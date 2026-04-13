Почему главу правительства СССР считали сыном Николая II

Он носил самую обычную фамилию — Косыгин. Сын токаря, в прошлом красноармеец. Но во второй половине XX века по кабинетам советской номенклатуры пополз странный слух: глава правительства СССР Алексей Николаевич Косыгин — не кто иной, как чудом спасшийся наследник императорского престола, сын Николая II.

Откуда взялась эта невероятная теория и есть ли в ней хоть зерно правды?

Косыгин, которого мы не знали

Алексей Косыгин возглавлял Совет министров СССР 16 лет — дольше, чем кто-либо в истории. При нем страна пережила «золотую восьмую пятилетку», в блокадном Ленинграде он прокладывал легендарную «Дорогу жизни», а его экономические реформы позже скопировал Китай. Но при всей публичности его биография зияла белыми пятнами. Семейных альбомов не осталось — фотографий детства и юности практически нет.

Стремительный взлет тоже смущал современников. В 1936 году он пришел на фабрику простым инженером. Через полгода — начальник смены, через год — директор. В 34 года — фактический глава Ленинграда, в 35 — нарком СССР.

Главные аргументы сторонников

Первым эту версию в 2015 году озвучил публицист Сергей Желенков. Он уверял: в ночь расстрела царскую семью вывели через подземный ход. Сторонники подхватили и развили теорию:

Внешнее сходство. Сравнивали уши, губы и подбородок Косыгина с цесаревичем Алексеем. Пришли к выводу: это один и тот же человек.

«Дорога жизни». В 1942 году Косыгин организовал снабжение блокадного Ленинграда. Говорят, он будто бы знал Ладогу как свои пять пальцев — потому что в детстве ходил по озеру на яхте «Штандарт».

Особое отношение Сталина. Вождя называли по-разному, но Косыгина он никогда не трогал. Более того, в узком кругу величал его «царевичем». В 1949 году, накануне «Ленинградского дела», когда арестовывали всех соратников, Сталин вдруг приказал Косыгину остаться. И его не тронули.

Суровая правда: что говорит архив

Эти аргументы рассыпаются в прах, стоит заглянуть в документы.

Запись в метрической книге. В Центральном историческом архиве Петербурга хранится запись о рождении и крещении Алексея Косыгина в семье токаря Николая Ильича и Матроны Александровны.

Несовместимая болезнь. Цесаревич Алексей страдал тяжелой формой гемофилии. Он разбивался в кровь при малейшем ушибе. Человек с таким диагнозом не мог бы ни воевать в Гражданскую войну, ни работать по 16 часов на заводе, ни прожить активную жизнь до 76 лет.

Да и внешность при детальном рассмотрении не совпадает — у Косыгина и цесаревича совершенно разная форма ушных раковин.

Почему в это верят?

Мифы живучи не из-за фактов, а из-за нашего желания в них верить. В стране, где власть десятилетиями была забетонирована, так хочется найти тайную пружину. Мысль о том, что страной управлял наследник Романовых, мирит красных с белыми, примиряет империю с советской властью. Жертва становится творцом, трагедия обретает хэппи-энд.

Сам Косыгин, если бы услышал эту байку, скорее всего, рассмеялся бы в ответ. И был бы абсолютно прав. Он был прагматиком, «арифмометром» и великим инженером. Для истории этого более чем достаточно.