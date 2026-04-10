Николай Каманин: человек, спасший челюскинцев и открывший Гагарину путь в космос

Его жизнь удивительная и захватывающая дух. Достаточно назвать только два факта в его биографии и станет понятным, что речь идет о человеке совершенно незаурядном – он возглавлял отряд летчиков, спасших челюскинцев и стал Героем Советского Союза № 2. И именно он нашел, сформировал, обучил первых космонавтов планеты и определил, что в космос 12 апреля 1961 года полетит Юрий Гагарин. Это – генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин.

У первого полета человека в космос было два «автора». Сергей Королев отвечал за техническую часть, создание ракет. А вот за подбор и подготовку космонавтов на борту всю ответственность нес генерал-полковник авиации Николай Каманин. Именно он решил, что первым на околоземную орбиту отправится старший лейтенант Гагарин.

Было одно обстоятельство, на которое впоследствии обратили внимание и назвали мистическим – оно каким-то очень странным способом связало биографии Каманина и Гагарина. Экспедиция по спасению челюскинцев началась с отправки экипажей летчиков теплоходом из Петропавловска-Камчатского на крайний север 9 марта 1934 года. В это день в деревне Клушино под Смоленском родился Юрий Гагарин.

Но для молодого летчика Николая Каманина все началось гораздо раньше этой даты. Родился он 18 октября 1909 года в селе Меленки Владимирской губернии. Но во всех документах стоит 1908 год. Дело в том, что при поступлении в летную школу он приписал себе один год, исправив в документах девятку на восьмерку. В этом признается сам Каманин в своей повести «Моя биография только начинается».

В семье было семеро детей, отец, Петр Иванович, сапожник в артели, мать, Стефанида Даниловна, домохозяйка. Во время Гражданской войны глава семейства скончался от тифа, мать пошла на фабрику ткачихой. Она сумела не только выкормить детей, но и создать такие условия, что все они получили образование.

Девятилетку Николай закончил в 1927 году и в тот же год стал военнослужащим Красной Армии. В 1928 году поступил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА – знаменитую «Тёрку». А на следующий год Каманин уже курсант 2-й военной школы летчиков им. Осоавиахима в Борисоглебске. Техника тогда была несложной, обучение длилось недолго, поэтому в том же 1929 году получил звание младшего летчика.

Местом службы определили Дальний Восток – авиаэскадрилью им. Ленина. Всего за четыре года Каманин проходит путь от младшего летчика до командира авиаотряда. Так что совершенно не случайно, что когда стали подбирать летчиков для спасения экспедиции с потерпевшего крушение теплохода «Челюскин», то в феврале 1934 года командиром смешанного отряда был назначен именно Каманин.

Семерым пилотам удалось спасти 104 человека, и они стали первыми Героями Советского Союза – указ о присвоении звания и награждении орденом Ленина вышел 20 апреля 1934 года. Каманин был под №4. А вот когда в 1939 году был учрежден знак Героя – Золотая Звезда, то он получил ее за №2.

Потом была Военно-воздушная академия им. Жуковского и командные должности по ее окончании. В качестве командира Харьковской авиабригады участвовал в советско-финской войне, потом полковник Каманин стал заместителем командующего ВВС Среднеазиатского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны на фронт попал не сразу, а только летом 1942 года командиром 292 авиаштурмовой дивизии 3-й воздушной армии на Калининском фронте. Летчики отмечают, что именно Каманин много сделал для определения тактики штурмовиков Ил-2, которые немцы прозвали «черной смертью», а наши — «летающими танками».

Впоследствии командовал авиакорпусами, как смешанными, так и штурмовыми. Участвовал практически во всех крупных операциях. Получил звания генерал-майора, а затем и генерал-лейтенанта. Только персонально Верховный Главнокомандующий за время войны объявлял благодарность 12 раз. Николай Каманин был участником Парада Победы на Красной площади.

После войны командовал своим корпусом. Потом отвечал за летную подготовку в ДОСААФ, продолжил учебу – окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии им. Ворошилова (сейчас это Академия Генштаба). Главным направлением деятельности стало подготовка кадров — от самых низов в аэроклубах до усовершенствования летчиков.

И вот тут становится понятным, почему именно Николаю Каманину поручают найти и собрать первый отряд космонавтов. Он сам специалист высочайшего класса, у него колоссальный опыт выполнения задач в экстремальных условиях – вспомним то же спасение челюскинцев. И он обладает невероятным опытом по подготовке кадров.

И еще один наиважнейший момент – Каманин был легендой. Его авторитет среди летчиков, а уж тем более молодых, непререкаем. Не зря же в отряде космонавтов его тут же прозвали «батей». А если быть точнее – «суровым батей». Спуску ни за что не давал, но делал это с такой любовью к подчиненным, что те даже наказания принимали безоговорочно. Хвалить, кстати, тоже не забывал.

Первыми в отряд космонавтов зачислили Гагарина, Титова, Нелюбова, Быковского, Поповича, Николаева. У каждого была своя история за что и как попали в этот отряд. Но отбирал и всех обучал именно генерал Каманин. Если Королев отвечал за технику, то Каманин за людей. Все что мы знаем сейчас как Центр подготовки космонавтов – создал Каманин.

8 апреля 1961 года состоялось заседание Государственной комиссии под председательством Константина Руднева. На нем рассмотрели и утвердили задание на первый космический полет с человеком на борту. Его составили, а затем подписали два человека – Королев и Каманин.

Каманин же определил, кто первым полетит в космос. Сам Николай Петрович об этом рассказывал так: «Первый вопрос: кто полетит? От имени ВВС я предложил первым кандидатом на полет считать Юрия Алексеевича Гагарина, а Германа Степановича Титова – запасным. Комиссия единогласно согласилась».

И вот 12 апреля 1961 года. Каманин на ногах уже в 4.50 утра, в 5.30 будят Гагарина и Титова. В 8.50 на стартовой площадке, у автобуса все члены отряда космонавтов без команды ринулись обнимать Гагарина. Пришлось вырывать его силой. От автобуса до лифта Гагарина провожают Королев, Каманин, маршал Москаленко и Руднев. Перед лифтом именно Каманин в последний раз перед стартом обнял Гагарина и сказал:

«До встречи через полтора часа у Куйбышева».

По расчетам приземлиться Гагарин после полета должен был именно там, около нынешней Самары. Туда Каманин и вылетел. Уже в самолете услышали сообщение ТАСС об успешном полете первого человека в космос. Рассказывают, что надо было видеть, как танцевали и прыгали на борту все эти маршалы и генералы!

В реальности Гагарин приземлился под Саратовом, но вскоре доставили в Куйбышев, а оттуда вместе с Каманиным он вылетел в Москву. Никогда еще страна и весь мир не испытывали такого триумфа.

А Николай Петрович Каманин еще долго отвечал за подготовку всех космонавтов страны, и даже в отставке был помощником главкома ВВС по космосу. Именно он 12 апреля 1961 года, тогда у лифта, благословил человечество на новую космическую эру.