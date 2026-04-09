Семейный рок: что случилось с родными братьями Наины Ельциной

За образом Наины Ельциной — женщины, которая почти десять лет была первой леди новой России, — скрывалась тяжелая семейная история. Судьба семьи Гириных похожа на дурной сценарий: один за другим мужчины этого рода уходили из жизни при жутких и одинаково нелепых обстоятельствах.

Трагедия отца

Иосиф Алексеевич Гирин, отец Наины, родился в 1910 году в селе Титовка Оренбургской области. Человек сурового нрава, он много работал — то на стройке, то на железной дороге. Но главная история связана с его дочерью. При рождении Наину назвали Анастасией. Однако отец мечтал, чтобы она стала учительницей, и решил: ученикам будет трудно выговаривать «Анастасия Иосифовна». Поэтому он переименовал дочь в Наину. Считается, что он хотел избавить её от тяжелой судьбы. Но самому Иосифу Алексеевичу это не помогло.

В 1966 году, когда семья жила в Оренбурге, 56-летнего Гирина на глазах у родных сбил пьяный мотоциклист. Он погиб на месте.

Смерть двух братьев

Всего в семье, помимо Наины, было еще пятеро детей: дочь Роза и сыновья Виталий, Владимир, Анатолий и Леонид. И если судьба младших братьев сложилась относительно благополучно, то старшие погибли при обстоятельствах, заставляющих вспомнить о родовом проклятии.

Анатолий Гирин родился горбатым. Но эта особенность не представляла для него угрозы. Тем не менее в 30 лет его сбила машина. Леонид, младший брат, погиб в подростковом возрасте, попав под поезд. Так трое мужчин семьи Гириных стали жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Именно в тот тяжелый период, когда в семье одно за другим случались несчастья, судьба свела Наину Гирину с Борисом Ельциным. Позже Борис Николаевич признавался, что пожалел Наину:

«Я чувствовал, что просто обязан взять эту слабую и добрую девушку под свое крыло».

Живущие братья

Владимир и Виталий — младшие братья Наины — избежали трагической участи. Но и здесь не обошлось без мистики. Владимир женился на украинке и уехал жить на её родину. Виталий, работавший на стройках в Свердловске, долгие годы не поддерживал связь с именитыми родными. Они выбрали тихую жизнь вдали от политики, и это, видимо, спасло их.

Символический разрыв

Существует версия, что смена имени изменила судьбу. Мол, Анастасия-Наина потеряла нескольких близких людей практически при одинаковых обстоятельствах. Может быть, если бы она осталась Анастасией, судьба распорядилась бы иначе? Вопрос, на который уже не найти ответа.