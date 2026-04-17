Эрзя, чуваш или русский: кем на самом деле Чапаев был по происхождению

Василий Иванович Чапаев — герой, которого в советское время знал каждый школьник. Его портрет висел в каждом кабинете истории. О нем снимали фильмы и писали книги. Но спустя сто лет после гибели легендарного комдива историки до сих пор не могут дать однозначного ответа на простой вопрос: кем же он был по происхождению?

Парадокс Будайки

Чапаев родился 9 февраля 1887 года в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии — ныне это в черте Чебоксар, столицы Чувашии. Вроде бы всё ясно: родился среди чувашей — значит, чуваш. Но не всё так просто.

В его жилах смешались по меньшей мере три крови. Отец Иван Степанович, по документам, был эрзей — этнической группой мордвы, финно-угорского народа. Мать Екатерина Семеновна имела русско-чувашские корни. Сам комдив при этом считал себя русским, говорил по-русски и воспитывался в православной традиции.

И тут начинается настоящая историческая битва, которая идет до сих пор. За Чапаева борются как минимум три народа.

Версия первая: эрзя

Сторонники этой версии указывают на происхождение отца. Иван Степанович был эрзей — это подтверждают многие исторические источники. Эрзя — один из двух субэтносов мордвы (второй — мокшане), финно-угорский народ, издавна населявший Поволжье.

Даже сама фамилия, как считают некоторые исследователи, может говорить об эрзянском следе. В эрзянском языке есть слово «чапомс» — «рубить сруб». А предки Чапаева как раз промышляли плотницким делом, рубили срубы и отделывали дома.

Получается, что по отцовской линии Чапаев был чистокровным финно-угром. Но это только одна часть правды.

Версия вторая: чуваш

Чуваши тоже не хотят уступать легендарного героя. И у них есть весомые аргументы.

Чапаев родился на территории Чувашии. Его мать, Екатерина Семеновна, была чувашкой по национальности. Сам комдив, как утверждают местные историки, в детстве слышал и чувашскую, и русскую речь, а бойцов-чувашей называл земляками.

Правда, последние исследования внесли путаницу. Та самая бабушка-чувашка, на которую любят ссылаться сторонники чувашской версии, оказалась неродной — второй женой деда. Первая его жена была русской. Так что «чистоту» чувашской линии подтвердить не удалось.

Версия третья: русский

А вот эту версию сегодня считают самой обоснованной. И вот почему.

Исследование сотрудника Чувашского НИИ В.А. Нестерова «Новые документы о Чапаевых», проведенное в 1975 году, показало: предки Чапаева чувашских корней не имели. Поселок Будайка, где он родился, был основан в XVI веке как русское поселение после взятия Казани Иваном Грозным.

Да и настоящая фамилия комдива — Гаврилов. Образована она от крестильного имени предка Гаврила. Тоже русская.

Откуда взялась фамилия Чапаев

Тут вообще история анекдотичная. Дед комдива, Степан Гаврилович, работал на сплаве леса на Чебоксарской пристани и постоянно покрикивал на артельщиков: «Чепай! Чепай!» — что означало «цепляй» или «подхватывай бревна».

Кличка приклеилась. Сначала прозвали Чепаем его самого, потом и всех потомков. Так Гавриловы стали Чепаевыми. А уж потом, из-за ошибки в документах, Чепаева записали как Чапаева. Сам комдив до конца жизни подписывался как Чепаев, но история распорядилась иначе.

Кем же он себя считал?

В одном источнике, который, к сожалению, не сохранил точной даты, приводится любопытный эпизод: на вопрос о национальности Чапаев ответил: «Я русский человек грузинской национальности». Шутка, конечно, но в ней — суть. Он был русским по культуре, по языку, по воспитанию и по самоощущению.

Но кровь его была богатой смесью. Эрзя по отцу, чувашка и русская по матери. Каждый из этих народов имеет право считать его своим.

Пожалуй, это и есть главная правда о Чапаеве. Он не принадлежал одному народу. Он принадлежал всем им сразу.