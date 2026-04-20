Идеальная женщина для Ивана Грозного: какие девушки нравились царю

В реальной истории России Иван IV был не просто первым русским самодержцем, а серийным семьянином с пугающим послужным списком. Официально — от четырех до восьми жен. Неофициально — счет наложниц шел на сотни. Но когда государь объявлял смотр невест, он искал не просто тело. Вопреки мифам о дикой похоти, у Грозного был четкий, почти клинический типаж.

Тихая Настасья: ангел-хранитель

Настоящий идеал Грозного умер первым. Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева стала не просто женой, а психотерапевтом на троне. Современники описывали ее как «мудрую, добродетельную и благочестивую». Историк Р.Г. Скрынников указывает: венчание 17-летнего царя с ней было, по сути, браком по любви, а не по расчету. Она была невысокого роста, с длинными темными волосами и правильными чертами лица, но дело было не в красоте — в те времена она «подразумевалась в царской невесте». Главное: Анастасия умела единственным словом или взглядом усмирять припадки ярости у мужа. Именно эта женщина — тихая, набожная и незаметная — была для Грозного идеалом.

Пока она была жива, страна не знала опричного террора. Но 7 августа 1560 года она скончалась. Современный химический анализ останков показал превышение мышьяка в 10 раз, а ртути — в 100 раз. В яде Грозный увидел предательство бояр и поехал по наклонной. Смерть Анастасии стала спусковым крючком, превратившим царя в «Грозного».

Дикая княжна: страсть, не ставшая любовью

Вторая жена, кабардинка Кученей (в крещении Мария Темрюковна), была полной противоположностью первой. Она оказалась в Москве случайно: когда Иван отказался от брака с польской принцессой, послы привезли ему «парсуну» (портрет) черкесской княжны. Описывали ее как гибкую, дикую, своенравную козочку с огромными темными очами, сводившую Грозного с ума.

Это был эксперимент. Царь женился на красоте, надеясь получить прежнюю теплоту. Не вышло. Мария не знала языка, не лезла в дела, но главное — не умела успокаивать. Она сама была взбалмошной и, по некоторым данным, только разжигала гнев супруга. Она родила сына Василия, который прожил два месяца, и умерла в 1569 году. Этот брак доказал Грозному: внешность без характера и языка ему не нужна.

Царская невеста: 15 дней брака и две тысячи казненных

После смерти Марии царь решил подойти к выбору третьей жены по науке. Он устроил грандиозный смотр невест, положив начало традиции, которая продержится в России до XVIII века. По разным данным, со всей страны свозили до двух тысяч девушек. Из них бояре отбирали 24, затем 12. Царь лично беседовал с каждой.

Выбор пал на Марфу Собакину — по описаниям, красоту необыкновенную, тонкую, похожую на «белый колокольчик, покрытый росой». Она была родственницей Малюты Скуратова, но главное — олицетворяла образ кроткой Анастасии. Трагедия случилась мгновенно. Уже после помолвки Марфа начала чахнуть. Царь, плюнув на здоровье, сыграл свадьбу 28 октября 1571 года. Сразу после венчания новобрачная слегла. Через 15 дней она умерла, так и не став женой по факту.

Грозный был в ярости. Он казнил 20 человек, подозреваемых в отравлении. Но остался в дураках: церковь запрещала четвертый брак. Чтобы обойти запрет, царю пришлось доказывать, что он с Марфой «не сообщался». Тело 19-летней девушки работало на его политику.

Колтовская и другие: бытовая жестокость

Четвертую жену, Анну Колтовскую, выбрали той же зимой — это была уже не любовь, а техническая необходимость. Ей повезло меньше других: через три года Грозный сослал ее в Тихвинский монастырь, где она прожила еще 50 лет. Дальше пошла мясорубка. Пятая жена (Мария Долгорукая) пробыла царицей одну ночь: царь застал ее с другим, посадил в сани и отправил под лед. Шестая (Анна Васильчикова) была насильно пострижена в монахини. Седьмая (Василиса Мелентьева), по слухам, была похоронена заживо.

Последняя: Мария Нагая

Последняя жена, Мария Нагая, родила ему сына Дмитрия. Но царь уже планировал девятую свадьбу — с английской аристократкой Мэри Гастингс. В 1584 году Иван IV умер, спасая женщин от самого себя.

Итог

Идеальной женщиной для Грозного была Анастасия. Только мертвая. Он искал в последующих женах её отражение: кротость, набожность, молчаливую красоту. Когда не находил — мучил и убивал. Страшная правда в том, что на смотрах 2000 девушек боролись не за царскую постель. Они боролись за право умереть или уйти в монастырь. Потому что жить с Грозным могла только мертвая.