Как простой пастушок стал «ночным императором» России

Век XVIII славен тем, что подарил России большое количество фаворитов. «Подарки» частенько оказывались так себе, хотя среди них случались настоящие драгоценности, которые украсили своими деяниями историю страны, как тот же князь Потемкин. Но среди них всех один выделялся особой, не свойственной никому другому, скромностью. Хотя выше него не вознесся никто. Ни до, ни после. Это – граф и генерал-фельдмаршал Алексей Разумовский.

Он никогда не лез в государственные дела, но при этом обладал неограниченным влиянием. Даже сам вице-канцлер Алексей Бестужев своим прочным на долгое время счастием был обязан ему. А все потому, что по слухам, но весьма достоверным, Алексей Разумовский был законным супругом императрицы Елизаветы Петровны. Так высоко взлетел простой малороссийский пастух.

Да, граф двух империй и блистательный генерал-фельдмаршал был пастухом. Он родился 17 (28) марта 1709 года в селе Лемеши Черниговской губернии. Был сыном реестрового казака Григория Разума. Но при этом очень бедного, так что парню пришлось пасти общественное стадо.

Но был у Олеши Разума, так звали его на родине, один талант – необычайно красивый голос. И столь же красивая внешность. Он обратил на себя внимание местного дьячка села Чемер, который поставил его петь в церковном хоре. А вскоре выяснилось, что у паренька есть и тяга к знаниям и дьячок начал учить его грамоте.

Последнее обстоятельство вызвало страшный гнев отца. Григорий Разум категорически запрещал сыну учебу и тот бегал к дьячку тайком. Однажды, отец узнал об этом и долго гонялся за Олешой с топором – батя славился буйным нравом. Потом эта черта частично перейдет к уже графу Разумовскому, но только когда тот изрядно приложится к чарке. Вельможи всякий раз бежали в церковь свечку ставить, если возвращались из гостей от него «с небитой мордой».

После случая с топором Алексей ушел из дома, приютил его тот самый дьячок, который продолжил обучение. Однажды, в начале 1731 года, через Чемер возвращался из Венгрии полковник Федор Вишневский, который закупал там вино для только взошедшей на престол Анны Иоановны. Он заприметил паренька с таким чудесным голосом и уговорил его покровителя отпустить Алексея в Петербург. Там Разума показали обер-гофмаршалу Левенволде, и он поместил Алексея в хор при большом дворе.

А при дворе была еще и 20-летняя красавица Елизавета Петровна. В тот момент она и не помышляла о троне и жила почти Золушкой. И вот тоже заприметила красавца Алексея и выклянчила его у Левенволде себе. У цесаревны радостей было мало, и руководитель высочайшего двора пожалел девушку – Разум отправился в ее покои.

Как позже выяснится, в прямом смысле. Но молодые люди действительно полюбили друг друга, они были ровесники. Алексей вскоре потерял свой красивый голос – северный климат оказался для него губительным. Но занятие нашлось – вначале стал придворным бандуристом, а потом и управляющим имением цесаревны. Теперь у него была фамилия Разумовский, а не Разум.

Влияние Разумовского росло, но совершенно не кружило голову. У него не было честолюбивых амбиций — он вполне был доволен своим положением. А еще помогал всем, кто к нему обращался за помощью, особенно землякам – всегда скучал по родине. Но главное, он искренне любил Елизавету Петровну, не требуя ничего для себя и довольствовался званием камер-юнкера. Он знала это и называла «другом нелицемерным».

25 ноября (6 декабря) 1741 года настал решительный момент – гвардия возвела на престол дочь Петра Великого Елизавету. Алексей Разумовский не пошел с ней в гвардейские казармы. Он, смелый и сильный, посчитал, что его появление может навредить любимой, и остался терпеливо ждать. Все прошло отлично и Елизавета Петровна села на трон. Разумовский получает чин генерал-поручика, становится камергером и поручиком лейб-компании.

В день коронации 25 апреля 1742 года он нес за ней шлейф, выполняя обязанности обер-шенка. В такие дни принято осыпать придворных милостями, Алексей Григорьевич получил их сполна – стал обер-егермейстером (ответственный за царскую охоту), получил много поместий и высший орден империи – Андрея Первозванного.

Такие милости никого не удивили и не вызвали зависти. Все знали об особом положении Разумовского, хотя они с Елизаветой их не афишировали. Но при этом она не стеснялась публично заботится об Алексее в мелочах – то шубу на нем застегнет, то шапку на морозе заставит надеть. Трогательно ухаживала, когда заболел: самолично меняла белье.

А зависти не было потому, что тот не лез в государственные дела и никому не мешал. Кроме того, как писал о нем Д. Бантыш-Каменский, «он чуждался гордости, ненавидел коварство… любил предстательствовать за несчастных и пользовался общей любовью».

Зато мог заступиться, что частенько и делал. Того же Левенвольде после восшествия на престол Елизаветы уговорил отправлять в ссылку лишь в Соликамск, тогда как Миних и Остерманн «загремели» в далекую Сибирь. Понимая свой недостаток в образовании, Алексей Григорьевич окружил себя людьми выдающимися, у которых учился – Сумароков, Елагин, ставший его адъютантом, Ададуров, который потом станет первым куратором Московского университета.

Искренняя дружба связывала Разумовского с таким умницей как вице-канцлер Алексей Бестужев. Тот даже женил своего единственного сына на племяннице Разумовского и таким образом породнился. И, похоже, не только с ним, но и с императрицей.

Об этом никогда официально не объявляли. Но особого секрета для современников не было – Алексей Григорьевич и Елизавета Петровна были супругами. Во всяком случае даже сохранились подробности их венчания. Историки не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что все так и было, но предание имеется.

Поженились уже когда Елизавета Петровна стала императрицей, и сама была вольна принимать решения. Она была человеком набожным и считала неправильным «жить во грехе и блуде».

Венчание проходило в подмосковном селе Перово в 1742 году, обряд провел отец Дубянский. Когда возвращались в Москву, то Елизавета вспомнила, что не отстояли обязательный в таких случаях молебен. И на Покровке свернули к ближайшей церкви Воскресения в Барашах. А потом пили чай в келье отца-настоятеля. На этом месте впоследствии Растрелли построит хоромы для Разумовского. На куполе самой церкви появилась императорская корона.

Так что слухи имеют под собой вполне серьезные основания. А вот официально не объявляли по династическим причинам – мать Елизаветы и так была не аристократкой — сама она появилась на свет еще до брака родителей. А если сейчас сказать, что мужем стал пастух, то потомки Романовых потеряют всякий вес при европейских монарших дворах. И сейчас-то у аристократов все очень строго с выбором жен да мужей, а тогда совсем все сложно было.

Но прожив вместе двадцать лет супруги расстались. У Елизаветы Петровны появился новый фаворит – Иван Шувалов. Разумовский тихонько съехал из Зимнего дворца и поселился в подаренном ему Аничковом дворце. И прожил там до самой своей кончины 6 (17) июля 1771 года, ведя прежний образ жизни. Он был уже и графом, причем как Российской, так и Австрийской империй, и генерал-фельдмаршалом, но так и остался простодушным и добрым пастушком, который как великую ценность хранил одежду в которой прибыл в блистательный Петербург.