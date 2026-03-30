Быть сыном звезды — наказание: Расторгуев объяснил выбор сыновей

Для многих детей публичных людей известная фамилия — это «золотой билет» в мир успеха. Но лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в свежем интервью расставил акценты иначе. По его словам, быть наследником звезды — задача со знаком минус: постоянное давление ожиданий и отсутствие права на ошибку. Музыкант честно рассказал, как его сыновья, Павел и Николай, выстраивают взрослую жизнь под прицелом камер, и почему ни один из них не захотел продолжать династию на сцене.

«Ошибаться, как все, — непозволительная роскошь»

Расторгуев-старший признается, что груз узнаваемости для его детей стал серьезным испытанием задолго до того, как они сделали самостоятельный выбор. Там, где сверстник может споткнуться и без шума подняться, поступки Павла и Николая мгновенно становятся информационным поводом.

«Носить такую известную фамилию — это уже тяжело», — подчеркивает артист.

Каждый шаг обсуждается, каждое решение критикуется. Это заставляет молодых людей постоянно оглядываться на чужое мнение, тогда как обычные парни их возраста живут гораздо свободнее. Впрочем, сами наследники распорядились этим давлением по-разному. Один выбрал молчаливую тень за кулисами, другой — принципиально иную сферу, где имя Расторгуева не дает никаких бонусов.

Старший сын Павел: ритм сцены и тишина за её пределами

Павел, старший из братьев, всегда держался в тени отцовского прожектора. О нем редко пишут желтые издания, он не стремится к светской хронике и предпочитает размеренный, закрытый уклад. Тем не менее, связь с музыкой в его жизни была, и весьма прямая.

Павел пробовал себя за ударной установкой. Какое-то время он даже выходил на одну сцену с «Любэ», участвовал в концертах и студийной работе, досконально изучив изнанку шоу-бизнеса. Внешнее сходство с отцом делало его заметной фигурой, и избежать лишних взглядов было невозможно.

Однако в отличие от многих отпрысков знаменитостей, Павел не стал форсировать карьеру на волне популярности родителя. Получив уникальный опыт работы в коллективе, он осознанно отошел от публичной деятельности. Сегодня он не ищет легких путей и предпочитает держаться подальше от «лишнего шума», оставаясь самим собой без оглядки на статус.

Младший Николай: краш-тест гастролями и бизнес без протекции

Если Павел хотя бы попробовал музыкальную карьеру, то младший сын, Николай, отверг сцену категорически. Поклонники не раз отмечали его фактурную внешность и харизму — казалось бы, вот он, готовый артефакт для шоу-бизнеса. Но именно раннее знакомство с закулисной жизнью сыграло обратную роль.

Расторгуев рассказывает, что младший «с ранних лет насмотрелся на жизнь артиста и сделал для себя однозначные выводы». Бесконечные гастроли, переезды, недосып и тотальное вторжение в личное пространство — это зрелище не вдохновило, а оттолкнуло юношу.

В итоге Николай-младший построил траекторию в противоположном направлении. Сегодня он занят предпринимательством и сетевыми проектами. Причем делает это самостоятельно, не используя знаменитую фамилию как стартовый капитал.

«У меня не было задачи создавать династию», — честно признается лидер «Любэ», и эта фраза расставляет все точки над i.

Тихое убежище: что помогает наследникам держать удар

Секрет того, что оба сына выросли самодостаточными и не сломались под давлением публичности, Расторгуев видит в семье. Со своей женой Натальей он живет уже много лет, и именно домашний очаг стал для мальчиков местом силы, где спадают все роли.

«Дома дети всегда чувствовали себя просто собой, а не «сыновьями известного человека», — делится артист.

Эта простая, но фундаментальная истина позволяет им сохранять психологическую устойчивость даже сейчас, когда внимание к фамилии никуда не делось. Комментируя секрет долголетия их брака, Расторгуев говорит о полном совпадении жизненных укладов и ценностей:

«Это очень серьёзный шаг — связать жизнь с человеком. Для этого важно во всём совпасть».

Именно эта внутренняя опора, по мнению музыканта, позволяет его взрослым детям идти своими путями, не оглядываясь на тень отца и не пытаясь никому ничего доказывать.