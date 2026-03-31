Почему Брижит Бардо всю жизнь ненавидела свою профессию и обожала животных

Слава первооткрывателям, приносящим радость и продвигающим мир вперед. Что бы мы без них делали, в каком бы веке застряли и бесполезно топтались. Космос, наука и техника, спорт, политика, пусть далеко не всегда праведная... Они были первыми, а мы, не сразу все ими совершенное принимая, с годами тянулись вслед за ними.

Фото: из личного архива Николая Долгополов

Французская киноактриса и защитница животных Брижит Бардо, скончавшаяся в декабре на 92-м году жизни, одна из самых известных "первых". Она рывком продвинула мировой кинематограф на десятилетия вперед. Ее обвиняли в эротизме, а она лишь первой в большом кинематографе сбросила покрывала с прекрасного тела. Корили в скабрезности, но только в одном из 48 своих фильмов она подошла к этой грани. Да, приближалась к красным линиям, но их не переходила.

Девочка из шикарного парижского XV района училась балетной классике, а стала киноактрисой. И здесь видится мне слияние двух культур - французской и нашей. Не ищу каких-то искусственных корней, но первооткрывателем Брижит Бардо стал будущий кинорежиссер Роже Вадим, он же Вадим Игоревич Племянников, чьи предки, как и полагалось представителям старинных дворянских родов, сбежали во Францию после революции 1917-го. Еще мало кому известный Вадим разглядел в абсолютно никому не известной маленькой девчоночке Брижит будущую нимфу экрана. Он жил с ББ, еще несовершеннолетней. Создавал ее имидж и строил карьеру. В своем фильме "И Бог создал женщину" он совместил несовместимое: откровенно выставил на показ невиданную красоту, придав ей оттенок загадочной девичьей таинственности, за которыми при желании можно было разглядеть и некую доступность. Атмосфера идолопоклонничества, возникшая вокруг Бардо, - во многом заслуга Роже Вадима.

Блондинки всех пяти континентов считают себя ее наследницами, наслаждаясь притягательным вниманием чужого пола. Они и не подозревают, что темноволосая Брижит еще в ранней молодости перекрасилась в белый цвет, более подходящий для кино.

Превратилась ли она в хорошую актрису? Но здесь не о том. Были найденный образ, естественная красота, привитый Вадимом вкус. Сейчас из любой дурнушки можно сотворить красавицу. Но только не Брижит Бардо. В искусственном клоне не будет естественной правды.

Правда шла за ней по пятам. Вот уж кто не боялся и не стеснялся говорить все, что думает. Ее приглашали режиссеры Луи Маль, Жан-Люк Годар, Рене Клер, Анри-Жорж Клузо, Федерико Феллини... ББ это мало впечатляло: "Я всегда ненавидела сниматься". Или еще более дерзкое: "Откровенно говоря, я считаю, что кино - занятие для идиотов". Есть ли кто-то в артистическом мире, осмелившийся публично отозваться о собственной профессии и сонме великих с такой искренней презрительностью?

А как же мечта любого киноактера - Голливуд? Говорила, что за все золото мира это невозможно. В интервью со мной мадам Бардо объяснила это так:

"Я ненавижу путешествовать. Я ненавижу самолеты. Я боюсь неизвестности и иностранных языков. Я получила тысячи приглашений - со всего мира понемногу - и из России. Но я предпочитаю теплоту моего дома и любовь моих животных".

В 39 лет хлопнула дверью: "Ноги моей в кино не будет".

Сколько было таких заявлений от коллег Брижит. И почти столько же возвращений. Но все-таки почему? Опять возвращаюсь к нашему интервью:

"Я не та женщина, что меняет свои решения каждые три минуты. Я хорошо взвесила, прежде чем окончательно покинуть ту жизнь, которая абсолютно закончилась". Еще раньше одним из приведенных крепких аргументов стала фраза: "Собаки приносят нам боль, лишь когда умирают". И даже более серьезное утверждение: "Приносящий помощь животным поможет и старику, и ребенку".

Да тут целая философия.

В городке Сен-Тропе Брижит Бардо жила в окружении 60 кошек, 20 собак, лошади, овцы и любимого ослика Корнишона. ББ до конца жизни одолевали папарацци: за снимок купающейся в море Бардо обещали миллион франков - по тем временам большие деньги. Но снять обнаженную Бардо никому не удалось..

Фото: Из личного архива Николая Долгополова

В 1992-м четвертым или пятым мужем ББ стал ярый сторонник Национального фронта Бернар д Ормаль. Бардо сразу обвинили в расизме, на что она ответила: "Я вышла замуж не за партию, а за человека, ради которого я очищала себя от всего плохого, что со мною было, семь лет". Потом из парижских газет узнал и историю помолвки. Бардо с любимым ехали на такси в ее Сен-Тропе. Грянул ливень, который решили переждать в придорожной церкви. Внезапное озарение: здесь и обвенчаемся. Разве мог кюре отказать мадам Бардо. Проблема в одном: не было свидетелей. И невеста их отыскала: пригласила в свидетели таксиста и дворника из церквушки. А свадьбу сыграли уже потом в Париже в русском ресторане. Точно не самом шикарном. Может, пригрезился Брижит ее первый муж Вадим Племянников, он же Роже Вадим.

У каждого интервью с мировой знаменитостью своя история, иногда длинная. Годы спустя уже в Москве французские друзья посоветовали попробовать "достать" Бардо через ее Фонд защиты животных, только не задавай прямых вопросов о кино: она его по-прежнему ненавидит. Во время короткой командировки в Париж заглянул в фонд. Приняли на удивление вежливо, прочитали при мне вопросы и твердо заверили:

"Мадам Бардо в Сен-Тропе, но ваше письмо ей обязательно отправим. Ответит вам, как она это делает, в письменном виде".

Я засомневался. Все подготовит пресс-секретарь, а Бардо в лучшем случае поставит подпись. Мое недоверие вызвало улыбку:

"Месье, вы просто не в курсе. Уж если мадам Бардо за что-то берется, то делает абсолютно все сама. В доказательство мы пришлем вам оригинал ее ответов. Она всегда пишет только от руки. Да и стиль Бардо своеобразен. У вас будет шанс убедиться".

И толстенький пакет от Бардо добрался до меня необъяснимо быстро.

Фото: из личного архива Николая Долгополов

Стиль Бардо действительно своеобразен. Ее крупный почерк с аккуратно выведенными круглыми буквами полностью разборчив. Все настолько понятно, что даже в словарь заглядывать не пришлось. Вот как Бардо объяснила, почему решила создать свой фонд: "Всю жизнь я испытывала глубокую любовь к животным. С течением времени я осознала, как они страдают. Я с ужасом обнаружила, что человек подверг мучеников напрасным и жесточайшим испытаниям. И тогда я решила посвятить им мою жизнь, отдать им мою славу и состояние, чтобы помочь преодолеть невыразимые беды. То, что делают другие для человеческих существ, превосходно и вызывает огромное уважение. Но никто, во всяком случае из всемирно знаменитых, и никогда не задумывался о страданиях животных".

Ни фальши, ни вычурности. Неожиданно Бардо показала себя знатоком сугубо нашей российской ситуации с животными: "У меня плотные отношения со многими странами, среди них и Россия. Сейчас я борюсь за то, чтобы мэр Москвы (фамилию Бардо не назвала, но было и так понятно, что Лужков. - Н.Д.) не "уложил" к годовщине этого города всех потерянных или бродячих собак". Справедливое пожелание вычеркивать было нельзя. И через два дня Юрий Михайлович подал на меня в суд. Я знал лужковское кредо: он обращался туда каждый раз, когда чувствовал, будто его оскорбляют. И рассказывал, что всегда, вот уж очень странно, выигрывает. Но наше дело затянулось. Что-то смущало судей. Года через полтора дело было прекращено за примирением сторон. Считаю нашу с Бардо ничью с мэром настоящей победой.