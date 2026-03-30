Что стало с сумасшедшим, который стрелял в президента США?

Имя Джона Хинкли когда-то было известно почти всем американцам. Этот мужчина попытался убить президента Рейгана, причем сделал это не из ненависти к его политике и не по заданию коммунистов. Своим поступком он пытался впечатлить свою возлюбленную — актрису Джоди Фостер, которая с ним никогда не встречалась. Иными словами, Хинкли был тяжело психически болен и 35 лет после покушения провел в лечебнице. О том, как он чуть не убил Рейгана и как он живет сейчас на свободе — в материале «Газеты.Ru».

Расстрел

Вашингтонский отель «Хилтон» настолько часто становится площадкой для государственных и общественных мероприятий, что его смело можно считать правительственным объектом. Там регулярно появляются американские президенты, вплоть до того, что один из выходов гостиницы нарекли «президентский проход». Он нравится охране первых лиц тем, что от двери до машины идти приходится всего девять метров, что оставляет мало шансов для покушений.

Днем 30 марта 1981 года недавно вступивший в должность президент Рональд Рейган выступал в «Хилтоне» перед делегатами «Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов». В 14:27 он вышел из президентской двери и направился к ожидающему лимузину.

Однако в двух десятках метров слева от президентского прохода располагался общедоступный вход в банкетный зал, возле которого, за ограждением, столпились журналисты и зеваки, аплодировавшие Рейгану. Тот в ответ приветствовал их и махал рукой, и один из журналистов, Майк Путцель из Associated Press, решил задать вопрос. «Господин президент...» — на этих словах его прервали выстрелы.

Мужчина, пригнувшийся в первых рядах толпы, выпустил из револьвера шесть пуль за 1,7 секунды. После первого выстрела упал стоящий перед президентом пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди, которому пуля попала в висок. За ним на тротуар свалился полицейский Томас Делаханти, ему в шею попала вторая пуля. Между нападавшим и Рейганом больше не осталось стоящих людей, но в этот момент агент Секретной службы Джерри Парр силой запихнул Рейгана в открытую дверь бронированного лимузина. Третий выстрел пришелся в здание напротив — скорее всего, на пути пули мгновением ранее была голова президента.

Четвертый выстрел попал в грудь агента Секретной службы Тима Маккарти, заслонившего собой Рейгана, пытавшегося скрыться в машине. Пятая и шестая пуля попали в автомобиль, причем последняя отрикошетила от него и вонзилась президенту в подмышку, задев ребро, пробив легкое и остановившись в 2,5 см от сердца.

Пока толпа избивала стрелявшего, а Секретная служба вместе с полицией пыталась оттащить от него озверевших людей, лимузин уже рванул с места. Сразу после отъезда выяснилось, что президент кашляет кровью, и потому водителю приказали ехать в больницу. Там с Рейгана, под непрекращающиеся причитания про «костюм за тысячу долларов», срезали одежду и положили на операционный стол.

Получать пули больно. Мой страх все еще нарастал, поскольку как я ни старался дышать, воздуха я получал все меньше. Я сосредоточился на потолочных плитах и молился. Однако я осознал, что не имею права просить Бога о помощи, одновременно чувствуя ненависть к этому непутевому молодому человеку, который меня подстрелил. Не в этом ли идея [евангельской притчи] о заблудшей овце? Все мы дети божьи, и потому одинаково любимы им. Я начал молиться за его душу, чтобы он вернулся на истинный путь. президент Рональд Рейган дневниковые воспоминания о покушении

Как позже выяснилось, отношение к стрелявшему мужчине как к заблудшему, которому требовалось вернуться на истинный путь, было правильным не только с духовной, но и с медицинской точки зрения.

Джон Хинкли, пытавшийся убить Рейгана, был тяжело психически болен.

«Подарок любимой»

Джон Хинкли родился в 1955 году. Он был сыном богатого человека, основателя небольшой нефтегазовой компании Vanderbilt. Отец был сторонником республиканцев и на выборах в 1980-м году стал крупным финансовым донором Джорджа Буша-старшего, основного конкурента Рейгана внутри партии. В отличие от брата Скотта, Джон не сумел влиться в отцовский бизнес, и жизнь у него была тяжелой.

Например, он поступил в Техасский технологический университет, но его то отчисляли, то он восстанавливался. В 1980 году в возрасте 25 лет он окончательно бросил затею с получением образования. Хинкли путешествовал по стране и хотел стать музыкантом. Успеха он не достиг, зато постоянно клянчил у отца деньги в письмах и рассказывал всем про «Линн Коллинз» — свою вымышленную девушку.

Он закидывался горстями антидепрессантов и транквилизаторов, пытаясь справиться с эмоциональными проблемами, и одновременно закупался оружием для тренировок, — крайне тревожная комбинация.

Но окончательно Хинкли свела с ума извращенная любовь. В 1976 году вышел фильм «Таксист» Мартина Скорсезе, — мрачная драма, в которой отчаявшийся ветеран войны во Вьетнаме, бывший морпех Трэвис, пытается бороться с несправедливостью вокруг себя. Однажды таксист встречает Айрис — миловидную двенадцатилетнюю секс-работницу, и спасает ее от сутенера, который смог убедить девочку, что у них любовь.

Айрис сыграла актриса Джоди Фостер, которую для некоторых сцен, во избежание негативных последствий для психики ребенка, подменяла как двойник ее старшая сестра. В Джоди и влюбился Хинкли, отчего он стал еще безумнее.

Несостоявшийся музыкант начал подражать прическе и стилю одежды таксиста Трэвиса, который cпас персонажа Фостер. Таксиста играл молодой Роберт Де Ниро, одетый по простецкой манере рабочего класса. Впечатление на зрителя он оказывал благодаря актерской игре и силе характера, которую психически нестабильный человек, разумеется, скопировать не мог.

Когда Фостер поступила в Йельский университет (организация признана нежелательной в России ), Хинкли переехал в Нью-Хейвен, где тот расположен, чтобы преследовать девушку. Он засыпал ее любовными письмами и стишками, постоянно звонил или просил передать сообщение.

Разумеется, Фостер его игнорировала, и тогда Хинкли начал фантазировать, как привлечь ее внимание. Одним из рабочих вариантов он считал угнать ради нее самолет, другим — покончить с собой прямо на ее глазах.

© Актриса Джоди Фостер и Джон Хинкли // Global Look Press

В итоге поклонник актрисы решил убить президента. Он считал, что таким образом перестанет быть пустым местом, войдет в историю и встанет на одну ступень со своей возлюбленной. Возможно, на это решение также повлияло то, что таксист в фильме пытался убить одного из кандидатов в президенты.

По существу, Хинкли было все равно, какого президента убивать. Изначально его жертвой мог стать Джимми Картер — полная противоположность Рейгана, демократ, который запомнился как наивный идеалист и либерал. Мужчина преследовал Картера в его рабочих поездках, пока в октябре 1980 года не был арестован за нарушение правил провоза оружия в самолетах. После этого он вернулся домой без гроша в кармане и несколько месяцев наблюдался у психиатра, пытавшегося вылечить его от депрессии.

К задумке убийства президента Хинкли вернулся лишь весной 1981 года, после вступления Рейгана в должность. Узнав, что 30 марта тот будет в «Хилтоне», мужчина наконец решился на свою акцию и накануне оставил для Фостер письмо.

За последние семь месяцев я отправил тебе десятки стихов, писем и любовных посланий в слабой надежде, что у тебя может возникнуть ко мне интерес. Хотя мы пару раз разговаривали по телефону, у меня никогда не хватало смелости просто подойти к тебе и представиться... Причина, по которой я сейчас решился на это, заключается в том, что я больше не могу ждать, чтобы произвести на тебя впечатление. Джон Хинкли, несостоявшийся убийца Рональда Рейгана письмо Джоди Фостер

Прорвавшись в тот день к ограждению сквозь толпу журналистов и чиновников, Хинкли достал револьвер и, как и надеялся, вошел в историю. На суде от пожизненного заключения его спасли психиатры во главе с известным профессором Уильямом Карпентером. Тот доказал, что действия Хинкли грубо противоречат логике и здравому смыслу, и являются следствием шизофрении. В итоге присяжные признали стрелявшего невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Что с ним сейчас

В 2016 году, спустя 35 лет после покушения, Хинкли выпустили из больницы, посчитав, что он больше не представляет опасности для себя и окружающих. К тому времени умерли как Рейган, так и пострадавший во время стрельбы его пресс-секретарь Брейди. Фостер, которой было уже за 50, успела признаться, что всю жизнь предпочитала женщин, — то есть, у Хинкли не было бы шансов, даже не будь он сумасшедшим и обладай внешностью и харизмой Де Ниро.

В интервью телеканалу CBS он извинился за свой поступок и перед семьей Рейгана, и других жертв, и Фостер, и перед всей страной. Он помнит события того дня, но совершенно забыл эмоции и ощущения, в том числе потому, что они были ужасно травмирующими.

В целом Хинкли производит тяжелое впечатление, и в его образе нет ничего героического, трагического или драматического. Судя по реакциям на вопросы журналиста, он уже и не хочет таким казаться, не пытается придать своей личности всемирно-исторического значения и искренне сожалеет обо всем.

В 2022 году, когда суд снял с него все ограничения, он попытался исполнить давнюю мечту о музыкальной карьере. Он запланировал тур по нескольким американским городам, но все выступления были сорваны из-за угроз безопасности. Одна из бруклинских площадок, Market Hotel, напоследок решила пройтись по бывшему пациенту психиатрической клиники:

«Не стоит рисковать безопасностью наших уязвимых сообществ, давая микрофон и гонорар парню, который не заслужил это своим искусством, чье творчество нам безразлично с художественной точки зрения, и который злит людей в опасном, радикализованном, реакционным климате».

В 2024 году он заявил, что планирует открыть свой музыкальный магазин в вирджинском Уильямсбурге. Однако позже на запрос журналистов Хинкли ответил, что «магазина не будет из-за слишком большой негативной публичности». Однако чиновники, с которыми связались репортеры, ответили, что по указанному адресу открыть магазин никто не пытался, и возможно, несостоявшийся убийца Рейгана попросту пытался привлечь к себе внимание.

Хинкли выступает в жанре авторской песни, похожем на кантри. Не существует объективного способа оценить качество искусства, предназначение которого — отзываться в душе. Однако с точки зрения тематики, его песни многим покажутся тривиальными, и вряд ли многих впечатлит лирика.

Хинкли ведет соцсети, в том числе страницу в X. Сказать ему особо нечего, и по большей части его лента состоит из продаж личных материалов: мемуаров, виниловой пластинки с собственными песнями, и рисунков. Список предлагаемых товаров ограничен, и потому анонсы повторяются.

Его социальные сети и интервью можно показывать в назидание всем, кто готов пойти на преступление из-за неразделенной любви. Его история вызывает лишь сочувствие и сожаление о том, что современная психиатрия не знает способа превращать больных людей в полностью здоровых, и не может заранее вычислять тех, кто нуждается в госпитализации.