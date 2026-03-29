«Советский Дэн Браун»: какие страшные события предсказал Еремей Парнов

Сегодня его называют «советским Дэном Брауном» — создателем жанра интеллектуального детектива, где прошлое и настоящее переплетаются в тугой узел загадок. Но Еремей Парнов был не просто мастером увлекательной прозы. Он обладал редким даром заглядывать в будущее. И некоторые его предсказания сбылись с пугающей точностью.

Химик, который писал романы

Еремей Иудович Парнов родился в Харькове в 1935 году. Путь к литературе у него был не прямым, а скорее парадоксальным. Обладая бесспорным писательским даром, он вовсе не собирался становиться литератором. Окончив школу, будущий «советский Дэн Браун» поступил в Московский торфяной институт, получил специальность инженера-химика и долгие годы работал в системе Академии наук. В институте нефтехимической и газовой промышленности он даже защитил кандидатскую диссертацию — по химии.

Тяга к слову оказалась сильнее. В 1961 году вышел дебютный научно-фантастический рассказ Парнова «Секрет бессмертия», написанный в соавторстве с другим химиком — Михаилом Емцевым. Сотрудничество двух ученых-фантастов оказалось на редкость плодотворным. Но настоящая известность пришла к Парнову позже, когда он начал писать самостоятельно и от фантастики перешел к жанру, который сегодня называют интеллектуальным детективом.

Советский пророк

Парнов не переставал быть фантастом. И, как это часто бывает с людьми его склада ума, его воображение позволяло ему разглядеть контуры грядущего. Некоторые его предсказания оказались настолько точными, что выходят за рамки литературной игры.

1965 год. В небольшой повести «Возвратите любовь» Парнов описывает оружие, которое называет «нейтронной бомбой». Через тринадцать лет — в 1978-м — это оружие станет реальностью. Термин, предсказанный писателем, войдет в военные словари.

1985 год. Выходит роман «Трон Люцифера». Парнов рисует мир, который до боли напоминает сегодняшний день. Наводнения, исчезновение лесов, нехватка питьевой воды, утечка ядовитых веществ, городской смог, наркомания, терроризм. Список бед, которые он перечисляет, мог бы сойти за сводку новостей любой современной недели. Сам Парнов относился к своему дару скромно.

«Не нужно быть профессиональным футурологом, чтобы вообразить картину ближайшего будущего», — писал он.

Но, как показывает практика, далеко не каждый профессиональный футуролог способен на такие точные попадания.

Признание при жизни

Парнову посчастливилось увидеть при жизни, что его книги находят своего читателя. Его романы — «Ларец Марии Медичи», «Третий глаз Шивы» и другие — стали классикой жанра. Литературные премии следовали одна за другой. А за детективные произведения он даже получил премию МВД СССР — редкое признание от людей, чья профессия напрямую связана с расследованием преступлений.

Особое место в его творчестве занимала книга «Круг чудес и превращений, или Мир вокруг „Глобуса“», посвященная одной из самых загадочных фигур мировой истории — Уильяму Шекспиру. Работа оказалась столь глубокой, что привлекла внимание не только читателей, но и самой королевы Великобритании. Еремей Парнов получил благодарность от Елизаветы II — случай для советского писателя почти невероятный.

Последний разворот

Жизнь Еремея Парнова оборвалась в 2009 году. Ему было 73. Последние годы он тяжело болел, а в 2007-м ушла из жизни его жена — Елена Кнорре, тоже писательница. Потеря оказалась непоправимой.

Похоронили Еремея Иудовича рядом с супругой на Востряковском кладбище Москвы. На общем памятнике выгравированы строки, которые могли бы стать эпиграфом ко всему его творчеству:

«Исчезают планеты и солнца в черных дырах незнамо куда. И ни атом, ни свет не вернется, покидая наш мир навсегда».

Сегодня книги Парнова продолжают жить. Его называют «советским Дэном Брауном» — но это сравнение лишь отчасти справедливо. Дэн Браун пришел позже. А Парнов был первопроходцем. Химик, фантаст, детективщик, пророк — человек, который смотрел в будущее и не боялся того, что видит.