«Я не считал»: как амбициозный неудачник стал кошмаром для сотни женщин

Конец марта 2026 года вскрыл швы на старой, подзабытой истории, заставив россиян содрогнуться от осознания: чудовище десятилетиями ходило рядом. Интервью, данное Алексеем Гаськовым, разрушило привычный образ серийного убийцы. Оказалось, самый страшный маньяк — это не тот, кто ведет дневник смерти, а тот, кто даже не утруждает себя подсчетами...

«Я же не считал, не записывал, это только ненормальные какие-то считают», — эти слова, произнесенные спокойным тоном, звучат страшнее любого признания.

Гаськов — уроженец Бердска — наконец назвал цифру, от которой кровь стынет в жилах: «Более ста жертв». И тут же, будто спохватившись, добавил про раскаяние, явки с повинной и желание помочь следствию. Но можно ли верить тому, кто насиловал и убивал женщин и девочек почти тридцать лет, начав свой кровавый путь еще в 1995 году?

От красной дорожки к петле

В 70-е в маленьком городке под Новосибирском рос мальчик, грезивший о славе. Алексей хотел быть актером. Он штурмовал театральные училища, но везде его ждал провал. Причина была одна — алкоголь, с которым он не мог совладать. Вылетев из ВГИКа, Гаськов не оставил попыток: в 2002 году он вновь покорил столицу, записавшись на актерские курсы.

Но вместо съемочной площадки судьба привела его в лесополосы Подмосковья. Там, где он надеялся услышать «Дубль, мотор!», он искал уединения со своими жертвами.

В 2002 году амбициозный неудачник превратился в монстра. Всего за несколько месяцев он уничтожил четыре жизни. Его почерк был циничен и быстр: удар по голове, изнасилование, удушение голыми руками. Орудия не нужны — хватало злобы и пальцев.

Иностраная кровь и безнаказанность

Первой пала жертва в Подольске — абитуриентка, возвращавшаяся вечером домой. Тело нашли утром. Гаськову понравилось. Вскоре в подмосковном Пушкино в один день погибли две молодые женщины, решившие прогуляться по парку. Их затаскивали в кусты и за скамейки с особой жестокостью. Следователи позже найдут на телах чудовищные гематомы — убийца явно наслаждался процессом.

Громкость преступлению придала смерть Каролины Агнес Сантистебан. 22-летняя студентка из Перу, племянница советника президента, мечтала о культуре и карьере в России. В ноябре 2002 года она возвращалась в общежитие МГИКа в Химках. Гаськов выследил ее у электрички, нанес несколько ударов по голове, оттащил в лес в трехстах метрах от дома и надругался над девушкой, причинив ей невыносимые страдания перед смертью.

Пока СМИ кричали о скандальном убийстве иностранки, Гаськов... ходил на курсы актерского мастерства и обсуждал с однокурсниками новости о маньяке. Задержать его не могли. Но театральную карьеру он все равно провалил — его отчислили за пьянство и прогулы.

Роковая ошибка и «двойник»

Вернувшись в Бердск, Гаськов убивает 25-летнюю Юлию Забиранник у нее же в квартире, забыв на месте бутылку со следами. Его арестовывают. Но здесь случился парадокс: пока он сидел в СИЗО, нападения в городе продолжались. Следствие решило, что взяли не того, и спустя время отпустили Гаськова.

Впоследствии нашли настоящего «Бердского маньяка» — Михаила Юдина. Выяснилось, что друзья убивали вместе, но Гаськов отделался испугом. В 2004 году он вышел на свободу, будучи, по сути, чистым перед законом за серию убийств. Это был страшный сбой системы, который стоил жизни десяткам людей.

«Безобидный холостяк» и падчерица

Освободившись, Гаськов устроился водителем, завел страницы в соцсетях. В статусе он написал пророческую фразу:

«Холостяк — существо безобидное, потому что безрогое...».

Соседи и коллеги считали его обаятельным мужиком. Никто не знал, что он делает с детьми...

В 2006 году его снова посадят — за то, что он сделал с 11-летней девочкой, которую он напоил алкоголем и заразил венерической болезнью. Получив 10,5 лет строгого режима, он вышел в 2016-м. И снова начал сначала: работа, женитьба, маскировка.

Лишь в 2023 году правосудие дало трещину. Гаськов надругался над 17-летней падчерицей. Девушка нашла в себе силы рассказать матери. Этого оказалось достаточно, чтобы запустить маховик...

Генетика против актера

Спустя 20 лет после резни 2002 года подмосковные следователи сняли пыль с нераскрытых дел. Современные тесты ДНК дали результат: биологические следы Гаськова идеально совпали с теми, что были найдены на местах преступлений.

В январе 2025 года его взяли. На допросах он не ломался.

«Привлекла внешность нерусская. Я ее оттащил и силой кинул на землю», — цитируют его «Вести».

Он описывал пытки спокойно, как роль в театре, которую он наконец-то выучил. Ни слез, ни содрогания...

Сейчас 49-летнему уроженцу Новосибирской области грозит пожизненное. Следователи проверяют его на причастность к десяткам пропаж женщин в Москве и регионах. Если он убивал с 1995 года, попадая в руки полиции лишь эпизодически, цифра «100» может оказаться не хвастовством, а жестокой реальностью...