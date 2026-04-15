Юрий Куклачев: история, которую не расскажут в Театре кошек

12 апреля «кошачий папа» страны Юрий Куклачёв встретил 77-й день рождения. За плечами народного артиста — путь из Подмосковья к мировой славе, овации в Лас-Вегасе и Париже. Но кулисы его жизни скрывают трагедии: наркотическая зависимость после страшной травмы, судебные иски о жестокости к животным, и борьба за жизнь после инфаркта на сцене. «Радио 1» вспоминает хронику жизни человека-эпохи.

© runews24.ru

«Черный воронок» и Чаплин: как выживал будущий гений

Юрий Дмитриевич появился на свет в 1949 году в подмосковном Подрезково (сегодня — часть Химок) в семье, где единственным богатством были рабочие руки. Отец, шофер с начальным образованием, и мать-дворник — вот та почва, из которой пророс будущий триумфатор.

Детство Куклачёва пришлось на время, когда страх жил в каждой семье. На отца «настучали» за безобидный анекдот, и дом Куклачёвых превратился в клетку: глава семьи оказался под домашним арестом, а мальчик каждую ночь ждал стука «черного воронка». Поворотным моментом стал просмотр фильма с Чарли Чаплиным. В 7 лет Юра дал себе слово: он станет клоуном, чтобы смешить людей в этом суровом мире.

Однако путь в цирковое училище оказался усеян семью годами отказов. В 1963 году, чтобы выжить, парень пошел учиться на печатника в ПТУ и корпел в типографии «Молодая гвардия». Днем — станок, ночью — мечта: он сбегал в народный цирк при ДК «Красный Октябрь». Терпение и талант дали всходы в 1967 году: победа на Всесоюзном смотре самодеятельности открыла перед юношей двери, о которые он так долго бился.

«Зал визжал от смеха! Я стал первым клоуном Союза, меня показывали по ТВ», — вспоминал позже артист.

Адская боль и морфий: как мать спасла сына от иглы

Попав в ГУЦЭИ (училище циркового искусства), Куклачёв грыз гранит акробатики и жонглирования с фанатизмом обреченного. Но цирк не прощает ошибок. Одно из занятий едва не поставило крест на его карьере: сорвав трюк, он получил тяжелейшую травму ноги с повреждением нерва.

Боль была нечеловеческой. Врачи назначили морфий — проверенный, но смертоносный способ заглушить страдания. Уже после третьего укола организм юного артиста потребовал новой дозы. Куклачёв ловил себя на том, что живет в ожидании укола, того самого «полета», который давала игла. В критический момент вмешалась мать. Увидев сына в измененном состоянии, она произнесла фразу, ставшую якорем:

«Ты хотел быть артистом? С такой зависимостью ты им никогда не станешь».

По словам самого Куклачёва, это было решение на грани жизни и смерти:

«Умру, но не буду наркоманом».

Ломку он пережил без помощи врачей, полагаясь только на волю. С тех пор, как он заявляет, даже алкоголь обходит его стороной.

Карьерный взлет и «кошачья» революция

В 1971 году, получив диплом клоуна-пародиста, Куклачёв начал колесить по стране с «Союзгосцирком». Но ему было тесно в рамках стандартных номеров. Параллельно он поступил в ГИТИС на театроведа, понимая: чтобы стать уникальным, нужно придумать нечто иное. И судьба подкинула ему кошку.

«Мы с женой Еленой (танцовщицей ансамбля Моисеева) шли по улице и подобрали бездомную. Сначала был Кутька, потом Стрелка», — рассказывал артист.

Все знали: кошки не дрессируются. Но Куклачёв решил спорить с природой через любовь и наблюдательность. Заметив, как Стрелка прячется в кастрюле, он родил гениальный номер «Повар и кот». Успех был шоковым. Номер заметил сам Леонид Брежнев. А затем последовали контракты, о которых советские артисты могли только мечтать: Канада, США, Япония, Франция. Куклачёв стал первым советским клоуном, который собрал залы в Лас-Вегасе. В 1990 году, покинув государственную систему, он основал всемирно известный Театр кошек — храм, где пушистые артисты балансируют на шарах и ходят на задних лапах.

«Живодёр»: как банкиры и суды травили артиста

В середине 2000-х интернет взорвали заголовки: «Куклачёв — живодёр». В блогах писали, что знаменитый дрессировщик использует электрошокер, чтобы подчинить животных. Травля была чудовищной, но, как оказалось, имела меркантильную подоплеку.

«Кто-то захотел забрать здание театра под банк, — объяснял позже Куклачёв. — Юристы банкиров запустили утку, что я мучаю кошек. Дети говорили мне: "Папа, там пишут ужас". Я не реагировал, но когда грязь перешла границы, подал в суд».

Процесс артист выиграл с треском. Журналист, поливавший его грязью, не только удалил все «утки», но и выплатил 40 тысяч рублей компенсации. Однако осадочек, как говорят в народе, остался — многие до сих пор вспоминают тот черный пиар, забывая о победе артиста в суде.

Сердце остановилось на сцене: уход из привычной жизни в литературу

12 апреля 2024 года. День рождения. Юбилейное шоу в «Вегас Сити Холле». Зрители ждали чуда, но случилось страшное: у Куклачёва прямо во время выступления случился обширный инфаркт. Артиста увезли в реанимацию, врачи боролись за его жизнь несколько часов.

Чудо произошло: он выжил. Больше того, в интервью Куклачёв сделал громкое заявление:

«Через четыре месяца врач спросил, какие лекарства я пью. Он не поверил, что при таком инфаркте у меня нет шва на сердце. Я сказал: меня вылечили мои кошки».

Но время берет свое. В ноябре 2025 года Юрий Дмитриевич принял эпохальное решение: он официально объявил о завершении карьеры.

«Здоровье больше не позволяет выходить на манеж. Теперь я живу книгами и педагогикой», — цитирует артиста «Известия».

Сегодня Куклачёв отошел от света рампы. Он пишет книги, развивает «Школу доброты» (авторскую методику воспитания детей через любовь к животным) и ездит по колониям для несовершеннолетних. Артист, сам победивший зависимость и смерть, сегодня учит падших детей вставать на ноги. И это, пожалуй, главный его номер.