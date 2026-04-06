Безупречный аристократ. Трагическая судьба и великие открытия Николая Склифосовского

В истории российской медицины найдется немного имен, которые были бы столь широко известны и в то же время — окружены таким количеством домыслов и легенд. Для миллионов соотечественников фамилия Склифосовского прочно ассоциируется с московским Институтом скорой помощи и бессмертной фразой из комедии Гайдая «Кавказская пленница»: «Короче, Склифосовский». Но за популярным образом и фамилией стоит фигура огромного масштаба: виртуозный хирург, участник четырех войн, ученый и новатор (разработавший систему хирургического лечения различных заболеваний), а также человек поистине трагической судьбы. Подробнее о том, как мальчик из карантинной зоны, пройдя через сиротство и лишения, совершил революцию в хирургии и спасал жизни там, где это казалось невозможным — в материале MIR24.TV.

Родом из Карантина

Биография Николая Васильевича Склифосовского началась 6 апреля 1836 года на хуторе Карантин, недалеко от тихого провинциального городка Дубоссары Тираспольского уезда Херсонской губернии. Это место было своеобразным медицинским форпостом Российской империи: здесь располагалась станция для проверки продуктов и тыловой госпиталь для инфекционных больных. Отец Николая — Василий Павлович Склифосовский — был потомственным дворянином, но поместья не имел, а на государственной службе занимал скромную должность письмоводителя Дубоссарской карантинной конторы.

По семейной легенде, фамилия Склифосовский произошла от греческой Склифос (и, по всей видимости, предками будущего знаменитого хирурга по отцовской линии были греки). Девичья фамилия матери — Платонова.

Воспоминаний о ранних годах Николай Васильевич не оставил. Все, что известно об этом периоде жизни будущего хирурга, дошло до нас благодаря запискам его дочери Ольги, которые были адресованы ее детям и внукам. В своих мемуарах Ольга Николаевна рассказывала о пожаре, на котором едва не погиб восьмилетний Коленька:

«Дом был деревянный под соломенной крышей и горел как свечка. Мать, собирая детей, хватилась, что младшего мальчика нет. Она бросилась к окну, около которого стояла кроватка, схватила его сонного, и в ту минуту, как она его вытаскивала в окно, потолок комнаты рухнул.

Семья была многодетной: у Склифосовских было 12 детей, которые жили на скудное жалование отца. Когда на юге России вспыхнула эпидемия холеры, родители были вынуждены отдать младших детей в одесский приют. Вскоре дети остались круглыми сиротами: родители не перенесли страшную болезнь.

Два обморока и путь в профессию

Возможно, именно судьба матери и отца предопределила будущий выбор профессии Склифосовского. Николай смог получить хорошее образование: сначала с серебряной медалью окончил гимназию в Одессе, а затем — уже с отличием — медицинский факультет Московского университета, где судьба свела его с великим хирургом Федором Ивановичем Иноземцевым, первым русским врачом, применившим наркоз.

Студенческий быт Склифосовского был более чем скромным, а студенческие годы отметились двумя символичными эпизодами. При виде крови на своей первой учебной операции он упал в обморок. Однако, проявив удивительное упорство, второе занятие будущий ученый перенес уже более спокойно. А вот второй глубокий обморок, согласно легенде, случился с ним по другой причине: изучая анатомию, студента однажды нашли без сознания около трупа.

Эти случаи как нельзя лучше характеризуют его личность: путь к вершинам лежал через преодоление собственных страхов и титанический труд. В 1859 году 23-летний Николай Склифосовский получил диплом с отличием. Ему предложили остаться на хирургической кафедре, чтобы в скором будущем защитить диссертацию, но сам он помнил, какую роль в его жизни сыграла Одесса. Вскоре молодой врач вернулся в главный черноморский порт России и поступил на место клинического ординатора: именно городская больница Одессы и стала школой, где росло и оттачивалось мастерство Склифосовского-хирурга.

Ученую степень доктора медицины он получил в Императорском Харьковском университете в 1863 году (за диссертацию «О кровяной околоматочной опухоли). В следующем году Склифосовского отправили за границу, где он провел более двух лет, изучая и перенимая опыт иностранных коллег.

Главный военврач XIX века

В Берлине Склифосовский учился у знаменитого профессора Рудольфа Вирхова, чья теория клеточной патологии стала основой научного мышления врачей на годы вперед. Там же стажировался у основателя немецкой хирургической школы Бернгарда Лангенбека — самого быстрого хирурга своего времени. Ко времени заграничной командировки относится и первый опыт Склифосовского в военно-полевой хирургии. Летом 1866 года началась Австро-прусская война.

Отметим, что Склифосовский принимал участие в нескольких военных кампаниях: австро-прусской войне (1866-1868) в составе действующей прусской армии в качестве полкового врача, франко-прусской войне (1870-1871) в качестве врача-хирурга в военных госпиталях, сербско-черногорско-турецкой войне (1876), где был военно-полевым хирургом. Русско-турецкая война (1877-1878) стала для Николая Васильевича уже четвертой, самой продолжительной и тяжелой. Он был ведущим хирургом Русской императорской армии.

Также Склифосовский внес огромный вклад в принципы оказания помощи. «Сортировка раненых на главном перевязочном пункте — есть самый существенный вопрос, — указывал он в рекомендациях военным врачам. Всех раненых Николай Васильевич разделял на четыре категории по степени тяжести, что позволило своевременно оказывать им необходимую и неотложную помощь (во время Великой Отечественной войны данные принципы сортировки и эвакуации раненых при оказании им первой помощи спасли сотни тысяч жизней).

Хирургия будущего

Еще в 1871 году Склифосовского пригласили в Петербург — преподавать в Императорской медико-хирургической академии (ныне — Военно-медицинская академия). Он поселился в доме № 8 по Стремянной улице. При этом Склифосовский не оставлял обязанности врача и продолжал оперировать параллельно с преподавательской и научной работой.

Николай Васильевич одним из первых начал удалять кисты яичников, чем способствовал развитию в России хирургии брюшной полости. Также он предложил оперативное лечение мозговых грыж, грыж брюшной стенки, рака языка и челюстей, желудка, оперативное удаление камней мочевого пузыря, разработал показания к хирургическому лечению заболевания желчного пузыря.

В московский период (в 1880 году Склифосовский переехал в Москву, где вскоре стал деканом медицинского факультета Московского университета) он одним из первых стал применять гастростомию. Также Склифосовский убедил чиновников Московской городской думы в необходимости создания университетских клиник, которые позже станут учебными и научными клиническими базами университета. В Петербурге (куда Склифосовский вернулся в 1893 году) он первым применял «пуговицу Мерфи. Из других выдающихся его нововведений в русской хирургии — применение пузырчатого шва. Также применял и сам разрабатывал новые способы пластических операций, пропагандировал методы антисептики и асептики и одним из первых в России ввел оба метода в хирургическую практику.

«Николай Васильевич Склифосовский, именем которого названа крупнейшая больница в Москве, внес неоспоримый вклад в области военной медицины, — говорит кардиолог, врач функциональной диагностики и член российского общества кардиологов Ольга Перфильева. — Он внедрил антисептики, впервые применил местное обезболивание и разработал наркозный препарат. Отличался удивительной трудоспособностью и мог оперировать несколько суток подряд.

До Склифосовского в российской хирургии не было принято проводить операции в условиях стерильности: он одним из первых не только в России, но и в Европе ввел горячую обработку инструментов и медицинского белья. А еще он на собственные средства издавал журналы «Хирургическая летопись и «Летопись русских хирургов.

«Светя другим, сгораю сам»

Аристократ Николай Склифосовский (так — за благородство и безупречный стиль — его называли ученики) спас тысячи жизней, но в личной жизни его преследовали трагедии. Первая жена Елизавета Густавовна, подарившая врачу двух сыновей, Николая (1866-1909) и Константина (1869-1892), и дочь Ольгу (1865-1960), умерла от тифа в 24 года.

Вторая супруга — Софья Александровна Шильдер-Шульднер — была прекрасной пианисткой, но свою жизнь она предпочла посвятить мужу. Их крепкая любовь подарила миру шестерых детей, но не всем им было суждено пережить отца.

Сам Николай Васильевич в возрасте 64 лет (после перенесенного инсульта) переехал в свое имение Яковцы в Полтавской губернии. Спустя четыре года Склифосовский скончался. Он был похоронен в Яковцах.

Из всех девяти детей выдающегося ученого до преклонных лет дожила только старшая дочь Ольга, которая и оставила нам воспоминания о своем отце.

В семидесятых годах двадцатого века на могиле Николая Васильевича Склифосовского был установлен памятник. Надпись на русском и латинском языках гласит: «Светя другим, сгораю сам».