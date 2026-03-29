Как Дед Хасан создал свою криминальную империю и начинал воровские войны

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла о Евсее Агроне (Ленинградском), который эмигрировал в США, получил покровительство итальянской «Коза ностра» и стал королем рэкета на Брайтон-Бич. Сегодня наш рассказ — об Аслане Усояне (Деде Хасане): он начал свой криминальный путь обычным вором-карманником, но годы спустя стал лидером преступного мира России. Дед Хасан создал собственную криминальную империю и безнаказанно нарушал воровской кодекс, пользуясь своим огромным авторитетом, который, впрочем, не спас его от роковых пуль киллера...

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Усоян с юных лет выбрал преступный путь

Аслан Усоян родился 28 февраля 1937 года в семье езидов из Тбилиси. Уже к 16 годам он был опытным вором-карманником — и однажды попался милиционеру. Отбиваясь при задержании, Усоян схлопотал себе статью о применении насилия в отношении сотрудника милиции при исполнении и по решению суда на 1,5 года попал в Воркутлаг.

Там молодой арестант снискал уважение матерых воров в законе и в 1957 году благодаря их протекции сам получил воровской титул под кличкой Хасан (Дедом его будут называть лишь годы спустя в знак уважения к возрасту и опыту). Вдохновившись коронацией, Усоян сколотил свою банду и стал грабить грузинских цеховиков — подпольных предпринимателей.

Но уже в 1959 году молодой главарь попал в милицейскую засаду и вновь отправился за решетку, на этот раз уже на пять лет. Правда, в 1963 году Хасан досрочно оказался на свободе: воровской кодекс запрещал выход по УДО, но 26-летний криминальный авторитет решил для себя, что это правило устарело.

Впрочем, это решение едва не стоило ему титула, который отказались признавать сразу пять влиятельных грузинских воров в законе. Однако Усоян решил дерзко проигнорировать их и свой следующий срок, полученный за спекуляцию в 1966 году, назло своим критикам тоже не досидел до конца.

Хасан легко отступал от воровского кодекса

Между тем могущество группировки Хасана росло день ото дня: его люди совершали разбои и грабежи, занимались спекуляцией и мошенничеством. Но когда в начале 1980-х годов подручные вора в законе попытались сбыть узбекским «коллегам» поддельные золотые монеты, это обернулось большими проблемами для всей банды, включая главаря.

Усояна задержали, и как отпетый рецидивист он получил 15 лет лишения свободы. Отбывая срок, Хасан успел побывать на зонах Тобольска, Омска, Красноярского края и в конце концов оказался в пермской колонии «Белый лебедь». Она славилась тем, что там «ломали» воров в законе, жестким прессингом и угрозами заставляя их отрекаться от титулов.

Впрочем, Усоян сумел перехитрить тюремщиков — без особого сопротивления отрекся от своего титула вора в законе, но лишь для вида. Он воспользовался лазейкой в воровском кодексе, которая позволяла подобный маневр в исключительных случаях. Но затем, в нарушение кодекса Хасан стал еще и сотрудничать с администрацией колонии за ряд преференций.

Когда об этом прознали славянские воры в законе, они сразу же объявили Усояна и еще пятерых обладателей воровских титулов предателями.

«Нижеперечисленные [девушки с низкой социальной ответственностью — прим. «Ленты.ру»], которые клянут себя ворами, ими никогда не были и не будут, а именно Хасан, Гога, Шуруп, Тимур, Чезо, Тенгиз. За все их [проступки] и мусорское их ждет нож», – Из «малявы» (воровского послания), разосланной по советским колониям в январе 1989 года

У вора в законе была своя бригада киллеров

Всякий раз, когда у Хасана возникали проблемы с «коллегами» по криминальному ремеслу, он умело уходил от них при помощи своих денег и связей. В очередной раз освободившись по УДО, Усоян до середины 1990-х годов обитал на Урале, а затем перебрался в Санкт-Петербург, где отошел от активной деятельности.

Вместо этого он стал стремиться к роли судьи в воровских разборках и организатора сходок. В 1995 году влиятельный вор в законе стал преемником держателя «общака» Вячеслава Иванькова (Япончика), который отбыл в США. А к тем, кто вставал у него на пути, Усоян, по некоторым данным, отправлял бригаду киллеров. В частности, ему приписывали связь с главой группировки ликвидаторов из Подмосковья Дмитрием Лесняковым (Лесом) и даже наличие собственного штатного киллера — Владимира Волкова (Волчары). Именно последнему приписывают ликвидацию сторонников вора в законе Рудольфа Оганова (Рудика Бакинского) и его брата Владимира.

Те обвинили Деда Хасана в краже 850 тысяч долларов из «общака» и «коронациях» недостойных людей. Огановы пытались лишить Усояна воровского титула на одной из сходок. Впрочем, их истинным мотивом был финансовый интерес — стремление получить контроль над Краснодарским краем и Кавказскими Минеральными Водами, которые от преступного мира курировал Дед Хасан.

Дед Хасан вступал в воровские войны

Противостояние Аслана Усояна и братьев Огановых быстро обернулось кровопролитием. Первым пал сторонник Огановых, вор в законе Арам Юзбашев (Пятигорский) — с ним расправились в Москве 21 сентября 1995 года, а в роли ликвидатора предположительно выступил Владимир Волков.

Затем на тот свет отправились еще несколько сторонников Огановых, а вслед за ними едва не лишились жизни и сами братья: в 1996 году их машину в Пятигорске обстрелял Волчара. В ответ Оганов-старший решил сам пойти в атаку: вскоре оборвались жизни нескольких приближенных Деда Хасана.

Сам Усоян, помимо противостояния с братьями, успевал решать и другие вопросы. Так, в 1996 году его киллеры поквитались с давним врагом — вором в законе Мирианом Мамедовым (Мирон), который считался главой воровских палачей, исполнявших вынесенные на сходках приговоры.

Причем Мирон враждовал еще и с другим влиятельным в криминальной среде вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой), который годы спустя станет преемником Деда Хасана в качестве лидера преступного мира России.

На вора в законе покушались киллеры

Между тем в 1997 году братья Огановы нанесли по Деду Хасану мощный удар — он лишился одного из своих главных сторонников, криминального авторитета Ваника Каракозяна. Последнего похитили, замучили и закатали в бетонную стену в подмосковном поселке Тучково.

Вскоре после этого киллеры расправились с Эдиком Москвой — представителем Аслана Усояна в Кавказских Минеральных Водах. А в 1997 году участь Москвы постигла и его преемника, Александра Хаширова (Хашира). Следом, в июне 1998 года, покушение в одном из ресторанов Сочи чудом пережил сам Дед Хасан.

Криминального авторитета спасло то, что он вовремя заметил ворвавшихся в зал киллеров и успел рухнуть под стол. Однако такой дерзости своим противникам он не простил и осенью 1998 года организовал покушение на Рудольфа Оганова. Машину Рудика Бакинского обстреляли из гранатомета под Наро-Фоминском (Московская область), но тот чудом выжил.

Правда, 11 февраля 1999 года киллеры, которым Дед Хасан заплатил 50 тысяч долларов, все же настигли Оганова в кафе «Мир» на 51-м километре МКАД. Его брат Владимир обещал отомстить, но не успел — его не стало в 2002 году от передозировки наркотиков. Кровавое противостояние Деда Хасана и братьев Огановых стоило жизни более 150 человек.

Новый конфликт Хасана начался из-за Олимпиады

Дед Хасан недолго жил мирно — вскоре он вступил в противостояние с влиятельным вором в законе Тариэлом Ониани (Таро), с которым они ранее вели общий бизнес. Все изменилось в 2007 году, когда Сочи выбрали столицей предстоящих зимних Олимпийских игр — именно тогда между старыми бизнес-партнерами пробежала черная кошка.

Ониани воспротивился тому, что Усоян в одиночку курировал Краснодарский край от преступного мира — и замахнулся на передел власти. Противники несколько раз пытались собрать сходки, чтобы лишить друг друга воровских титулов, а когда это не удалось, перешли к прямому насилию.

Первым свой удар нанес Дед Хасан: в 2008 году в столичном районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) вооруженные огнестрельным оружием киллеры ликвидировали Георгия Церцвадзе (Гелу), который управлял бизнесом Таро. За это клан Усояна поплатился жизнями сочинского криминального авторитета Алика Миналяна и его уральского «коллеги» Андрея Голубева (Скифа).

Дед Хасан не сдавался: когда пули киллеров в октябре 2009 года достали его союзника Япончика, он обвинил в этом преступлении Таро, настроив против него весь воровской мир. Но уже в сентябре 2010 года сам Усоян получил опасное ранение в живот от выстрела киллера.

Жизнь Усояна оборвали выстрелы в ресторане

Чтобы вычислить заказчиков покушения, следователи даже пустили слух о том, что Дед Хасан якобы ушел из жизни, но эта тактика не принесла результатов. А три года спустя, днем 16 января 2013 года, на вора в законе было совершено новое покушение — в тот момент он находился в столичном ресторане «Старый фаэтон» на Поварской улице.

Это заведение считалось негласной резиденцией лидера преступного мира России — и именно около нее он получил две пули из АС-2 «Вал», бесшумного автомата калибра 9 миллиметров, разработанного для спецподразделений. Телохранители втащили босса в здание и закрыли дверь, по которой продолжал палить киллер, но их усилия оказались тщетными.

Пули стрелка прошли навылет через рот Усояна и стали для него летальными. Кто именно заказал и исполнил последнее покушение на вора в законе, до сих пор остается загадкой. По данным следствия, за этим преступлением стоят некие лаврушники — кавказские криминальные авторитеты.

При этом готовить покушение на Деда Хасана им активно помогали участники Таганского организованного преступного сообщества, которые следили за Усояном и снабдили киллера автоматом «Вал». Свой последний приют легендарный вор в законе нашел на Хованском кладбище Москвы.