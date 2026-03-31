Константин Недорубов: за что герою трех войн дали 10 лет ГУЛАГА

Полный георгиевский кавалер — и Герой Советского Союза. Белый офицер, перешедший к красным, и узник ГУЛАГа, ставший легендой Великой Отечественной. Константин Недорубов воевал с немцами в Первую мировую, дрался с ними же — в сорок первом. Его судьба — это квинтэссенция казачьего ХХ века: доблесть, трагедия, чудо и невероятная воля к жизни.

Хутор Рубежный: как воспитывали казака

21 мая 1889 года в хуторе Рубежный станицы Берёзовской (сегодня — Волгоградская область) родился мальчик, которому суждено было стать живой легендой. Станица была крепкой: 426 дворов, два завода, телеграф, сберкасса и церковно-приходская школа, где Константин освоил грамоту, счёт и Закон Божий.

Но главную науку он постиг в степи: с детства в седле, с пелёнок — шашка. Эти уроки оказались важнее учебников.

Первая мировая: «полный бант» и пленный генерал

В январе 1911 года Недорубова призвали в 6-ю сотню 15-го кавалерийского полка. К началу войны он уже младший урядник, командует полувзводом разведчиков.

Первый Георгий — через месяц после начала войны: ворвался с разведчиками в расположение немецкой батареи, захватил шесть орудий и пленных.

Второй — под Перемышлем: одиночная разведка, наткнулся на хутор со спящими австрийцами. Бросил гранату, открыл стрельбу, крикнул единственное известное ему «Хенде хох!» — и вывел на мороз 52 солдата и обер-лейтенанта.

Третий — за Брусиловский прорыв, «за беспримерную храбрость».

Четвёртый — за захват штаба немецкой дивизии вместе с командиром, генералом. Плюс две Георгиевские медали. К концу войны — подхорунжий. Полный бант.

Гражданская: шашка от Будённого и революционные шаровары

Летом 1918-го Недорубов примкнул к атаману Краснову. Но уже через месяц попал в плен к красным — и не только остался жив, но и перешёл на их сторону. Командовал эскадроном в блиновской кавдивизии.

За оборону Царицына Семён Будённый лично вручил ему именную шашку. За бои с Врангелем наградили красными революционными шароварами — к ордену Красного Знамени представили, но не дали: слишком яркая «царская» биография мешала. В Крыму получил пулевое ранение в лёгкое — пуля так и осталась в теле на всю жизнь.

Дмитлаг: 10 лет за потерянное зерно

Мирная жизнь оказалась страшнее войны. В 1933 году Недорубова — бригадира колхоза — осудили по статье «за потерю зерна в поле». Вместе с помощником дали десять лет лагерей.

Он строил канал Москва–Волга в Дмитровлаге. Работал как умел — на совесть. Канал сдали досрочно, а приёмку лично принимал Ежов. Передовиков амнистировали. Недорубов вышел на свободу в 1937-м.

«Я знаю, как с ними воевать!»

Началась Великая Отечественная. Недорубову — 52 года, непризывной возраст. Но он рвётся на фронт. НКВД ставит крест: судимость, царское прошлое. Тогда казак идёт к первому секретарю райкома Шляпкину:

— Я не корову прошу! Кровь хочу пролить! Молодые гибнут — неопытные. А у меня четыре Георгия, я знаю, как с немцем воевать!

Шляпкин взял на себя ответственность. Недорубова зачислили в ополчение.

Кущёвская атака: 70 фашистов за один бой

В июле 1942 года его сотня четверо суток держала оборону у реки Кагальник, затем выбила немцев из хуторов. Но главное впереди — легендарная Кущёвская атака.

Из наградного листа:

«Попав в окружение под станицей Кущёвской, огнём из автоматов и ручными гранатами, вместе со своим сыном уничтожил до 70 фашистских солдат и офицеров».

Сын Николай в том бою получил 13 осколочных ранений, его засыпало землёй. Трое суток пролежал — случайно нашли казачки, когда хоронили убитых. Вытащили, выходили. Недорубов узнал, что сын жив, уже потом — и дрался с удвоенной силой.

Звезда Героя и восемь ранений

26 октября 1943 года Константину Недорубову присвоили звание Героя Советского Союза. К тому времени за его плечами были десятки уничтоженных машин, сотни солдат и офицеров, захваченная миномётная батарея, отбитые атаки эсэсовцев.

В октябре 1942-го под селом Мартуки его сотня полегла почти вся. Сам Недорубов получил восемь пулевых ранений. Комиссия признала его негодным к строевой. Но он снова вернулся — в мае 1943 года принял эскадрон 41-го гвардейского полка. Воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии. В декабре 1944-го в Карпатах — очередное ранение. Окончательная комиссия.

Жизнь после подвига

На 80-летие власти подарили ему дом. У него первого в станице появился телевизор. Но старый казак не стал «обласканным пенсионером»: сам рубил дрова, вёл хозяйство, до конца дней упражнялся с тяжёлой кочергой, орудуя ею как пикой.

Умер Константин Иосифович в декабре 1978-го, не дожив полгода до 90 лет. Остались дети — Николай, Георгий, Мария. И память о человеке, который воевал за Россию при царе, при красных, при советской власти — и всегда оставался казаком.