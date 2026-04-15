Николай Кибальчич: как гениальный инженер стал цареубийцей

145 лет назад был казнён Николай Кибальчич — участник убийства российского императора Александра II и гениальный инженер, разработавший один из первых в мире проектов реактивного летательного аппарата. По словам историков, Кибальчич обладал обострённым чувством справедливости и хотел найти решение многим общероссийским проблемам — от развития транспортной инфраструктуры до преодоления негативных последствий крестьянской реформы. Однако его инженерный талант члены радикальной организации «Народная воля» использовали при подготовке цареубийства. Эксперты по его уголовному делу требовали сохранить Кибальчичу жизнь, чтобы он работал на благо страны. Однако суд решил иначе. Изобретателя повесили, широкая общественность узнала о его научных идеях только несколько десятилетий спустя.

Из семинаристов — в бомбисты

Николай Кибальчич родился 31 октября 1853 года в посёлке Короп Черниговской губернии в семье священника. По настоянию отца он окончил духовное училище и поступил в Черниговскую духовную семинарию. Но затем в семье произошла размолвка. Николай решил не идти по отцовским стопам и продолжил образование в Новгород-Северской гимназии, которую окончил с серебряной медалью. Настоящую страсть Николай испытывал к чтению. Педагоги отмечали выдающиеся способности молодого человека в изучении математики и языков.

В 1871 году Кибальчич поступил в Институт инженеров путей сообщения. Вуз он выбрал исходя из внутренних убеждений: по его мнению, развитие сети железных дорог должно было обеспечить России прогресс в сфере торговли, промышленности и техники, а также повысить благосостояние народа. Но после окончания двух курсов Николай решил сменить специальность и перевёлся в другое престижное учебное заведение — Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге.

Врачом Кибальчич так и не стал. Во время учёбы в академии он увлёкся социалистическими идеями и хождением в народ. В 1875 году Николай был арестован за то, что передал крестьянину запрещённую книгу, и почти три года провёл в тюрьме. А когда был освобождён под надзор полиции, ему отказали в восстановлении в академии.

«Его покорило народничество, мысль о том, что социализм в России может прийти через крестьянскую общину. По его мнению, после освобождения крестьян коллективный труд, коллективное житьё приведут к справедливому обществу. Он в это действительно верил», — пояснил в беседе с RT кандидат исторических наук Леонид Ляшенко.

В тюрьме, по словам самого Кибальчича, в его душе произошёл нравственный переворот. Он решил, что революционных изменений в России можно добиться только путём террора. При этом сам Николай по натуре был сугубо мирным человеком и никогда бы ни на кого не поднял руку. Он понимал, что террор — зло, но считал это зло необходимым.

Вскоре после освобождения из тюрьмы Кибальчич вступил в группу «Свобода или смерть», которая входила в состав организации «Земля и воля». В конце 1878 года он перешёл на нелегальное положение. Полиция заметила отъезд поднадзорного из Санкт-Петербурга в Москву, но по дороге потеряла его.

«Народническое движение возникло как реакция на крестьянскую реформу 1861 года. Её отрицательные моменты — это то, что крестьяне получили недостаточное количество земли для нормального существования. Их при освобождении заставили платить огромный выкуп — фактически даже не за саму землю, а за те повинности, которые они до того несли в пользу помещика. Сам выкуп был растянут на полвека. То есть крестьяне попадали в долговую кабалу к государству. Также народники были недовольны отсутствием в России серьёзных политических реформ — конституции, официально зафиксированных гражданских прав. Кибальчич примкнул к самой радикальной части народников, выступавшей за активную политическую борьбу с правительством путём индивидуального террора», — рассказал RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Изобретатель и цареубийца

В дальнейшем Кибальчич стал агентом исполкома радикальной организации «Народная воля». Он занимался изучением взрывчатых веществ, научился в домашних условиях изготавливать нитроглицерин и динамит. Параллельно, используя свои инженерные знания, он обдумывал проект создания летательного аппарата.

Его знакомые вспоминали, что Николай был альтруистом: он был готов отдать последнюю копейку, чтобы помочь нуждающимся. Они отмечали его опрятность, скромность, вежливость — и при этом некоторую холодность в общении. Несмотря на очень высокий уровень интеллекта, он никогда не кичился перед окружающими своими знаниями.

Кибальчич был не слишком разговорчив и даже среди революционеров держался особняком. Объясняя, почему он холост, говорил, что не умеет ухаживать за женщинами, да и времени у него на это нет.

«Народная воля» готовила одно покушение на Александра II за другим, а Кибальчич снабжал организацию самодельными взрывными устройствами собственного изобретения. Именно он подготовил метательные бомбы для покушения 13 марта 1881 года, от полученных ранений император скончался.

Один из бомбистов, Николай Рысаков, был задержан на месте теракта. Он дал показания против других членов «Народной воли», включая Кибальчича. Вскоре изобретателя задержали на пороге избы-читальни и отправили под арест. Его с пристрастием допрашивали сотрудники политической полиции — Третьего отделения.

Находясь в тюрьме, Кибальчич отправил письмо новому императору Александру III, в котором призвал главу государства провести в России политические реформы, разрешив в стране ряд свобод и легализовав деятельность социалистических организаций. Но царь не захотел слушать народовольца и назвал его предложения фантазиями больного воображения.

«Кибальчич был революционером, человеком крайне идейным. Причастным к цареубийству в российской историографии он останется на веки вечные — невозможно не говорить про того, кто убил царя или приложил к этому руку», — отметил в беседе с RT историк космонавтики и публицист Павел Гайдук.

В тюрьме Николай продолжал работать над созданием «воздухоплавательного прибора», который должен был летать за счёт взрывных пороховых газов. Работа Кибальчича считается одним из первых в истории проектов реактивного ракетного двигателя.

«Если судить с точки зрения современной интеллектуальной собственности, то этот эскиз можно было бы назвать даже не изобретением, а полезной моделью, которая показывала, как управлять аппаратом», — пояснил Павел Гайдук.

Кибальчич просил власти передать его эскиз в Академию наук, но этого никто не сделал. Проект был опубликован лишь 37 лет спустя в журнале «Былое».

Согласно воспоминаниям современников, один из генералов, выступавших на суде в качестве эксперта, просил подарить Кибальчичу жизнь, чтобы использовать его ум на благо страны. Но суд решил иначе. Народовольца приговорили к смертной казни и повесили 15 апреля 1881 года. Свой смертный приговор Николай встретил с философским спокойствием.

В СССР Кибальчича героизировали: его именем назвали кратер на Луне и гору в Антарктиде, а также улицы многих городов страны.