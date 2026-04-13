Умерла Вера Холодная, родная внучка и полная тезка звезды немого кино

В возрасте 85 лет в Стамбуле умерла Вера Владимировна Холодная (Гибелрт), родная внучка богини немого кино, знаменитой киноактрисы Веры Холодной.

Мы с Верой Владимировной приятельствовали больше десяти лет. Она была очень русским человеком, хотя в России не жила ни дня.

Прекрасно говорила на русском языке.

- Я знаю английский, немецкий, французский, турецкий языки. Но думаю и Богу молюсь только по-русски. Молитва "Отче наш" ни на одном языке так сердечно не звучит, как на русском. Это о многом говорит, - говорила Вера Владимировна.

Она была дочерью младшей дочки кинозвезды - Нонны. Когда Вера Холодная (старшая) умерла в 1919 году, возрасте 25 лет в Одессе, Нонне было шесть лет. Ее старшая сестра Женя была на два года старше.

В стамбульской квартире внучки кинодивы хранилась пленка, на которой были запечатлены похороны бабушки.

- Без слез смотреть не могу, у гроба стоят две малютки, мама и тетя Женя. Сердце разрывается, - говорила Вера Владимировна.

Ее мужем был англичанин, который руководил турецкой фармацевтической компанией, она замуж вышла рано, в 17 лет.

Вспоминала, как своим двоим сыновьям в детстве пела колыбельные на русском языке, но свекровь ей запрещала, считая русский язык синонимом коммунизма, который она не любила.

Вера Холодная-младшая долгие годы была прихожанкой стамбульского православного храма Андрея Первозванного.

В 2019 году она впервые прилетела в Россию. Заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис пригласил ее на фестиваль кино "Хрустальный источникъ", который проходит в курортном городе Ессентуки. Тогда у нее случилась неделя настоящего счастья. Она не могла надышаться русским воздухом, наговориться по-русски.

На фестивале в честь ее легендарной бабушки на главной площади Ессентуков заложили именную звезду. Внучка не могла скрыть слез счастья.

- Я здесь абсолютно счастливый человек. Как в России любят и чтут мою бабушку. Это невероятно! И меня люди выкупали в любви, - улыбаясь, говорила она.

Она потом часто вспоминала ту фестивальную неделю, называла ее счастьем.

Ее мать Нонна Холодная прожила 99 лет, последние десятилетия жизни жила в США.

Внучка всю жизнь бережно хранила много фотографий легендарной бабушки, ее веер и перчатки.

- Вера Владимировна умерла 11 апреля в Великую субботу, накануне Пасхи. Умерла во сне, как и мечтала, - сказала Марина Яровая, жительница Стамбула.

Марина написала несколько книг о русской эмиграции Стамбула. Они в Верой Владимировной дружили. О дате и месте похорон Веры Холодной-младшей будет сообщено дополнительно.

С ее уходом для многих русский Стамбул осиротел, она была одним из его последних символов. Добрая, скромная, немногословная. Аристократка духа. Спасибо, что встретились…