалось, наконец обрела счастье. После ссылки супруги вместе уехали в Луганск. Она вступила в партию большевиков, как и Ворошилов, и в годы Гражданской войны всюду следовала за мужем.

Учитель или хранительница очага?

Существует мнение, что Екатерина Ворошилова оказала большое влияние на маршала, способствовала его карьере и образованию. Николай Зенькович утверждал, что именно жена подвигла Климента Ефремовича к изучению трудов Маркса и Энгельса.

Петр Балаев с этим не согласен. Он замечает: обычная швея вряд ли могла чему-то научить человека, который к моменту знакомства с Голдой уже участвовал в двух съездах РСДРП, был близок с Лениным и Сталиным.

По мнению Балаева, Екатерина Ворошилова была не учителем, а верной опорой мужу, хранительницей домашнего очага. И матерью.

Семья, которой не помешало бесплодие

Узнав, что не сможет иметь детей, Екатерина Давидовна в 1918 году, занимаясь беспризорниками, приметила 4-летнего сироту Петю. Супруги усыновили мальчика. Как пишет Василий Придеин в «Азбуке вождей», позже в доме Ворошиловых поселились племянники Гертруда и Николай, а затем — Тимур и Татьяна Фрунзе.

История детей Фрунзе отдельная. Накануне роковой операции, которая унесла жизнь Михаила Фрунзе, он попросил Ворошилова позаботиться о сыне и дочери. Когда ушла из жизни и их мать, Ворошиловы взяли брата и сестру к себе.

Так у Екатерины Давидовны, несмотря на приговор врачей, все же получилась полноценная семья.

Любовь до конца

Судя по сохранившимся архивам, Ворошилова очень любила мужа и гордилась им. Эта любовь была взаимной. Когда Голда — уже пожилая, располневшая, тяжело больная — легла в больницу с онкологическим заболеванием, Климент Ефремович через день носил ей букеты цветов.

В 1959 году Екатерина Ворошилова скончалась.

Примечательно, что женщина, которую родители похоронили при жизни за вероотступничество, никогда не забывала свои корни. Геннадий Костырченко в книге «Сталин против "космополитов"» приводит ее слова, сказанные в дни образования Израиля: