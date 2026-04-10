Лев Лещенко: о первом браке и личной драме

В этом году Лев Лещенко отметил свой 84-й день рождения. И хотя сегодня главный голос советской эстрады редко выходит на сцену и почти не появляется на светских вечерах, за его жизнью все так же пристально следят тысячи поклонников, писала автор канала «СильнаЯ и СтильнаЯ в 60+».

Впервые Лев Валерьянович женился еще в ГИТИСе. Его избранницей стала Алла Абдалова — яркая, талантливая красавица, расположения которой молодому Лещенко пришлось добиваться долго и упорно. Свадьбу сыграли через два года после знакомства. Сначала ютились у родителей Льва, потом переехали в собственное жилье в Чертаново. Они были красивой парой не только в жизни, но и на сцене: их дуэт обожали зрители, а исполнение «Старого клена» стало настоящим хитом того времени.

Но за внешним благополучием скрывалась личная драма — в семье так и не появились дети. Позже Алла с горечью вспоминала, что трижды прерывала беременность, а муж, зная об этом, не пытался вмешаться. Отношения начали рушиться в 1974-м, когда Лещенко вернулся с гастролей из Японии: начались бесконечные сцены ревности и взаимные упреки. В 1978 году они развелись. Лев поступил по-мужски — оставил бывшей жене квартиру и машину, предлагал помощь. Но Алла закрылась от мира, оставила карьеру и больше никогда не вышла замуж.

Вторую любовь, Ирину Багудину, Лещенко встретил еще будучи в первом браке — увидел эффектную 22-летнюю брюнетку на гастролях в Сочи. Эта встреча перевернула его жизнь. Вместе они уже почти 48 лет. И хотя паре пришлось смириться с тем, что родителями им стать не суждено, ведь в те годы возможности медицины были ограничены, а ЭКО еще не существовало, их союз называют одним из самых крепких и искренних. Несмотря на отсутствие детей, они смогли сохранить тепло и нежность друг к другу на десятилетия.

Сегодня Лев Лещенко живет в подмосковной усадьбе, которая стала итогом сорокалетнего пути к мечте. Вместе с женой Ириной он перестроил коттедж под себя: кабинет, бар, бильярдная для мужа и уютный прованс для жилых комнат. Беседка с камином и барбекю стала сердцем дома. Но за каждой стеной скрыта история: первой жене Алле Абдаловой пришлось пережить боль и одиночество, хотя она стала музой и спасательным кругом артиста, писал «ГлагоL».