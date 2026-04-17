Что известно о судьбе сына пропавшей в тайге Ирины Усольцевой и ее менеджера

Сын пропавшей в тайге психолога Ирины Усольцевой после исчезновения матери получил престижную работу, а ее SMM-менеджер начала работать в сфере искусственного интеллекта, сообщил "РГ" информированный источник.

По нашим данным, Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первых отношений, принял предложение о трудоустройстве на один из федеральных каналов. На связь с "РГ" он пока не вышел.

Кроме Даниила, одной из последних, кто общался с Ириной Усольцевой, была ее SMM-менеджер Дарья Фурштейн. По ее словам, незадолго до исчезновения она общалась с Усольцевой, и та попросила поставить работу "на паузу", но не уходить.

По данным источников "РГ", Дарья Фурштейн сейчас также работает в сфере информационных технологий и занимается вопросами внедрения искусственного интеллекта.

Ранее стало известно, что поиски семьи возобновлены после схода снега.

Основной версией исчезновения Усольцевых остается несчастный случай.