Тимофей Сладков: как закончилась жизнь человека, убившего Чапаева

Василий Иванович Чапаев умирал долго. Официальная версия — пуля в живот, попытка переплыть Урал, последний удар кинжальной волны. Но кто именно послал ту пулю, разведчики не знают. Зато знают, кто спланировал ту ночь. И звали его Тимофей Сладков. Для советской истории — просто "убийца Чапаева". Для белых — герой и полковник. Памятник ему поставили только в 2020 году. И тут же снесли. Споры вокруг этой фигуры не утихают до сих пор. В чём же загадка человека, сломавшего легенду?

Казачья кость

Тимофей Ипполитович Сладков родился в 1884 году в семье уральского есаула. С детства ему была уготована военная карьера: дед — генерал-майор, окружение — офицеры. Сразу после кавалерийского училища попал в лейб-гвардии Атаманский полк, женился на дочери генерал-лейтенанта и быстро вписался в военную элиту империи. К началу Первой мировой служил в Главном управлении Генштаба — месте, где грели кресла, а не воевали.

Но Сладков сам попросился на фронт. Воевал храбро, собрал несколько орденов и дослужился до полковника досрочно — 13 ноября 1917 года. Когда власть сменилась, он не колебался. Летом 1918 года уральские казаки поднялись против Советов, и Сладков встал во главе одного из полков.

Ночь, которая всё решила

Самой громкой операцией в его карьере стал рейд на станицу Лбищенскую 5 сентября 1919 года. Сладков командовал отрядом из 1150 сабель с пулемётами и орудиями. В 25 километрах от села казаки затаились в камышах, бесшумно сняли посты и вихрем ворвались в спящий штаб дивизии Чапаева. Красные не ожидали атаки — штаб был уничтожен почти полностью. Сам Чапаев, по основной версии, погиб при попытке переплыть Урал.

Кто именно выстрелил в легендарного комдива, так и осталось неизвестным. Но ответственность за операцию лежала на Сладкове. Хотя его внучка потом напишет:

"Сладков руководил рейдом на расстоянии, его в тот момент в станице не было".

Но это уже детали. Главное — именно этот рейд навсегда связал его имя с гибелью Чапаева.

Жизнь после

Когда белые проиграли, Сладков ушёл в эмиграцию. Через Каспийское море добрался до Персии, потом перебрался во Францию. Поселился под Парижем, в городке Монморанси. Там он активно участвовал в жизни эмигрантской общины, состоял в Союзе русских военных инвалидов. По легенде, в 1930-х к нему даже приезжали советские дипломаты — уточнять детали гибели Чапаева. Чем кончилась та встреча, неизвестно.

Умер Сладков в 1956 году в инвалидном доме под Парижем. Похоронен там же. На родине о нём долго никто не вспоминал.

Памятник, который не прижился

Всё изменилось в октябре 2020 года. В селе Красном Оренбургской области торжественно открыли памятник Тимофею Сладкову. Бюст поставили на улице Чапаева, у стен православного храма. Инициатором выступило Оренбургское войсковое казачье общество, а деньги собирали частными пожертвованиями. Внук полковника, живущий во Франции, прислал благодарственное письмо.

Но общество раскололось. Коммунисты назвали установку "провокацией и попыткой переписать историю". Местные жители требовали снести монумент. Внучка Чапаева, Татьяна, была категорична:

"Рожу бы намылить собственной рукой!"

Губернатору пришлось вмешаться и поручить разобраться вице-губернатору. Скандал бушевал месяц. В итоге памятник демонтировали.

Зеркало гражданской войны

История Тимофея Сладкова — это не просто биография одного казака. Это зеркало, в котором отразилась вся трагедия Гражданской войны. Для одних он герой, для других — враг. Памятник ему простоял всего месяц, но успел разделить людей так же, как сто лет назад разделила их сама война. И, видимо, это противостояние не закончится ещё долго. А может, никогда.