Зачем Хрущев носил с собой пулю

В истории советской власти было много странных ритуалов. Один из них — пуля, которую Никита Сергеевич Хрущев постоянно носил с собой. На заседаниях он иногда доставал ее и демонстративно постукивал по столу. При звуке этого металлического стука один из присутствовавших, по воспоминаниям Александра Шелепина, буквально «мертвел». Кто был этот человек? И почему простой охотничий трофей превратился в оружие психологической войны?

Охота – главное увлечение

Никита Хрущев был страстным охотником. Сын первого секретаря, Сергей Хрущев, в своих мемуарах прямо писал: в активный период жизни у отца не было никаких иных увлечений. Охота — единственное хобби, для которого он находил время. Стрелял и под Москвой, и на Украине.

В начале 1950-х пришлось сделать вынужденный перерыв. Сталин, по словам Сергея Хрущева, не одобрял, когда соратники собирались вместе без его ведома.

«Тогда эта охота могла дорого стоить всем участникам», — вспоминал сын.

Все, что оставалось Хрущеву, — перебирать любимые ружья.

Но после смерти вождя охота вернулась с новой силой. Именно при Хрущеве расцвел знаменитый заповедник Завидово, ставший главной охотничьей резиденцией высшей партийной элиты. Расширили территорию, построили утепленные вышки, где можно было с комфортом дожидаться зверя. Появилась традиция приглашать иностранных гостей. Как писали Рой и Жорес Медведевы в книге «Никита Хрущев», в подмосковных угодьях вместе с первым секретарем несколько дней охотился Фидель Кастро.

Меткий стрелок или мазила?

Насколько метким стрелком был Хрущев? Современники расходятся в оценках.

Медведевы утверждали: даже в преклонном возрасте Никита Сергеевич оставался довольно метким. Его зять Алексей Аджубей вспоминал, что «летающие тарелочки» только успевали разлетаться после выстрелов тестя. Валентина Краскова в книге «Кремлевское золото» подтверждает: Хрущев стрелял хорошо, с ходу, как заядлый охотник. Правда, добавляет деталь: неудачи случались и у него. Но тогда Никита Сергеевич быстро находил виновного — и задавал ему «по первое число».

А вот автор «100 великих тайн России ХХ века» Василий Веденеев рисует иную картину. По его версии, Хрущев стрелял из рук вон плохо, часто промахивался, а в нетрезвом состоянии и вовсе палил без разбора. Именно поэтому, утверждает Веденеев, в Завидово построили утепленные вышки, к которым зверя буквально выводили. Все для того, чтобы лидер гарантированно поразил цель.

Какая из версий ближе к истине, сказать трудно. Но ясно одно: проигрывать Хрущев не любил. И не прощал тем, кто осмеливался с ним спорить — даже на охоте.

Случай в Беловежской Пуще

Самая знаменитая охотничья история с участием Хрущева произошла в Беловежской Пуще. Его спутником был Фрол Козлов — секретарь ЦК, человек, которого в те годы прочили в преемники.

Охотились на кабана. Раздался выстрел. Зверь упал.

Козлов первым заявил: «Это я его убил». Хрущев возразил: «Нет, это я!»

Спор мог перерасти в скандал. Решили прибегнуть к объективному аргументу — пуле. Егеря извлекли ее из туши. Результат экспертизы: пуля принадлежала ружью Хрущева.

С этого дня, как вспоминал Александр Шелепин (цитата приводится в энциклопедии Николая Зеньковича «Самые закрытые люди»), Никита Сергеевич стал везде носить ту самую пулю с собой. На заседаниях он доставал ее и демонстративно стучал по столу. Козлов при этих звуках «мертвел». Фигуральный смысл был очевиден: лидер напоминал своему возможному конкуренту, кто здесь главный.

Практически тот же сюжет, с небольшими вариациями, описан в книге Валерия Шамбарова «Гибель советской империи». Действующие лица — Хрущев и его близкий соратник Алексей Кириченко.

Кириченко, приближенный к первому секретарю, в какой-то момент, по выражению Шамбарова, «распустился»: начал пререкаться, спорить, забывать о субординации. На очередной охоте снова убили кабана. И снова возник спор: чья пуля?

Егеря, извлекшие пулю, объявили: выстрел сделан из ружья Хрущева. Кириченко, кипя от ярости, обозвал егерей подхалимами и демонстративно удалился. Намек был прозрачен: он не верил, что пуля принадлежит первому секретарю, и считал, что ему просто «подсудили».

Инцидент не прошел даром. Вскоре Кириченко был отправлен в отставку.

Та самая пуля

Что же представляла собой та самая пуля, которую Хрущев носил с собой и которая наводила ужас на его соратников? Обычный охотничий трофей, извлеченный из туши кабана. Но для тех, кто знал историю его появления, этот кусок свинца был символом гораздо более значимым.

Во-первых, он напоминал: первый секретарь не прощает, когда его авторитет ставят под сомнение. Во-вторых, он был предупреждением любому, кто возомнит себя равным. И наконец, он свидетельствовал о личной меткости Хрущева — о том качестве, которое вождю было важно демонстрировать в любой ситуации, будь то охота на кабана или охота на политических конкурентов.

Фрол Козлов, по словам Шелепина, «мертвел» при виде пули. И это, пожалуй, лучшее свидетельство того, насколько сильным психологическим оружием она была.