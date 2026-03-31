Звезда телесериалов не может «выключить трудоголизм»

Звезда сериалов «Универ» и «Саша-Таня», актриса Валентина Рубцова призналась, что совсем не умеет отдыхать и страдает от трудоголизма. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что эта вредная привычка практически не дает ей возможности выехать на отдых с семьей.

«Я много работаю, за долгие годы в кино я приучена к многочасовым съемкам. И совсем забыла, что такое отдых. Да и отдыхать толком не умею», — рассказала актриса.

Она добавила, что сейчас планирует с семьей поездку в Сочи, но не знает, сумеет ли «провернуть эту авантюру», так как пока не представляет, как хотя бы на время «выключить трудоголизм». Рубцова назвала большой проблемой планирование отпуска, подчеркнув, что даже во время отдыха постоянно мыслями возвращается к своей работе.

Напомним, до этого Рубцова также отмечала, что ей нравится сниматься по несколько суток без перерыва, «пахать» и уставать, а во время отдыха она начинает эмоционально выгорать. Актриса уверена, что именно во время отдыха и отсутствия работы она сильнее всего эмоционально выгорает.