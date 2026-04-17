На что тратит миллионы Андрей Малахов

К Андрею Малахову можно относиться по-разному: кто-то считает его королем хайпа, кто-то — профессионалом, чувствующим нерв аудитории. Но факт остается фактом: десятилетия в эфире превратили его в одну из самых высокооплачиваемых фигур российского ТВ. И если в студии он разбирает чужое «грязное белье», то свою личную жизнь предпочитает упаковывать в премиальные квадратные метры и редкий антиквариат.

Главный актив телеведущего — грандиозная двухуровневая квартира площадью почти 200 квадратов с «открыточным» видом на Храм Христа Спасителя. Чтобы создать это пространство, Малахову пришлось годами выкупать соседние квартиры, постепенно объединяя их в настоящий частный музей. Интерьер здесь далек от типичного «дорохо-богато»: в спокойных серо-синих тонах и натуральном дереве гармонично уживаются современные скульптуры и серьезная живопись. Увлечение искусством у него не для галочки — в квартире даже предусмотрено отдельное хранилище для картин, которые временно не участвуют в домашней экспозиции, отмечает канал «Анастасия BORSCH-TV».

Но одной квартирой инвестиции не ограничиваются. В «закромах» шоумена есть еще пара любопытных объектов. Свою первую недвижимость в Хохловском переулке он купил в кредит еще в 90-е. Несмотря на скромные 33 квадратных метра, из окон открывается вид на Кремль и храм Василия Блаженного. Сегодня этот объект с современным ремонтом успешно сдается в аренду. Позже, в 2012 году, в коллекции появилась четырехкомнатная квартира на Остоженке — в самом дорогом районе Москвы. Хотя на момент покупки помещение требовало колоссальных вложений, сегодня это — «золотой» актив, стоимость которого растет вопреки любым кризисам.

В автопарке Малахова также царит баланс между комфортом и статусом. Для повседневных задач он выбирает Audi A8, считая ее идеальным «кабинетом на колесах». Для редких поездок в удовольствие в гараже притаился эффектный Chrysler 300C. А вот на светские мероприятия телеведущий предпочитает прибывать на представительском Mercedes-Benz S-класса. Причем сам телеведущий чаще занимает место пассажира — личный водитель позволяет не отвлекаться от рабочих чатов и звонков даже в пробках.

Можно бесконечно спорить о моральной стороне скандальных телешоу, но недвижимость и машины Малахова — это результат его колоссальной работоспособности. В конце концов, каждый зарабатывает как умеет, а он за 30 лет в эфире научился конвертировать внимание зрителя в золото лучше всех.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как выглядит трехэтажный дом площадью в 1,1 тыс. кв. м бывшего ведущего Первого канала Дмитрия Диброва. Рыночная стоимость особняка телезвезды достигает почти 800 млн рублей.